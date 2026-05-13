Hà Nội giao hơn 1,6ha đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây làm nhà ở cho lực lượng vũ trang công an

13/05/2026, 19:00

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định 2446/QĐ – UBND về việc giao 16.060m2 đất tại ô đất có ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội) – đợt 1.

Khu vực Tây Hồ Tây - ảnh minh hoạ

Dự án này đã được Bộ trưởng Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 6816/QĐ-BCA-H02 ngày 08/8/2025 và Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 23/4/2026.

Toàn bộ khu đất 16.060m2 được giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) đã được hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong đó, 12.766m2 đất ô C2-CT1 là để xây dựng nhà ở xã hội, còn 3.294m2 đất ô C2-CX1 là để sử dụng làm cây xanh, công cộng.

Thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài chính để được hướng dẫn hoàn trả Công ty TNHH Phát triển THT kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật; Liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (nếu có) và thực hiện xây dựng theo quy định; Liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư và người mua căn hộ theo quy định…

“Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng không quá 24 tháng và phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại”, Quyết định của UBND TP. Hà Nội lưu ý.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản. Trong đó, có quy định về trình tự, thủ tục bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công.

Cụ thể, sau thời gian 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự án; Trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thì chủ đầu tư phải thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ/căn nhà để bán, diện tích căn hộ, giá bán nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản và được gửi đến cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an...

Căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức phân bổ số lượng căn hộ tại dự án cho các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn cấp tỉnh nơi có dự án theo tỷ lệ hồ sơ đăng ký và các điều kiện đặc thù của lực lượng vũ trang.

 Căn cứ số lượng căn hộ được phân bổ, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức xét duyệt, lập Danh sách các đối tượng thuộc phạm vi quản lý dự kiến mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân kèm theo hồ sơ chứng minh đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định để gửi về cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng

Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương

Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước đã khởi công 40 dự án với quy mô hơn 36.590 căn hộ, tương đương 23% kế hoạch năm. Lũy kế đến nay, cả nước đang triển khai 786 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 725.000 căn, đạt 72,5% mục tiêu của Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030…

Một dự án khách sạn 5 sao kết hợp shophouse tại vị trí đắc địa bên sông Nhật Lệ đang được tỉnh Quảng Trị công khai tìm nhà đầu tư mới, với kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển dịch vụ, du lịch và diện mạo đô thị trung tâm Đồng Hới.

Trong tháng 5/2026, Ban Đô thị HĐND Thành phố Hà Nội sẽ giám sát tại các sở và một số xã, phường có dự án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

