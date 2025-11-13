Nghệ An siết kỷ luật tiến độ, đưa các dự án hạ tầng chiến lược về đích đúng hẹn

Trước những yêu cầu cấp bách về hạ tầng và phát triển, Nghệ An đang tập trung cao độ tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng tiến độ...

Chiều 12/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình xử lý hồ sơ thủ tục và tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo và cho ý kiến về Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh – Nam Đàn, đến nay đã bàn giao mặt bằng được 7,1/10,7km (đạt 66,4%). Phần còn lại 3,6km chủ yếu vướng đất ở và đất vườn. Khu tái định cư xã Kim Liên đã hoàn thành xây dựng, nhưng chưa thể bàn giao do hạ tầng kỹ thuật chưa được di dời, đặc biệt là đường điện trung hạ thế, đường nước và hệ thống cáp VNPT. Tại khu vực cầu Mượu, cột điện đôi và đường dây 35kV cao 12m vẫn chưa được di dời.

Toàn cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các xã liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết các vướng mắc, nhất là việc di dời hạ tầng kỹ thuật. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, dự án đang bị chậm do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong khi khối lượng công việc còn nhiều.

Ông Hiền đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã xác định lại diện tích, thực hiện phương án bồi thường đúng quy định. Về việc di dời đường nước, các đơn vị liên quan phải kiểm tra thực tế và cam kết tiến độ; nếu đơn vị nào không thực hiện thì thay thế đơn vị khác để xử lý dứt điểm. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất trước ngày 30/12/2025 và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư trước ngày 30/11/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh chủ trì cuộc họp

Cũng tại cuộc họp, UBND tỉnh Nghệ nghe và cho ý kiến về Dự án kéo dài đường cất hạ cánh – Cảng hàng không quốc tế Vinh. Dự án đã được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (ACV) thông qua chủ trương đầu tư kéo dài thêm 600m; UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng đã hoàn thành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi. Tuy nhiên, dự án hiện gặp khó khăn do chưa xác định cụ thể diện tích và loại đất bị ảnh hưởng vì chưa cắm mốc giới trên thực địa và chưa trích đo bản đồ địa chính. Khu vực Đài K1 (0,86ha) nằm trong phạm vi lắp giàn đèn tiếp cận chỉ có thể bàn giao sau khi hoàn thiện vị trí mới.

Thời gian qua, tỉnh đã làm việc với Bộ Quốc phòng và đạt thống nhất về phương án đối với phần đất quốc phòng do Tiểu đoàn Căn cứ sân bay Vinh đang sử dụng để thi công các hạng mục liên quan. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ACV, tiếp tục làm việc với Bộ Quốc phòng để làm rõ diện tích 1,49ha phía đầu đường cất hạ cánh nhằm xác định rõ phần đất thuộc quản lý của xã hay cơ quan quốc phòng, làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng. Sở Tài chính được giao bố trí kịp thời kinh phí phục vụ công tác bồi thường, ưu tiên phần kinh phí cho khu vực kéo dài 600m và nắn cải sông Rào Trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến về các dự án quan trọng khác như Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án Bệnh viện Đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc, Dự án Tổ hợp sân golf số 1 – Khu du lịch phức hợp Giang Sơn và Chương trình đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới. Trong năm 2025, Nghệ An sẽ khởi công 10 trường tại các xã Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận cho biết, Ban đã phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư. Dự kiến, trước ngày 15/11/2025, UBND tỉnh sẽ phê duyệt địa điểm đầu tư các điểm trường, đồng thời xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện để hoàn thành các dự án trước 30/8/2026. Tuy nhiên, quá trình khảo sát tại các xã miền núi biên giới còn gặp khó khăn do địa hình phức tạp, quỹ đất hạn chế và tiêu chuẩn diện tích lớn (5–10ha/trường).

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp tỉnh Vương Đình Nhuận báo cáo công tác triển khai Chương trình đầu tư xây dựng các Trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, việc xác định vị trí xây dựng trường là khâu then chốt, cần lựa chọn khu vực thuận tiện về giao thông, gần dân cư, đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí. Ông yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, khảo sát địa chất kỹ lưỡng và sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Đồng thời, cần lượng hóa rõ khối lượng công việc, đề xuất cơ chế đặc thù, cập nhật quy hoạch và điều chỉnh mục đích sử dụng đất phù hợp.

Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm những tồn tại, tập trung cao độ để hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.