Quảng Trị: Tìm nhà đầu tư cho Dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và shophouse bên sông Nhật Lệ

Nguyễn Thuấn

08/05/2026, 10:53

Một dự án khách sạn 5 sao kết hợp shophouse tại vị trí đắc địa bên sông Nhật Lệ đang được tỉnh Quảng Trị công khai tìm nhà đầu tư mới, với kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển dịch vụ, du lịch và diện mạo đô thị trung tâm Đồng Hới.

Khu đất “vàng” rộng gần 3.000m2 tại trung tâm phường Đồng Hới, nằm trên các trục đường trung tâm gồm Nguyễn Trãi, Quách Xuân Kỳ và Lâm Úy, khu vực ven sông Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Thành

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị vừa công khai thông tin mời gọi nhà đầu tư quan tâm thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn và nhà ở kết hợp kinh doanh – shophouse tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Khu đất triển khai dự án hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị quản lý, có tổng diện tích 2.911,6m2. Vị trí khu đất nằm trên các trục đường trung tâm gồm Nguyễn Trãi, Quách Xuân Kỳ và Lâm Úy, khu vực ven sông Nhật Lệ, được đánh giá có lợi thế lớn về thương mại, dịch vụ và du lịch.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, dự án gồm khu khách sạn kết hợp nhà ở thương mại dạng shophouse. Trong đó, diện tích đất thương mại, dịch vụ là 1.225,6m2 theo hình thức thuê đất trả tiền một lần; diện tích đất ở đô thị là 1.686m2 có thu tiền sử dụng đất.

Dự án được quy hoạch với mật độ xây dựng khá cao, từ 80-100%. Khu khách sạn thương mại, dịch vụ được phép xây dựng tối đa 29 tầng, hệ số sử dụng đất 13 lần; khu nhà ở shophouse cao tối đa 6 tầng.

Đối với phần đất thương mại, dịch vụ, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Riêng phần đất ở đô thị, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định.

Được biết, đây chính là khu đất từng triển khai Dự án Movenpick Central do Công ty CP Việt Group Central làm chủ đầu tư. Dự án được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt từ năm 2018 với tổng mức đầu tư khoảng 515 tỷ đồng.

Theo định hướng ban đầu, dự án sẽ xây dựng tổ hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kết hợp khu shophouse và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần hình thành điểm nhấn đô thị trên tuyến ven sông Nhật Lệ.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2024, UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với Công ty CP Việt Group Central do doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, phát sinh nợ thuế trong quá trình sử dụng đất để thực hiện dự án.

Hà Nội: Dự kiến kiểm tra 200 dự án nhằm giám sát, đánh giá đầu tư năm 2026

Hải Phòng chấp thuận 3 dự án nhà ở thương mại “thí điểm”

Năm 2026, Hà Nội dự kiến triển khai kiểm tra 200 dự án đầu tư trên địa bàn nhằm phục vụ công tác giám sát, đánh giá đầu tư. Kế hoạch tập trung vào cả nhóm dự án đầu tư công và các dự án ngoài ngân sách, trong đó có nhiều dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, thương mại dịch vụ, y tế và giáo dục…

UBND TP. Hải Phòng chấp thuận thí điểm 3 dự án nhà ở thương mại thông qua thoả thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất…

Đô thị "All-in-one" tại Vinh: Xu hướng an cư gắn với tích sản bền vững

Sự thay đổi trong nhu cầu sống, làm việc và đầu tư đang từng bước tái định hình thị trường bất động sản tại các đô thị đang phát triển. Tại Vinh - Nghệ An, mô hình đô thị tích hợp “All-in-one” nổi lên như lời giải cho bài toán an cư hiện đại, kết nối thuận tiện và tích lũy giá trị tài sản dài hạn. Trong xu hướng đó, Casa Bonita tại VSIP Nghệ An đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Trong bối cảnh dòng tiền ngày càng được tính toán thận trọng, yếu tố tài chính đang trở thành tiêu chí quan trọng khi người mua ra quyết định sở hữu bất động sản. Thị trường ghi nhận sự thay đổi rõ rệt: Những dự án có chính sách thanh toán linh hoạt, giúp giảm áp lực vốn ban đầu và duy trì nhịp dòng tiền ổn định đang chiếm ưu thế.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng rời xa những "cơn sóng" ngắn hạn để tìm đến các tài sản sở hữu giá trị thực, pháp lý rõ ràng và tiềm năng tăng trưởng gắn liền với hạ tầng. Tại phía Bắc tỉnh Bình Dương - khu vực được định vị là cực phát triển mới của TP.HCM - Khu đô thị Bắc Sài Gòn quy mô 41,9 ha đang nổi lên như một mô hình tiêu biểu của xu hướng bất động sản vệ tinh đón đầu cao tốc.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

