Nghệ An tăng tốc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm

Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, vừa đi kiểm tra tiến độ Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn đến Cửa Lò và Dự án đường giao thông nối từ quốc lộ 7C đến đường Hồ Chí Minh.

Dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7 - Km76 có tổng chiều dài thực tế 59,91km, tổng mức đầu tư 4.651 tỷ đồng với quy mô đường cấp 3 đồng bằng.

Dự án được triển khai thi công từ tháng 2/2022, nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 3.775 tỷ đồng. Đến nay, lũy kế đã giải ngân 3.108 tỷ đồng, đạt 82,3%. Riêng năm 2024, dự án giải ngân hơn 282 tỷ đồng, đạt 34%.

Theo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, đến nay giá trị thực hiện đạt 79%, so với tiến độ hợp đồng vượt 7,3%, song còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của sở là 3,5%.

Nguyên nhân khách quan là do thời tiết mưa nhiều, công tác giải phóng mặt bằng một số đoạn bàn giao chưa đảm bảo theo kế hoạch.

Ngoài nguyên nhân khách quan còn có một số nhà thầu vẫn chưa tập trung, quyết liệt trong công tác huy động thiết bị, nhân lực, tài chính thực hiện dự án. Hiện toàn dự án còn 2,07 Km chưa giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất vào ngày 30/6/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các nhà thầu tập trung cao độ, bố trí đủ phương tiện máy móc, thiết bị, nhân lực đẩy nhanh các mũi thi công dự án, cố gắng hoàn thành trước ngày 30/12/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các địa phương phải thực hiện tốt công tác quản lý hành lang dọc tuyến, tránh tình trạng lấn chiếm. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công đảm bảo tiến độ; các nhà thầu phải quyết liệt, tập trung thi công để không ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.

Tại Tân Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C

Với Dự án đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ) đoạn Km0 - Km21+363, hiện nay, tuyến đường này đã thông tuyến. Giá trị xây lắp dự án thực hiện đạt 96% theo hợp đồng. Lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 604 tỷ đồng, đạt 90%.

Thời gian tới, dự án sẽ hoàn thành toàn bộ hạng mục thảm bê tông nhựa, nút giao quốc lộ 48E, nút giao đường Hồ Chí Minh và hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu điều khiển giao thông trước ngày 30/6/2024. Đơn vị thi công nỗ lực để hoàn thiện bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 7/2024, vượt 17 tháng so với hợp đồng.

Theo Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, hiện công tác giải phóng mặt bằng chỉ còn phạm vi nút giao quốc lộ 48E, phạm vi nút giao với đường Hồ Chí Minh. Vì vậy, đề nghị 2 huyện Đô Lương và Tân Kỳ tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất ngày 15/6/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu 2 huyện Tân Kỳ và Đô Lương tập trung quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành bàn giao mặt bằng đoạn còn lại chậm nhất ngày 30/6/2024.

Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tập trung phương tiện máy móc, nhân công thi công hoàn thành phần tuyến trước ngày 30/6/2024, hoàn thành dự án trước ngày 30/7/2024. Tỉnh sẽ bố trí đủ nguồn kinh phí để thực hiện dự án.