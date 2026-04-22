Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai
trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia phiên bản thử nghiệm. Hiện nay, Bộ Nội vụ
đang triển khai hỗ trợ thúc đẩy vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại
các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn
từng tỉnh, thành phố, khu vực và trên phạm vi cả nước.
Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ vừa có
văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp tăng cường
phổ biến về tính năng, tiện ích và hiệu quả của Sàn giao dịch việc làm quốc gia.
Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng
doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để nâng cao
nhận thức và khuyến khích các đối tượng tham gia đăng ký, tuyển dụng, tìm việc
làm trực tuyến trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị
trường lao động và giảm thiểu chi phí trung gian.
Các Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tại
các tỉnh, thành phố được yêu cầu thực hiện ngay việc tiếp nhận, quản trị và vận
hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa phương, đảm bảo việc kết nối giao
dịch việc làm diễn ra thông suốt.
Bộ Nội vụ cũng đề nghị các đơn vị tổng hợp,
đánh giá kết quả triển khai bước đầu (về số lượng doanh nghiệp, người lao động
đăng ký, số lượng vị trí việc làm được kết nối, các phản hồi của người dùng và
khó khăn phát sinh). Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Việc làm) sau 15 ngày
triển khai để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và hoàn thiện hệ thống.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các địa phương quan
tâm, chủ động bố trí nguồn lực, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận
hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, hướng
dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và người lao động trong quá trình thao
tác trên sàn, đảm bảo mọi vướng mắc kỹ thuật được xử lý kịp thời.
Bộ Nội vụ nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố để Sàn giao dịch việc làm quốc gia thực sự trở
thành công cụ đắc lực thúc đẩy phát triển thị trường lao động, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội bền vững.
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, việc
xây dựng, hoàn thiện Sàn giao dịch việc làm quốc gia là một dấu mốc quan trọng
trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm của
ngành.
Trong mọi thời đại, nguồn nhân lực luôn giữ vai
trò then chốt đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Số liệu thống kê gần đây
cho thấy lực lượng lao động của Việt Nam có quy mô 53,6 triệu người, với cơ cấu
tương đối hài hòa, là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Cùng với đó, cả nước hiện có khoảng 1 triệu
doanh nghiệp đang hoạt động, gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài, cùng với hàng chục nghìn hợp tác xã và hơn 6 triệu hộ
kinh doanh. Đây là lực lượng sử dụng lao động rất lớn, đa dạng về quy mô, lĩnh
vực và nhu cầu tuyển dụng.
Việc kết nối hiệu quả giữa cung lao động và cầu
lao động thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia, trên cơ sở dữ liệu số và định
danh tin cậy của các chủ thể tham gia thị trường, được kỳ vọng sẽ góp phần hình
thành một phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng
bộ. Qua đó, giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực và
thúc đẩy phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, bền vững.
Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho
rằng, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia có ý
nghĩa rất quan trọng. Sàn được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực
của đất nước, nâng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống,
thu nhập cho người lao động.
Thứ trưởng đề nghị các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch
vụ việc làm các tỉnh, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển
đổi số lĩnh vực việc làm, an sinh xã hội, cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu,
cung cầu lao động, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng nguồn việc làm trên
sàn.
Đối với các doanh nghiệp, họ vừa là đối tượng
thụ hưởng, vừa là chủ thể quan trọng trong vận hành hiệu quả sàn, Lãnh đạo Bộ Nội
vụ đề nghị doanh nghiệp chủ động tham gia đăng ký, sử dụng.
Đồng thời, cần coi đây là kênh tuyển
dụng chính thức, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cung cấp đầy đủ,
trung thực, kịp thời thông tin tuyển dụng, giúp người lao động tiếp cận thông
tin chính xác, chủ động phản hồi, góp ý giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị
công nghệ tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ.