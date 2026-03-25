Nghệ An: Khu công nghiệp Hoàng Mai II chậm tiến độ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng

Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II tại phường Hoàng Mai đang được đẩy nhanh tiến độ, song vẫn còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/9/2026...

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai II – một trong 12 dự án trọng điểm của địa phương. Dự án do Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, có quy mô 334,79 ha, tổng vốn đăng ký khoảng 1.900 tỷ đồng.

NHIỀU VƯỚNG MẮC TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến nay dự án đã có quyết định thu hồi đất đối với 132,9 ha trên tổng diện tích 334,79 ha. Công tác trích đo đạt 312,4 ha, tương đương phần lớn diện tích dự án. Việc kiểm kê đất đai, tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng đã thực hiện được 290,84 ha, còn lại 43,95 ha chưa hoàn thành. Diện tích đất đã cho thuê đạt 29,7633 ha, tương ứng khoảng 9% tổng quy mô dự án.

Dù đạt được một số kết quả bước đầu, tiến độ dự án vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Hiện còn 22,39 ha chưa hoàn thành trích đo do tranh chấp ranh giới và vướng mắc liên quan đến loại đất.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đức báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Hoàng Mai 2

UBND phường Hoàng Mai đã nhiều lần làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai và các hộ dân bị ảnh hưởng, tuy nhiên đến nay kết quả trích đo vẫn chưa hoàn tất để trình phê duyệt.

Bên cạnh đó, có tới 201,89 ha chưa có quyết định thu hồi đất do nhiều nguyên nhân khác nhau. Cụ thể, khoảng 31 ha vướng mắc về nguồn gốc đất; 25 ha (23 thửa) chưa thống nhất giá bồi thường; 37,5 ha gặp khó khăn trong công tác đền bù, hỗ trợ tài sản và bố trí tái định cư cho các hộ giãn dân.

Ngoài ra, một số diện tích còn vướng mắc về mật độ cây trồng do chưa có trong đơn giá bồi thường theo Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện phường Hoàng Mai, chủ đầu tư và các sở, ngành đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

SIẾT TRÁCH NHIỆM

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh, Khu công nghiệp Hoàng Mai II là một trong những dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Do đó, các đơn vị liên quan cần nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, làm rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường Hoàng Mai được giao tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ các chính sách mới. Đồng thời, địa phương cần bổ sung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30/9/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thay thế Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND, nhằm cập nhật đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ di dời khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương.

Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn cho hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng của Khu công nghiệp Hoàng Mai II, nhằm bảo đảm tiến độ triển khai đồng bộ.

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam được giao làm đầu mối đôn đốc, giám sát tiến độ, tháo gỡ các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Các hạng mục hạ tầng ngoài hàng rào phải tuân thủ chặt chẽ quy định quản lý, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với chủ đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tăng cường phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, định hướng thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, ít lao động, ưu tiên các dự án đầu tư nước ngoài có khả năng đóng góp ngân sách và thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển.

Tỉnh Nghệ An cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, hướng tới mục tiêu đưa Khu công nghiệp Hoàng Mai II sớm đi vào hoạt động, tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực.