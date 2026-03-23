Nghệ An lên kế hoạch đầu tư “siêu” Trung tâm hành chính 45ha

Nghệ An đang lên kế hoạch đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung quy mô lớn, tổng vốn hơn 4.260 tỷ đồng, bố trí không gian làm việc cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan cấp tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An vừa trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung với quy mô lớn. Dự án Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An được đề xuất triển khai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 45ha.

Dự án hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian làm việc tập trung cho các cơ quan cấp tỉnh, gồm Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành. Khi hoàn thành, công trình dự kiến phục vụ khoảng 2.127 cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Theo phương án đề xuất, tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 194.900m2, bao gồm nhiều hạng mục chính. Trong đó, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm; khối nhà làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cao khoảng 12 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ngoài ra, khu vực các sở, ban, ngành được bố trí từ 6 đến 8 tòa nhà, cao từ 4 đến 10 tầng. Các hạng mục phụ trợ gồm nhà khách cao 5–7 tầng, khu nhà an ninh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và bãi đỗ xe đồng bộ.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 4.260 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT). Trong cơ cấu chi phí, chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2.312 tỷ đồng; chi phí thiết bị khoảng 961 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 235 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 556 tỷ đồng, cùng các chi phí quản lý và tư vấn liên quan.