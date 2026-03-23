Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

Nghệ An lên kế hoạch đầu tư “siêu” Trung tâm hành chính 45ha

Nguyễn Thuấn

23/03/2026, 14:32

Nghệ An đang lên kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung quy mô lớn, tổng vốn hơn 4.260 tỷ đồng, bố trí không gian làm việc cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp tỉnh.

Ảnh minh hoạ

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung với quy mô lớn. Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được đề xuất triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 45ha.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian làm việc tập trung cho các cơ quan cấp tỉnh, gồm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành. Khi hoàn thành, công trình dự kiến phục vụ khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 194.900m2, bao gồm nhiều hạng mục chính. Trong đó, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm; khối nhà làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ngoài ra, khu vực các sở, ban, ngành được bố trí từ 6 đến 8 tòa nhà, cao từ 4 đến 10 tầng. Các hạng mục phụ trợ gồm nhà khách cao 5–7 tầng, khu nhà an ninh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và bãi đỗ xe đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 4.260 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Trong cơ cấu chi phí, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2.312 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 961 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 235 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 556 tỷ đồng, cùng các chi phí quản lý và tư vấn liên quan.

Từ khóa:

nghệ an trung tâm hành chính

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy