TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Tài chính đề xuất danh mục 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo diện cấp bách, cần sớm thực hiện....

Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực như các công trình giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối vùng; chống ngập; chỉnh trang đô thị; phát triển công viên, cây xanh; xử lý nước thải; cùng các dự án nhà ở xã hội và tái định cư phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo Sở Xây dựng, đây là các công trình có tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, Chương trình hành động số 03 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng như định hướng tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với vai trò và vị thế của siêu đô thị.

Trong nhóm dự án giảm ùn tắc và tăng cường kết nối vùng, Sở Xây dựng đã rà soát và đề xuất 27 công trình với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào việc kết nối vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Một số dự án đáng chú ý như: Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) kết nối Tây Ninh, nâng cấp Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn - Phú Lợi và cầu Thủ Thiêm 4.

Song song đó, Thành phố dự kiến mở rộng các trục giao thông chính theo mô hình “luồng xanh, không giao cắt”, kết nối các tuyến vành đai và cao tốc xuyên qua khu vực trung tâm. Danh mục gồm các dự án nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, trục Bắc - Nam, trục Trường Chinh - Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh.

Tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư bổ sung hệ thống cầu vượt thép và các nút giao mới. Một số vị trí được đề xuất gồm khu vực Sóng Thần, nút giao đường 3 Tháng 2 với Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt, ngã sáu Công trường Dân Chủ cùng một số cầu vượt trên Quốc lộ 51.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, TP. Hồ Chí Minh cũng tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị ven sông, kênh rạch thông qua 14 dự án. Đơn cử như dự án cải tạo rạch Thủ Đức, suối Linh Tây, kênh Hy Vọng, rạch Cây Liêm; chỉnh trang bờ nam kênh Đôi, rạch Xóm Củi và một số khu vực khác.

Cùng với đó, 8 dự án giảm ngập và xử lý nước thải cũng được đưa vào danh mục triển khai, trong đó có các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom tại khu vực phía Tây thành phố.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công một số dự án chiến lược quy mô lớn trước ngày 2/7 như đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và cầu Thủ Thiêm 4.

Song song với việc thúc đẩy các dự án hạ tầng quy mô lớn, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất triển khai ngay 8 dự án nhà ở xã hội và tái định cư nhằm chuẩn bị quỹ nhà phục vụ công tác bố trí, đón người dân đến nơi ở mới.

Nhóm dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10.315 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Một số dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở xã hội và tái định cư tại khu đất số 400 Nguyễn Duy, cảng sông Phú Định, khu đất 467-469 Bến Bình Đông, khu đất 338 và 1387 Bến Bình Đông, cùng khu đất 617-629 Bến Bình Đông. Theo đề xuất, 5 dự án này dự kiến tạo khoảng 4.038 căn hộ phục vụ công tác di dời, tái định cư đối với các hộ dân sinh sống trên và ven kênh, rạch thuộc các dự án chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai các dự án nhà ở tại khu dân cư Nam Rạch Chiếc và khu tái định cư Long Bửu giai đoạn 2 nhằm chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.