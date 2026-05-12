Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm trên địa bàn

Gia Huy

12/05/2026, 15:31

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

Ảnh minh họa.

Tại kỳ họp thứ Hai, HĐND Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 11/5, các đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án lớn trên địa bàn bao gồm:

Thứ nhất, Dự án Hệ thống thu gom nước thải cho lưu vực S3 tại các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Phú Diễn, Từ Liêm, Đại Mỗ và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô gồm các hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng; xây dựng hệ thống thu gom lưu vực S3 với tổng chiều dài khoảng 24,09 km tuyến cống đường kính D300-D1500, các hố ga thăm, giếng tách và 5 trạm bơm nâng; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô công suất thiết kế 91.500 m3/ngày, có khả năng vận hành đáp ứng công suất lớn nhất ngày mưa là 113.000 m3/ngày. 

Dự án dự kiến hoàn thành sau 12 tháng kể từ khi được bàn giao mặt bằng sạch, với tổng mức đầu tư khoảng 4.037,8 tỷ đồng.

Thứ hai, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, mục tiêu là xây dựng tuyến đường hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị và kết nối Thủ đô với các tỉnh phía Nam, vùng duyên hải.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, mặt cắt ngang 90 m, bảo đảm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe đường song hành hai bên. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 337,3ha, sơ bộ tổng mức đầu tư 161.994 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. 

Thứ ba, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh (nay thuộc địa bàn các xã: Đông Anh, Thư Lâm, Quang Minh, Phúc Thịnh).

Dự án bao gồm Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh; Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn các xã Đông Anh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Quang Minh.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 11.731 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 3/2027.

Thứ tư, Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ đường Phúc La - Văn Phú đến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gồm: Dự án thành phần 1.1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các phường Kiến Hưng, Phú Lương; Dự án thành phần 1.2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn các xã: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Nam Phù.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 13.017 tỷ đồng.

Thứ năm, Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan Sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị, phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Dự án triển khai tại địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự kiến quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; Công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; Các khu đất phát triển đô thị; Đất mặt nước; Đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới khoảng 736.963 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2038.

Thứ sáu, Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 là Dự án nhóm A, được thực hiện tại phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội nhằm đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cơ sở 2 thành bệnh viện cấp vùng phụ trách chuyên môn của khu vực đồng bằng sông Hồng; chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng, tầm soát sớm đến điều trị kỹ thuật cao; đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân và phát triển mạng lưới chuyên ngành ung bướu trên địa bàn.

Dự án có quy mô 650 giường bệnh, gồm các khối nhà cao 5–7 tầng, 2 tầng hầm cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026–2030, với tổng mức đầu tư hơn 4.767 tỷ đồng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

