Trang chủ Dân sinh

Nghệ An: Thêm 14.000 cơ hội việc làm mới

Nguyễn Thuấn

26/04/2026, 14:27

Liên tiếp các ngày hội việc làm quy mô lớn được tổ chức với hàng chục nghìn vị trí tuyển dụng đã phản ánh rõ “cơn khát” lao động tại các khu công nghiệp ở Nghệ An. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp...

Các gian hàng tuyển dụng thu hút đông đảo ứng viên đến đăng ký và tư vấn. Ảnh: Thanh Lê

Ngày 25/4, tại Khu công nghiệp WHA Nghệ An, “Ngày hội việc làm đợt 2 năm 2026” được tổ chức với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp.

Sự kiện do Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương tổ chức, thu hút 15 doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng cùng một đơn vị đào tạo, cung ứng lao động.

Các doanh nghiệp đưa ra nhu cầu tuyển dụng khoảng 14.000 vị trí việc làm, tập trung vào các lĩnh vực như linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, may mặc, giày da và công nghiệp phụ trợ.

Ngày hội đã thu hút gần 1.500 người lao động, học sinh, sinh viên đăng ký tham gia trực tiếp. Bên cạnh đó, hình thức tư vấn, kết nối trực tuyến cũng được triển khai nhằm tạo điều kiện cho người lao động ở xa tiếp cận thông tin tuyển dụng thuận lợi hơn.

Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: Thanh Lê

Trước đó, tại ngày hội việc làm đợt 1 tổ chức cuối tháng 2/2026 ở Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, 20 doanh nghiệp đã tham gia với nhu cầu hơn 70.000 vị trí việc làm. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang ở mức rất cao.

Những năm gần đây, Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của Nghệ An phát triển mạnh, thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài quy mô lớn, đặc biệt trong các ngành điện tử, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ.

Theo khảo sát, tổng nhu cầu tuyển dụng mới của doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp năm 2026 lên tới khoảng 90.000 lao động. Nhu cầu này không chỉ dừng ở số lượng mà còn đặt ra yêu cầu cao về tay nghề, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

Các ngành nghề như điện tử, may mặc, công nghiệp phụ trợ chiếm ưu thế trong tuyển dụng. Ảnh: Thanh Lê

Tại sự kiện, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ngày hội việc làm không chỉ là hoạt động kết nối cung – cầu, mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng hệ sinh thái việc làm bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động.

Để nâng cao hiệu quả, tỉnh Nghệ An định hướng tiếp tục đẩy mạnh thu hút lao động vào các khu công nghiệp, đồng thời tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giúp người lao động ổn định cuộc sống ngay tại địa phương.

Một trong những giải pháp quan trọng là đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu công nghiệp WHA và Nam Cấm, qua đó cải thiện điều kiện sống, giữ chân người lao động lâu dài.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng đặt yêu cầu coi hoạt động kết nối cung – cầu lao động là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời thúc đẩy tuyển dụng trên nền tảng số, cập nhật thông tin liên tục để người lao động và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Từ khóa:

công nghiệp phụ trợ Đào tạo nghề doanh nghiệp tuyển dụng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An ngày hội việc làm Nghệ An nhu cầu nhân lực tuyển dụng lao động 2026

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Bài viết mới nhất

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

