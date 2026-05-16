Nghệ An tăng tốc dự án Cảng nước sâu Cửa Lò quy mô hơn 240 ha

Nguyễn Thuấn

16/05/2026, 16:17

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò tại xã Hải Lộc đang được tỉnh Nghệ An và nhà đầu tư tập trung tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu và thủ tục môi trường nhằm đảm bảo tiến độ triển khai...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An kiểm tra về tình hình thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò

Theo thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, Dự án Xây dựng và Kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò được khởi công ngày 19/12/2025 tại xã Hải Lộc.

Dự án có diện tích sử dụng đất 32 ha cho khu hậu phương cảng và 208,04 ha mặt nước để xây dựng các hạng mục trên biển. Dự án được kỳ vọng sẽ là hạ tầng giao thông chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ.

Dự án gồm 3 cầu cảng với tổng chiều dài 800 m cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ như cầu dẫn dài 2.100 m, cầu kết nối từ cầu dẫn ra bến, luồng tàu, khu quay trở, khu neo đậu và hành lang bảo vệ công trình hàng hải.

Hiện hồ sơ điều chỉnh dự án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương. Nhà đầu tư cơ bản hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và đang triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cập nhật cũng được thực hiện song song sau khi chấp thuận vị trí đổ thải chất nạo vét trên bờ và nhấn chìm ngoài biển.

Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông An, Cảng nước sâu Cửa Lò là hạ tầng giao thông chiến lược, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm logistics lớn của khu vực, trở thành cửa ngõ ra biển cho nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Dự án cũng được kỳ vọng nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, tăng sức hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND xã Hải Lộc tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với phương án bồi thường; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích cho dự án trước ngày 30/6/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, tham mưu xử lý các kiến nghị phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh thủ tục để sớm đưa các mỏ vật liệu vào khai thác, đáp ứng tiến độ thi công.

Đối với nhà đầu tư, tỉnh Nghệ An yêu cầu khẩn trương bố trí kinh phí chi trả bồi thường cho các hộ dân đã được phê duyệt phương án; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chủ động chuẩn bị kế hoạch thi công để triển khai ngay khi được bàn giao mặt bằng.

