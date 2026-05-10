Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu bổ sung thêm một số cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; đồng thời rà soát quy mô, vai trò của một số sân bay trong mạng lưới hàng không quốc gia.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HÀNG KHÔNG GẮN VỚI NHU CẦU PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho biết theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030 gồm 30 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội.

Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không cả nước được quy hoạch gồm 33 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.

Theo Bộ Xây dựng, hiện có 12 vị trí tiềm năng cần tiếp tục nghiên cứu để xem xét bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Đối với các vị trí tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tổ chức lập Đề án quy hoạch cảng hàng không, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa

Đánh giá về quy mô mạng lưới cảng hàng không của Việt Nam, Bộ Xây dựng cho rằng số lượng sân bay theo quy hoạch hiện tương đương với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan có 39 cảng hàng không, Malaysia có 38 cảng hàng không, Myanmar có 32 cảng hàng không; trong khi Nhật Bản có 97 cảng hàng không và Hàn Quốc có 15 cảng hàng không.

Theo phương án quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất, đến năm 2030, trên 95% dân số Việt Nam có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km, cao hơn mức trung bình thế giới là 75%. Tỷ lệ này cũng tương đương với nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật Bản đạt 99%, Hàn Quốc 100%, Malaysia 98,13%, Philippines 93,62% và Thái Lan 88%.

Đối với số lượng cảng hàng không quốc tế, quy hoạch của Việt Nam đến năm 2030 có 15/31 cảng hàng không, tương đương với Hàn Quốc (Hàn Quốc có 8/15 cảng hàng không) và cao so với các quốc gia trong khu vực (Thái Lan có 10/39 cảng hàng không, Malaysia có 7/38 cảng hàng không, Nhật Bản có 29/97 cảng hàng không).

NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THÊM CẢNG HÀNG KHÔNG MỚI

Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời gian tới, ngoài việc cập nhật lại số liệu dự báo (giảm hơn so với Quyết định số 648/QĐ-TTg), sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như: Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; việc điều chỉnh quy mô Cảng Hàng không Côn Đảo; vai trò của Cảng Hàng không Hải Phòng.

Đối với các dự án Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị, Bộ Xây dựng kiến nghị không gộp nội dung điều chỉnh của ba sân bay này vào điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư theo đề xuất của các địa phương và nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không cần mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể và có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần. Quy hoạch cũng phải gắn với các phương thức vận tải khác, Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan.

Đối với đề xuất đưa Cảng hàng không Măng Đen và Cảng hàng không Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ, các tuyến liên vùng cũng như tiềm năng phát triển của từng khu vực.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các cảng hàng không cần được tính toán kỹ lưỡng về khả năng thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và yếu tố lưỡng dụng; nghiên cứu khả năng kết nối tổng thể với các cảng hàng không trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý ngay cả khi khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng cảng hàng không cũng cần tính toán kỹ hiệu quả khai thác. Nếu đầu tư dàn trải, địa phương nào cũng có sân bay nhưng hiệu quả vận hành không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác và sử dụng nguồn lực.

Ngoài vận tải hành khách, yêu cầu cần chú trọng phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.

Bộ Xây dựng cho biết tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các căn cứ, hoàn thiện lập, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026 theo đúng yêu cầu tại Kết luận số 18 của Trung ương. Đồng thờ, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.