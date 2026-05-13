Thanh tra chuyên đề nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều địa phương

Thanh tra Chính phủ vừa công bố các Quyết định số 295/QĐ-TTCP, 297/QĐ-TTCP và 293/QĐ-TTCP về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bắc Ninh, Hải Phòng và Hà Nội. Mục đích nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công…

Tại Quyết định số 295/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng thanh tra gồm Ủy ban nhân dân tỉnh cùng một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đoàn thanh tra gồm 12 thành viên do ông Nguyễn Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn.

Còn theo Quyết định số 297/QĐ-TTCP, cơ quan này sẽ thanh tra một số sở, ngành, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tại TP. Hải Phòng. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Ngô Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn; bà Bùi Thị Thúy Nga, Trưởng phòng 4, Cục I làm Phó Trưởng đoàn.

Bên cạnh đó, tại Quyết định số 293/QĐ-TTCP, Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra tại Thành phố Hà Nội với 15 thành viên trong đoàn, do ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Cục trưởng Cục I làm Trưởng đoàn; ông Nguyễn Thế Cương, Trưởng phòng 2, Cục I làm Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên thuộc Cục I, Cục VII, Cục XII, Cục XIV và Văn phòng Thanh tra Chính phủ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra, xem xét các nội dung liên quan trước và sau thời kỳ nêu trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định.

Theo Thanh tra Chính phủ, mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; làm rõ kết quả đạt được trong công tác sắp xếp, xử lý tài sản công; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, sai sót, vi phạm và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Thông qua kết quả thanh tra, có thể kiến nghị các biện pháp xử lý kịp thời đối với cơ sở nhà, đất dôi dư; đồng thời, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa những cơ sở này vào khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí và khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung, phạm vi thanh tra theo quyết định và kế hoạch đã được phê duyệt; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định liên quan.

Liên quan đến tình hình triển khai tại địa phương, tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi sáp nhập Bắc Ninh và Bắc Giang, địa phương có quy mô 3,6 triệu dân với 99 xã, phường; quy mô kinh tế khoảng 522.000 tỷ đồng. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 635 cơ sở cần sắp xếp, đến nay đã xử lý 317 cơ sở. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến cơ chế cho thuê tài sản công trong thời hạn 5 năm, khiến doanh nghiệp chưa thực sự mặn mà đầu tư, chuyển đổi công năng.

Trong khi đó tại Hải Phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành tổ chức rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức. Sau sắp xếp, trên địa bàn thành phố phát sinh nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư do thay đổi nhu cầu sử dụng, sáp nhập cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2018, thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, xử lý nhà đất và tổ công tác để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, Hải Phòng xử lý được 676/757 cơ sở, còn 81 cơ sở đang tiếp tục xử lý do còn vướng thủ tục theo quy định.

Đối với Hà Nội, ngay từ khi có chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, Hà Nội cũng chủ động triển khai phương án sắp xếp tài sản, cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động của các xã, phường. Theo đó, Thành phố cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cơ sở vật chất cho các đơn vị sau sắp xếp. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã giao các sở, ngành liên quan làm đầu mối phối hợp với Đoàn thanh tra, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra theo đề cương yêu cầu.

Cùng với các địa phương trên, Thanh tra Chính phủ cũng công bố quyết định thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Thanh Hóa và Lâm Đồng.