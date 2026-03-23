Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ Quốc lộ 15D

Dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thi công, sớm hình thành trục vận tải - logistics chiến lược của tỉnh...
Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng
Nam đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với các sở, ngành, địa phương liên
quan về tình hình triển khai dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc
Cam Lộ - La Sơn.
Đây là công trình giao thông trọng điểm của Quảng Trị, có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối cảng biển Mỹ Thủy với hệ thống
giao thông quốc gia. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần từng bước hình
thành trục vận tải - logistics chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu
kinh tế Đông Nam, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong
khu vực.
Dự án có tổng mức đầu tư 1.940 tỷ đồng, được chia thành 4 dự
án thành phần. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đang gặp không ít
khó khăn, vướng mắc, chủ yếu tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường
đi qua khu vực đông dân cư, liên quan đến nhiều lăng mộ và diện tích đất nông
nghiệp cần thu hồi, khiến tiến độ thực hiện bị ảnh hưởng.
Trước thực tế này, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở,
ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ,
tái định cư; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng
thuận với chủ trương triển khai dự án.
Cùng với đó, các đơn vị được yêu cầu chủ động rà soát, kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, tạo
điều kiện thuận lợi để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công.
Tỉnh cũng xác định việc triển khai dự án Quốc lộ 15D là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 của các địa phương có tuyến đi
qua. Theo đó, sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị;
thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý
các vấn đề phát sinh.
Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các đơn vị thi
công được yêu cầu tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai các đoạn tuyến có điều
kiện phức tạp. Việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi
công tăng ca, tăng kíp được xác định là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm tiến
độ và chất lượng công trình.
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh, dự án Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc
Cam Lộ - La Sơn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã
hội và tăng cường kết nối hạ tầng của tỉnh.
Do đó, các sở, ngành, địa phương liên quan cần tiếp tục phát
huy tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động phối hợp chặt
chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu
quả của dự án.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa
phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện
linh hoạt, đồng bộ các phần việc; phấn đấu hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng
thi công trong tháng 4/2026.
Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an
trong quá trình triển khai, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động thi
công, qua đó góp phần đưa dự án về đích đúng tiến độ đề ra.
Hà Nội thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với phân cấp, phân quyền

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh phân cấp tối đa cho cấp xã, đồng thời bảo đảm đầy đủ nguồn lực tài chính và nhân lực để tổ chức thực hiện hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực quản trị ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong bối cảnh mới...
Hai nghị quyết "mở đường" đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.
Nghệ An lên kế hoạch đầu tư "siêu" Trung tâm hành chính 45ha

Nghệ An đang lên kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung quy mô lớn, tổng vốn hơn 4.260 tỷ đồng, bố trí không gian làm việc cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp tỉnh.
Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra
Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.
Luật Thủ đô (sửa đổi): Khoa học – công nghệ là trụ cột, thực thi là then chốt

Trao đổi với VnEconomy, TS. Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã định vị đúng vai trò khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, song yếu tố quyết định vẫn là cơ chế thực thi minh bạch, có kiểm soát và tạo niềm tin
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
