Quảng Trị: Tìm nhà đầu tư cho Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và shophouse bên sông Nhật Lệ

Một dự án khách sạn 5 sao kết hợp shophouse tại vị trí đắc địa bên sông Nhật Lệ đang được tỉnh Quảng Trị công khai tìm nhà đầu tư mới, với kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển dịch vụ, du lịch và diện mạo đô thị trung tâm Đồng Hới.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin mời gọi nhà đầu tư quan tâm thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh – shophouse tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Khu đất triển khai dự án hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị quản lý, có tổng diện tích 2.911,6m2. Vị trí khu đất nằm trên các trục đường trung tâm gồm Nguyễn Trãi, Quách Xuân Kỳ và Lâm Úy, khu vực ven sông Nhật Lệ, được đánh giá có lợi thế lớn về thương mại, dịch vụ và du lịch.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án gồm khu khách sạn kết hợp nhà ở thương mại dạng shophouse. Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 1.225,6m2 theo hình thức thuê đất trả tiền một lần; diện tích đất ở đô thị là 1.686m2 có thu tiền sử dụng đất.

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng khá cao, từ 80-100%. Khu khách sạn thương mại, dịch vụ được phép xây dựng tối đa 29 tầng, hệ số sử dụng đất 13 lần; khu nhà ở shophouse cao tối đa 6 tầng.

Đối với phần đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Riêng phần đất ở đô thị, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Được biết, đây chính là khu đất từng triển khai Dự án Movenpick Central do Công ty CP Việt Group Central làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 515 tỷ đồng.

Theo định hướng ban đầu, dự án sẽ xây dựng tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kết hợp khu shophouse và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần hình thành điểm nhấn đô thị trên tuyến ven sông Nhật Lệ.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với Công ty CP Việt Group Central do doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, phát sinh nợ thuế trong quá trình sử dụng đất để thực hiện dự án.