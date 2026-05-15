TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất triển khai 58 dự án cấp bách giai đoạn 2026 - 2030

Thanh Thủy

15/05/2026, 15:30

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Tài chính đề xuất danh mục 58 dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030 theo diện cấp bách, cần sớm thực hiện....

Ảnh minh họa

Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực như các công trình giảm ùn tắc giao thông, tăng cường kết nối vùng; chống ngập; chỉnh trang đô thị; phát triển công viên, cây xanh; xử lý nước thải; cùng các dự án nhà ở xã hội và tái định cư phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo Sở Xây dựng, đây là các công trình có tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ I, Chương trình hành động số 03 của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng như định hướng tập trung đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại, phù hợp với vai trò và vị thế của siêu đô thị.

Trong nhóm dự án giảm ùn tắc và tăng cường kết nối vùng, Sở Xây dựng đã rà soát và đề xuất 27 công trình với tổng mức đầu tư gần 300.000 tỷ đồng. Các dự án tập trung vào việc kết nối vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Một số dự án đáng chú ý như: Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) kết nối Tây Ninh, nâng cấp Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn - Phú Lợi và cầu Thủ Thiêm 4.

Song song đó, Thành phố dự kiến mở rộng các trục giao thông chính theo mô hình “luồng xanh, không giao cắt”, kết nối các tuyến vành đai và cao tốc xuyên qua khu vực trung tâm. Danh mục gồm các dự án nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, trục Bắc - Nam, trục Trường Chinh - Cộng Hòa, Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh.

Tại các khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, TP. Hồ Chí Minh dự kiến đầu tư bổ sung hệ thống cầu vượt thép và các nút giao mới. Một số vị trí được đề xuất gồm khu vực Sóng Thần, nút giao đường 3 Tháng 2 với Lê Đại Hành và Lý Thường Kiệt, ngã sáu Công trường Dân Chủ cùng một số cầu vượt trên Quốc lộ 51.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, TP. Hồ Chí Minh cũng tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị ven sông, kênh rạch thông qua 14 dự án. Đơn cử như dự án cải tạo rạch Thủ Đức, suối Linh Tây, kênh Hy Vọng, rạch Cây Liêm; chỉnh trang bờ nam kênh Đôi, rạch Xóm Củi và một số khu vực khác.

Cùng với đó, 8 dự án giảm ngập và xử lý nước thải cũng được đưa vào danh mục triển khai, trong đó có các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom tại khu vực phía Tây thành phố.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công một số dự án chiến lược quy mô lớn trước ngày 2/7 như đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và cầu Thủ Thiêm 4.

Song song với việc thúc đẩy các dự án hạ tầng quy mô lớn, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất triển khai ngay 8 dự án nhà ở xã hội và tái định cư nhằm chuẩn bị quỹ nhà phục vụ công tác bố trí, đón người dân đến nơi ở mới.

Nhóm dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 10.315 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Một số dự án đáng chú ý gồm khu nhà ở xã hội và tái định cư tại khu đất số 400 Nguyễn Duy, cảng sông Phú Định, khu đất 467-469 Bến Bình Đông, khu đất 338 và 1387 Bến Bình Đông, cùng khu đất 617-629 Bến Bình Đông.  Theo đề xuất, 5 dự án này dự kiến tạo khoảng 4.038 căn hộ phục vụ công tác di dời, tái định cư đối với các hộ dân sinh sống trên và ven kênh, rạch thuộc các dự án chỉnh trang đô thị.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai các dự án nhà ở tại khu dân cư Nam Rạch Chiếc và khu tái định cư Long Bửu giai đoạn 2 nhằm chuẩn bị quỹ nhà phục vụ tái định cư cho các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

TP.HCM muốn bứt phá phải mở không gian mới cho năng lượng xanh và công nghiệp công nghệ cao

TP.HCM: Khơi thông nguồn lực, hướng tới thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng

TP.HCM: Kinh tế 4 tháng 2026 ghi nhận nhiều chỉ số tích cực

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống khu vực nội đô khi chuẩn bị triển khai dự án cải tạo rạch Ông Bầu và rạch Chín Xiểng với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Đây là những tuyến kênh ô nhiễm nặng của Thành phố, thuộc hai phường 5 và 6, quận Gò Vấp cũ (nay là phường An Nhơn).

Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thời gian tới, cần thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn FDI theo hướng mới.

VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025, ra mắt phiên bản PCI 2.0 và BPI

Ngày 15/5/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 (PCI 2025)...

Thị trường hàng không phục hồi mạnh, nâng nhịp tăng trưởng cho du lịch Việt Nam

Đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không đang tạo lực đẩy lớn cho du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí nhiên liệu, quá tải hạ tầng và những biến động địa chính trị toàn cầu cũng đang đặt ngành hàng không trước yêu cầu tái cấu trúc theo hướng bền vững và thích ứng cao hơn...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

