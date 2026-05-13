Nâng cấp chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, nhìn từ câu chuyện “hợp lực” giữa Intel và Fab 9

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026, câu chuyện thực tiễn về sự liên kết trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Intel và Fab 9 đã cho thấy doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ cao nếu có đủ quyết tâm và chiến lược đúng đắn…

Với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD, Intel Products Việt Nam (IPV) không chỉ là cơ sở lắp ráp và kiểm định lớn nhất của tập đoàn Intel trên toàn cầu mà còn là đầu tàu kinh tế quan trọng tại TP. Hồ Chí Minh.

Kể từ khi hiện diện tại Việt Nam, IPV đã tạo ra khoảng 4.800 việc làm công nghệ cao và đóng góp hơn 100 tỷ USD vào giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Trong giai đoạn 2010 – 2025, đơn vị này chiếm tới 57% giá trị xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và đóng góp 11% tổng kim ngạch xuất khẩu điện tử cả nước. Bên cạnh đó, Intel cũng thể hiện trách nhiệm xã hội khi đầu tư 22 triệu USD cho các hoạt động giáo dục, môi trường và cộng đồng tại địa phương.

Trong hệ sinh thái hàng trăm ngàn nhà cung ứng toàn cầu của Intel, Fab 9 – một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương – đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Với khoảng 800 nhân viên, Fab 9 chuyên sản xuất các sản phẩm kiểm tra tấm bán dẫn và chip, một lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác và kỹ thuật cực cao.

Ông Việt Trần, Tổng Giám đốc Fab 9 chia sẻ về kinh nghiệm kết nối với Intel trong chuỗi cung ứng. Ảnh: Việt Dũng.

Chia sẻ về sự khởi đầu của mối quan hệ này, ông Việt Trần, Tổng Giám đốc Fab 9, hồi tưởng lại cuộc gọi bất ngờ từ Intel. “Lúc đầu chúng tôi nghĩ mình chỉ là một “doanh nghiệp thỏ” thôi. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã sản xuất một số linh kiện nhưng trình độ lúc đó chưa cao. Chúng tôi đã từng nghĩ mình không đáp ứng được tiêu chuẩn khắc nghiệt của Intel”, ông Việt Trần chia sẻ.

Tuy nhiên, thay vì từ chối vì e ngại, Fab 9 đã chọn cách lắng nghe và nỗ lực trở thành đối tác chiến lược của Intel khi cả hai bên tìm thấy tiếng nói chung trong việc xây dựng hệ sinh thái bản địa.

Điểm khác biệt trong cách tiếp cận của Intel chính là triết lý: Không chỉ đi tìm nhà cung cấp có sẵn, mà là sẵn sàng thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bản địa.

“Intel luôn coi trọng việc tìm kiếm các đối tác tại thị trường bản địa để tối ưu hóa chuỗi cung ứng”, ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam, khẳng định.

Theo đó, Intel đã gửi các kỹ sư của Fab 9 sang Mỹ để học tập và tiếp cận công nghệ mới; trực tiếp sang nhà máy của Fab 9 tại Bình Dương để huấn luyện và nâng cao năng lực kỹ thuật và khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trang thiết bị hiện đại để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về bán dẫn.

Ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ. Ảnh: Việt Dũng.

Cùng với sự hỗ trợ của Intel, Fab 9 đã nỗ lực không ngừng, từ một đơn vị nhỏ ban đầu đã phát triển lên quy mô 800 nhân sự và không ngừng hiện đại hóa dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, Fab 9 trở thành một trong số ít các doanh nghiệp (trong tổng số hàng trăm ngàn nhà cung cấp toàn cầu) nhận được “Giải thưởng dành cho nhà cung cấp ưu tú” của Intel – một chứng chỉ uy tín về độ tin cậy và chất lượng vượt trội.

Để một doanh nghiệp nội địa có thể “ở lại” và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu, năng lực kỹ thuật là cần thiết nhưng chưa đủ. Theo đại diện của Fab 9, hai yếu tố then chốt chính là sự minh bạch và bảo mật.

Trong ngành bán dẫn, quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề sống còn. Intel và Fab 9 đã xây dựng một cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên và minh bạch.

“Nếu có vấn đề gì trục trặc, mọi thứ không đi đúng hướng, chúng tôi sẵn sàng cởi mở với nhau để giải quyết mục tiêu chung. Niềm tin chính là thứ giúp mối quan hệ sâu sắc hơn”, ông Việt Trần nhấn mạnh.

Từ hành trình của mình, ông Việt Trần cho rằng các doanh nghiệp không nên “e ngại” khi tham gia với các doanh nghiệp lớn.

“Nếu hiện tại bạn chưa đủ năng lực hay chuyên gia, nhưng bạn có mong muốn và quyết tâm, các tập đoàn lớn sẽ hỗ trợ. Quan trọng là bạn phải sẵn sàng đầu tư, sẵn sàng thay đổi và có một tư duy toàn cầu”, ông Việt Trần nhấn mạnh.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang tích cực hỗ trợ, kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI như Intel thông qua các hội nghị nhà cung cấp hàng năm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt nắm bắt nhu cầu thị trường, học hỏi kinh nghiệm và từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.