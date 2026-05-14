Trang chủ Địa phương

Nghệ An phê duyệt 11 mỏ đất, cát phục vụ thi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Nguyễn Thuấn

14/05/2026, 16:25

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt 10 mỏ đất san lấp và 1 mỏ cát, sỏi trên sông Lam vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy...

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1865/QĐ-UBND về việc phê duyệt các khu vực mỏ đất, cát phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy theo hình thức không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo quyết định, tỉnh Nghệ An phê duyệt 10 mỏ đất san lấp nằm trên địa bàn các xã Nam Đàn, Xuân Lâm và Kim Bảng với tổng diện tích 113,86 ha; đồng thời bổ sung 1 mỏ cát, sỏi tại khu vực sông Lam thuộc xã Yên Xuân có diện tích 12,12 ha vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc cấp phép khai thác không qua đấu giá được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 100 Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 147/2025/QH15 đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường phục vụ công trình cấp bách.

Cụ thể, các mỏ đất được phê duyệt gồm: mỏ Nam Đàn 1 tại xã Nam Đàn với diện tích 8,07 ha; mỏ Xuân Lâm 1 tại xã Xuân Lâm gồm 2 khu vực có tổng diện tích gần 13 ha; mỏ Xuân Lâm 2 diện tích 2,44 ha; mỏ Xuân Lâm 4 diện tích 17,10 ha; mỏ Kim Bảng diện tích 18,24 ha.

Ngoài ra còn có mỏ đất Rú Thông – Cồn Cỏ tại xóm Long Bình, xã Nam Đàn diện tích 4,82 ha; mỏ Hồng Tân 1 tại Núi Tù Và diện tích 7,36 ha; mỏ Hồng Tân 2 tại Núi Màng Giàng diện tích 6,40 ha; mỏ Hồng Tân 3 diện tích 8,15 ha và mỏ núi Đá Bạc nằm trên địa bàn xã Nam Đàn và xã Xuân Lâm với diện tích lớn nhất, khoảng 28,35 ha.

Đối với khoáng sản cát, sỏi, tỉnh Nghệ An phê duyệt mỏ cát sỏi sông Lam tại thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân với diện tích 12,12 ha nhằm phục vụ nhu cầu vật liệu cho dự án cao tốc.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, các mỏ đất, cát, sỏi nêu trên sẽ được cấp phép khai thác để cung cấp nguyên liệu, vật liệu cho Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ thi công công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với nước bạn Lào.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản tại các khu vực mỏ theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh việc áp dụng cơ chế không đấu giá đối với các mỏ vật liệu phục vụ công trình cấp bách, Nghệ An cho biết địa phương vẫn thường xuyên tổ chức đấu giá quyền khai thác nhiều mỏ đất, cát, đá nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Giữa áp lực giá vật liệu và chi phí thi công tăng cao, hai dự án bệnh viện quy mô lớn tại Quảng Trị vẫn đang được khẩn trương triển khai. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình...

Đồng Nai sẽ phát triển khu đô thị cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành theo mô hình đô thị sân bay tích hợp giao thông (TOD), quy mô hơn 6.300 ha, dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 người vào năm 2045...

Dự án tuyến đường từ đường Hồ Sen đến nút giao Quán Mau (Hải Phòng) dài 640m cùng đảo xuyến nút giao Quán Mau có tổng mức đầu tư hơn 1.244 tỷ đồng…

Không chỉ tập trung cải thiện môi trường đầu tư, Nghệ An còn đặt kỳ vọng lớn vào các dự án hạ tầng liên kết vùng, logistics và công nghiệp để tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương trong những năm tới...

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

