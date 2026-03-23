Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thi công, sớm hình thành trục vận tải - logistics chiến lược của tỉnh...

Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối cảng biển Mỹ Thủy với hệ thống giao thông quốc gia. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần từng bước hình thành trục vận tải - logistics chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Đông Nam, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, được chia thành 4 dự án thành phần. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường đi qua khu vực đông dân cư, liên quan đến nhiều lăng mộ và diện tích đất nông nghiệp cần thu hồi, khiến tiến độ thực hiện bị ảnh hưởng.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam kiểm tra thực địa dự án Quốc lộ 15D

Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công.

Tỉnh cũng xác định việc triển khai dự án Quốc lộ 15D là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của các địa phương có tuyến đi qua. Theo đó, sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị; thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi công được yêu cầu tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai các đoạn tuyến có điều kiện phức tạp. Việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường kết nối hạ tầng của tỉnh.

Do đó, các sở, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả của dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện linh hoạt, đồng bộ các phần việc; phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công trong tháng 4/2026.

Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an trong quá trình triển khai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động thi công, qua đó góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.