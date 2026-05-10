Thứ Hai, 11/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đến năm 2030, hơn 95% dân số tiếp cận sân bay trong bán kính 100km

Thanh Thủy

10/05/2026, 10:55

Bộ Xây dựng cho biết quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ nghiên cứu bổ sung thêm một số sân bay mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có trên 95% dân số tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu bổ sung thêm một số cảng hàng không mới như Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; đồng thời rà soát quy mô, vai trò của một số sân bay trong mạng lưới hàng không quốc gia.

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH HÀNG KHÔNG GẮN VỚI NHU CẦU PHÁT TRIỂN DÀI HẠN

Trong báo cáo gửi Chính phủ về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng cho biết theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời kỳ 2021 - 2030 gồm 30 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội.

Tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cảng hàng không cả nước được quy hoạch gồm 33 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.

Theo Bộ Xây dựng, hiện có 12 vị trí tiềm năng cần tiếp tục nghiên cứu để xem xét bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Đối với các vị trí tiềm năng, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh tổ chức lập Đề án quy hoạch cảng hàng không, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu, điều kiện, khả năng hình thành cảng hàng không cũng như các tác động liên quan, huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng khi đủ điều kiện.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Lãnh đạo Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa
Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Ảnh minh họa

Đánh giá về quy mô mạng lưới cảng hàng không của Việt Nam, Bộ Xây dựng cho rằng số lượng sân bay theo quy hoạch hiện tương đương với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan có 39 cảng hàng không, Malaysia có 38 cảng hàng không, Myanmar có 32 cảng hàng không; trong khi Nhật Bản có 97 cảng hàng không và Hàn Quốc có 15 cảng hàng không.

Theo phương án quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất, đến năm 2030, trên 95% dân số Việt Nam có thể tiếp cận cảng hàng không trong bán kính 100km, cao hơn mức trung bình thế giới là 75%. Tỷ lệ này cũng tương đương với nhiều quốc gia trong khu vực như Nhật Bản đạt 99%, Hàn Quốc 100%, Malaysia 98,13%, Philippines 93,62% và Thái Lan 88%.

Đối với số lượng cảng hàng không quốc tế, quy hoạch của Việt Nam đến năm 2030 có 15/31 cảng hàng không, tương đương với Hàn Quốc (Hàn Quốc có 8/15 cảng hàng không) và cao so với các quốc gia trong khu vực (Thái Lan có 10/39 cảng hàng không, Malaysia có 7/38 cảng hàng không, Nhật Bản có 29/97 cảng hàng không).

NGHIÊN CỨU BỔ SUNG THÊM CẢNG HÀNG KHÔNG MỚI

Bộ Xây dựng cho rằng việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không thời gian tới, ngoài việc cập nhật lại số liệu dự báo (giảm hơn so với Quyết định số 648/QĐ-TTg), sẽ chủ yếu tập trung nghiên cứu việc bổ sung quy hoạch cảng hàng không mới như: Ninh Bình, Hưng Yên, cảng hàng không thứ 2 vùng Thủ đô; việc điều chỉnh quy mô Cảng Hàng không Côn Đảo; vai trò của Cảng Hàng không Hải Phòng.

Đối với các dự án Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và Quảng Trị, Bộ Xây dựng kiến nghị không gộp nội dung điều chỉnh của ba sân bay này vào điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ quy hoạch và chuẩn bị đầu tư theo đề xuất của các địa phương và nhà đầu tư.

Trước đó, ngày 7/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không cần mang tính chiến lược, đồng bộ, tổng thể và có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí 100 năm, tránh việc phải điều chỉnh nhiều lần. Quy hoạch cũng phải gắn với các phương thức vận tải khác, Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan.

Đối với đề xuất đưa Cảng hàng không Măng Đen và Cảng hàng không Vân Phong vào quy hoạch, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu kỹ trong tổng thể phát triển vùng, làm rõ khả năng kết nối với hệ thống giao thông đường bộ, các tuyến liên vùng cũng như tiềm năng phát triển của từng khu vực.

Bên cạnh đó, việc đầu tư các cảng hàng không cần được tính toán kỹ lưỡng về khả năng thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và yếu tố lưỡng dụng; nghiên cứu khả năng kết nối tổng thể với các cảng hàng không trong khu vực và hệ thống giao thông liên vùng.

Phó Thủ tướng lưu ý ngay cả khi khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng cảng hàng không cũng cần tính toán kỹ hiệu quả khai thác. Nếu đầu tư dàn trải, địa phương nào cũng có sân bay nhưng hiệu quả vận hành không bảo đảm sẽ gây khó khăn trong khai thác và sử dụng nguồn lực.

Ngoài vận tải hành khách, yêu cầu cần chú trọng phát triển vận tải hàng hóa hàng không, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và hạ tầng đồng bộ.

Bộ Xây dựng cho biết tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành; tiếp tục nghiên cứu, làm rõ các căn cứ, hoàn thiện lập, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026 theo đúng yêu cầu tại Kết luận số 18 của Trung ương. Đồng thờ, khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

09:58, 08/05/2026

An Giang: Bổ sung sân bay Thổ Chu vào quy hoạch cảng hàng không toàn quốc

Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa

14:16, 23/04/2026

Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

08:13, 15/04/2026

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Từ khóa:

cảng hàng không mới cảng hàng không quốc tế đầu tư PPP hàng không hệ thống giao thông liên vùng quy hoạch cảng hàng không sân bay

Đọc thêm

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Điện Biên: Đột phá thể chế, “hợp lực” khơi thông cực tăng trưởng Tây Bắc

Từ mô hình “6 nhà” với sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung số đến việc ứng dụng Starlink để xóa những vùng “lõm sóng”, phiên đối thoại VPSF 2026 tại Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để biến những khó khăn đặc thù của vùng cao thành cơ hội bứt phá trong chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn mới…

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Điện Biên đón làn sóng đầu tư mới

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Điện Biên năm 2026, địa phương đã chào đón hơn 750 đại biểu, doanh nhân và nhà đầu tư trong nước, quốc tế tham dự. Sự kiện ghi nhận 22 nhà đầu tư ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng; đồng thời 11 nhà đầu tư được trao 12 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn trên 48.320 tỷ đồng...

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hà Nội và tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Hiện nay, tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đang được đánh giá là một trong những nơi có thế mạnh về công nghệ xanh và phát triển bền vững và phù hợp với định hướng phát triển xanh mà Hà Nội đang hướng tới...

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Bộ Xây dựng: Hơn 3.800 km cao tốc trên cả nước đã được đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật

Vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hệ thống giao thông, đảm nhận khoảng 70–75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và khoảng 91% vận tải hành khách...

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Huế thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch tâm linh với tỉnh Miền Trung Sri Lanka

Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Huế vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Chính quyền tỉnh Miền Trung Sri Lanka nhằm trao đổi định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, bảo tồn di sản, du lịch tâm linh và xúc tiến thương mại...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Prudential Việt Nam nhiều năm góp mặt trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn tại TP.HCM

Tài chính

2

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Chứng khoán

3

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tài chính

4

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Chứng khoán

5

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy