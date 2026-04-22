Bố trí nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quan tâm, chủ động bố trí nguồn lực, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị trường lao động và giảm thiểu chi phí trung gian...

Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch việc làm quốc gia phiên bản thử nghiệm. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang triển khai hỗ trợ thúc đẩy vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại các địa phương nhằm nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn từng tỉnh, thành phố, khu vực và trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp tăng cường phổ biến về tính năng, tiện ích và hiệu quả của Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các đối tượng tham gia đăng ký, tuyển dụng, tìm việc làm trực tuyến trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia, góp phần minh bạch hóa thị trường lao động và giảm thiểu chi phí trung gian.

Các Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm tại các tỉnh, thành phố được yêu cầu thực hiện ngay việc tiếp nhận, quản trị và vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia tại địa phương, đảm bảo việc kết nối giao dịch việc làm diễn ra thông suốt.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị các đơn vị tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai bước đầu (về số lượng doanh nghiệp, người lao động đăng ký, số lượng vị trí việc làm được kết nối, các phản hồi của người dùng và khó khăn phát sinh). Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Việc làm) sau 15 ngày triển khai để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và hoàn thiện hệ thống.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị các địa phương quan tâm, chủ động bố trí nguồn lực, nhân sự có trình độ công nghệ thông tin để vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và người lao động trong quá trình thao tác trên sàn, đảm bảo mọi vướng mắc kỹ thuật được xử lý kịp thời.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để Sàn giao dịch việc làm quốc gia thực sự trở thành công cụ đắc lực thúc đẩy phát triển thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, việc xây dựng, hoàn thiện Sàn giao dịch việc làm quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa, chuyển đổi số lĩnh vực lao động - việc làm của ngành.

Trong mọi thời đại, nguồn nhân lực luôn giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Số liệu thống kê gần đây cho thấy lực lượng lao động của Việt Nam có quy mô 53,6 triệu người, với cơ cấu tương đối hài hòa, là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó, cả nước hiện có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cùng với hàng chục nghìn hợp tác xã và hơn 6 triệu hộ kinh doanh. Đây là lực lượng sử dụng lao động rất lớn, đa dạng về quy mô, lĩnh vực và nhu cầu tuyển dụng.

Việc kết nối hiệu quả giữa cung lao động và cầu lao động thông qua Sàn giao dịch việc làm quốc gia, trên cơ sở dữ liệu số và định danh tin cậy của các chủ thể tham gia thị trường, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một phương thức tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, minh bạch, đồng bộ. Qua đó, giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, bền vững.

Chính vì vậy, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương cho rằng, việc đưa vào vận hành Sàn giao dịch việc làm quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng. Sàn được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa hiệu quả nguồn nhân lực của đất nước, nâng cao năng suất lao động, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống, thu nhập cho người lao động.

Thứ trưởng đề nghị các Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh, thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chuyển đổi số lĩnh vực việc làm, an sinh xã hội, cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu, cung cầu lao động, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng nguồn việc làm trên sàn.

Đối với các doanh nghiệp, họ vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể quan trọng trong vận hành hiệu quả sàn, Lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị doanh nghiệp chủ động tham gia đăng ký, sử dụng.

Đồng thời, cần coi đây là kênh tuyển dụng chính thức, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời thông tin tuyển dụng, giúp người lao động tiếp cận thông tin chính xác, chủ động phản hồi, góp ý giúp cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị công nghệ tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ.