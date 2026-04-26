Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới

Liên tiếp các ngày hội việc làm quy mô lớn được tổ chức với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng đã phản ánh rõ “cơn khát” lao động tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp...
Ngày 25/4, tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An, “Ngày hội việc làm đợt 2 năm 2026” được tổ chức với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp.
Sự kiện do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp
cùng các sở, ngành và địa phương tổ chức, thu hút 15 doanh nghiệp trực tiếp tuyển
dụng cùng một đơn vị đào tạo, cung ứng lao động.
Các doanh nghiệp đưa ra nhu cầu
tuyển dụng khoảng 14.000 vị trí việc làm, tập trung vào các lĩnh vực như linh
kiện điện tử, phụ tùng ô tô, may mặc, giày da và công nghiệp phụ trợ.
Ngày hội đã thu hút gần 1.500 người lao động, học sinh, sinh
viên đăng ký tham gia trực tiếp. Bên cạnh đó, hình thức tư vấn, kết nối trực
tuyến cũng được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người lao động ở xa tiếp cận
thông tin tuyển dụng thuận lợi hơn.
Trước đó, tại ngày hội việc làm đợt 1 tổ chức cuối tháng
2/2026 ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, 20 doanh nghiệp đã tham gia với nhu cầu
hơn 70.000 vị trí việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực tại các khu công
nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao.
Những năm gần đây, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp
của Nghệ An phát triển mạnh, thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn,
đặc biệt trong các ngành điện tử, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.
Theo khảo sát, tổng nhu cầu tuyển dụng mới của doanh nghiệp
trong khu kinh tế và các khu công nghiệp năm 2026 lên tới khoảng 90.000 lao động.
Nhu cầu này không chỉ dừng ở số lượng mà còn đặt ra yêu cầu cao về tay nghề, kỷ
luật lao động và tác phong công nghiệp.
Tại sự kiện, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ngày hội
việc làm không chỉ là hoạt động kết nối cung – cầu, mà còn thể hiện quyết tâm của
tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái việc làm bền vững, đồng hành cùng doanh
nghiệp và người lao động.
Để nâng cao hiệu quả, tỉnh Nghệ An định hướng tiếp tục đẩy mạnh
thu hút lao động vào các khu công nghiệp, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ
đào tạo nghề, giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.
Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy nhanh tiến độ
xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp WHA và Nam Cấm, qua đó
cải thiện điều kiện sống, giữ chân người lao động lâu dài.
Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đặt yêu cầu coi hoạt động kết nối
cung – cầu lao động là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời thúc đẩy tuyển dụng
trên nền tảng số, cập nhật thông tin liên tục để người lao động và doanh nghiệp
dễ dàng tiếp cận.
Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia
Hà Nội sẽ vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động
Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động
Đà Nẵng: 209 doanh nghiệp tuyển dụng hơn 41.000 lao động

Ngày hội việc làm 2026 Đà Nẵng thu hút 209 doanh nghiệp và hơn 8.000 sinh viên, người lao động tham gia. Các doanh nghiệp tìm kiếm hơn 41.000 lao động ở nhiều lĩnh vực như du lịch – khách sạn, tài chính, kỹ thuật, truyền thông, logistics...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Giữ văn hóa, giữ niềm tin và làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối
Hàng triệu người hành hương về Đền Hùng, an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền Hùng
Nam Long và Thrive hợp tác triển khai mô hình lưu trú và chăm sóc cao cấp cho người cao tuổi
Nam Long và Thrive hợp tác triển khai mô hình lưu trú và chăm sóc cao cấp cho người cao tuổi
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: