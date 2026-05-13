Hà Nội giao hơn 1,6ha đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây làm nhà ở cho lực lượng vũ trang công an

Dự án
này đã được Bộ trưởng Bộ Công an
chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện
tại Quyết định số 6816/QĐ-BCA-H02 ngày 08/8/2025 và Công ty cổ phần
Đầu tư Lạc Hồng đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày
23/4/2026.
Toàn bộ khu đất
16.060m2
được giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) đã được hoàn thành
giải phóng mặt bằng. Trong đó, 12.766m2 đất ô C2-CT1 là để xây dựng nhà ở xã hội, còn 3.294m2
đất ô C2-CX1 là để sử dụng làm cây xanh, công cộng.
Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng có trách nhiệm liên
hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn hoàn trả Công ty TNHH Phát
triển THT kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Liên hệ với Sở Xây
dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (nếu có)
và thực hiện xây dựng theo quy định; Liên hệ với Sở Nông nghiệp và
Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho
chủ đầu tư và người mua căn hộ theo quy định…
“Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử
dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư
được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho
Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia
hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu
hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và
chi phí đầu tư vào đất còn lại”, Quyết định của UBND TP. Hà Nội lưu ý.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà
ở, kinh doanh bất động sản. Trong đó, có quy định về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực
lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công.
Cụ thể,
sau thời gian 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư dự án
đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm cung cấp
các thông tin liên quan đến dự án; Trước
thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân
dân thì chủ đầu tư phải thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp
nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ/căn nhà để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà
ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị
trường bất động sản và được gửi đến cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an...
Căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an tổ chức phân bổ số lượng căn hộ tại dự án cho các đơn vị trực thuộc
đóng quân trên địa bàn cấp tỉnh nơi có dự án theo tỷ lệ hồ sơ đăng ký và các
điều kiện đặc thù của lực lượng vũ trang.
Căn cứ số lượng căn
hộ được phân bổ, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức xét
duyệt, lập Danh sách các đối tượng thuộc phạm vi quản lý dự kiến mua nhà ở cho
lực lượng vũ trang nhân dân kèm theo hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định để gửi về cơ quan
chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…