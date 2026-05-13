Thứ Tư, 13/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương

Thanh Xuân

13/05/2026, 11:33

Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Quyết định số 295/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn.

Còn theo Quyết định số 297/QĐ-TTCP, cơ quan này sẽ thanh tra một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tại TP. Hải Phòng. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn; bà Bùi Thị Thúy Nga, Trưởng phòng 4, Cục I làm Phó Trưởng đoàn.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 293/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tại Thành phố Hà Nội với 15 thành viên trong đoàn, do ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thế Cương, Trưởng phòng 2, Cục I làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên thuộc Cục I, Cục VII, Cục XII, Cục XIV và Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai sót, vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông qua kết quả thanh tra, có thể kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời đối với cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa những cơ sở này vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi thanh tra theo quyết định và kế hoạch đã được phê duyệt; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định liên quan.

Liên quan đến tình hình triển khai tại địa phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang, địa phương có quy mô 3,6 triệu dân với 99 xã, phường; quy mô kinh tế khoảng 522.000 tỷ đồng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 635 cơ sở cần sắp xếp, đến nay đã xử lý 317 cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến cơ chế cho thuê tài sản công trong thời hạn 5 năm, khiến doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà đầu tư, chuyển đổi công năng.

Trong khi đó tại Hải Phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành tổ chức rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức. Sau sắp xếp, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư do thay đổi nhu cầu sử dụng, sáp nhập cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2018, thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà đất và tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, Hải Phòng xử lý được 676/757 cơ sở, còn 81 cơ sở đang tiếp tục xử lý do còn vướng thủ tục theo quy định.

Đối với Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Hà Nội cũng chủ động triển khai phương án sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động của các xã, phường. Theo đó, Thành phố cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra theo đề cương yêu cầu.

Cùng với các địa phương trên, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

16:32, 24/04/2026

Hải Phòng: Thu hồi 14 cơ sở nhà đất công sản vi phạm hợp đồng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

13:51, 27/02/2026

TP. Hồ Chí Minh tăng cường quản lý nhà đất tại doanh nghiệp Nhà nước

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

18:52, 21/10/2025

Hải Phòng điều chuyển 228 cơ sở nhà đất về Trung tâm phát triển quỹ đất

Từ khóa:

nhà đất dôi dư thanh tra thanh tra chính phủ

Đọc thêm

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Đẩy mạnh cải cách thủ tục xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn

Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo hướng số hóa, tinh gọn và giảm thời gian xử lý…

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị Hà Nội. Vì vậy, đổi mới mô hình quản lý rác thải theo hướng hiện đại, xanh và tuần hoàn được xem là giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững…

Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?

Dòng tiền thông minh năm 2026 đang dịch chuyển về đâu?

Nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường không nhìn biến động thị trường như những tín hiệu ngắn hạn, mà xem đó là bản đồ dịch chuyển của dòng tiền. Trong bối cảnh thị trường nhiều rung lắc, dòng vốn có xu hướng tìm đến các tài sản sở hữu giá trị nội tại bền vững, đặc biệt là những tài sản mang tính khan hiếm cao và khó tái tạo.

Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng

Tăng cường giải pháp giảm thiểu rủi ro lao động trong xây dựng

Ngày 12/5/2026, Bộ Xây dựng phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2026, nhằm đẩy mạnh giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm an toàn cho người lao động trong ngành xây dựng...

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung

Thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng bước vào chu kỳ phục hồi mới nhờ lực đẩy từ đầu tư công, tháo gỡ pháp lý và ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, "bài toán" thiếu hụt nhà ở vừa túi tiền vẫn là thách thức lớn khi giá nhà tiếp tục tăng nhanh hơn thu nhập của người dân…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

UOB: Kênh vốn xuyên biên giới là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng

Đầu tư

2

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Chuyển mạnh tư duy thu hút FDI từ đại trà sang chọn lọc

Kinh tế xanh

3

Xây dựng đô thị xanh từ bài toán quản lý rác thải

Bất động sản

4

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sẽ được áp dụng giá dịch vụ như cơ sở chính

Dân sinh

5

Luật Công chứng (sửa đổi): Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy