Nghệ An phê duyệt 11 mỏ đất, cát phục vụ thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi trên sông Lam vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc phê duyệt các khu vực mỏ đất, cát phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy theo hình thức không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo quyết định, tỉnh Nghệ An phê duyệt 10 mỏ đất san lấp nằm trên địa bàn các xã Nam Đàn, Xuân Lâm và Kim Bảng với tổng diện tích 113,86 ha; đồng thời bổ sung 1 mỏ cát, sỏi tại khu vực sông Lam thuộc xã Yên Xuân có diện tích 12,12 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc cấp phép khai thác không qua đấu giá được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình cấp bách.

Cụ thể, các mỏ đất được phê duyệt gồm: mỏ Nam Đàn 1 tại xã Nam Đàn với diện tích 8,07 ha; mỏ Xuân Lâm 1 tại xã Xuân Lâm gồm 2 khu vực có tổng diện tích gần 13 ha; mỏ Xuân Lâm 2 diện tích 2,44 ha; mỏ Xuân Lâm 4 diện tích 17,10 ha; mỏ Kim Bảng diện tích 18,24 ha.

Ngoài ra còn có mỏ đất Rú Thông – Cồn Cỏ tại xóm Long Bình, xã Nam Đàn diện tích 4,82 ha; mỏ Hồng Tân 1 tại Núi Tù Và diện tích 7,36 ha; mỏ Hồng Tân 2 tại Núi Màng Giàng diện tích 6,40 ha; mỏ Hồng Tân 3 diện tích 8,15 ha và mỏ núi Đá Bạc nằm trên địa bàn xã Nam Đàn và xã Xuân Lâm với diện tích lớn nhất, khoảng 28,35 ha.

Đối với khoáng sản cát, sỏi, tỉnh Nghệ An phê duyệt mỏ cát sỏi sông Lam tại thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân với diện tích 12,12 ha nhằm phục vụ nhu cầu vật liệu cho dự án cao tốc.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, các mỏ đất, cát, sỏi nêu trên sẽ được cấp phép khai thác để cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ thi công công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với nước bạn Lào.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực mỏ theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh việc áp dụng cơ chế không đấu giá đối với các mỏ vật liệu phục vụ công trình cấp bách, Nghệ An cho biết địa phương vẫn thường xuyên tổ chức đấu giá quyền khai thác nhiều mỏ đất, cát, đá nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.