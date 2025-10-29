Nghệ An: Thêm một dự án công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Nguyễn Thuấn
29/10/2025, 08:27
Với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An vừa chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An...
Ngày 28/10, tại Khu công nghiệp VSIP (xã Hưng Nguyên), diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Đây là dự án của Tập đoàn Radiant Opto - Electronics (Đài Loan).
Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử quang học cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF), đúc khung nhựa (M/F forming)... Những sản phẩm này là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao của Nghệ An.
Tính đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 của khu vực sản xuất cùng Giai đoạn 4.1 của khu lưu trú công nhân và chuyên gia. Tiến độ triển khai nhanh, hiện đại của dự án thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư cũng như sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền Nghệ An. Chỉ trong 9 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất (từ 12 đến 21/12/2023), dự án đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vương Dục Siêu, Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto – Electronics, cho biết Tập đoàn lựa chọn Nghệ An vì tin tưởng vào tiềm năng của địa phương với nguồn nhân lực trẻ, môi trường đầu tư ổn định, vị trí địa lý thuận lợi và khả năng kết nối tốt với khu vực Đông Nam Á cũng như các thị trường quốc tế.
Theo ông Vương Dục Siêu, nhà máy tại Nghệ An sẽ là trung tâm sản xuất trọng điểm của Tập đoàn tại Đông Nam Á, tiên phong áp dụng các mô hình sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng và quản trị bền vững. Ông nhấn mạnh Radiant Opto - Electronics cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam.
Đại diện chủ đầu tư hạ tầng, ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết VSIP tự hào được đồng hành cùng một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về linh kiện quang học. Ông Teng Wei Hong mong muốn Radiant Opto - Electronics tiếp tục mở rộng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực địa phương và tiến tới nội địa hóa chuỗi cung ứng, góp phần đưa ngành công nghiệp bán dẫn đến với Nghệ An.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, tin tưởng khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử quang học, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các sở, ngành đã tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ông An khẳng định Nghệ An luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài với địa phương.
Do nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 đã cân đối, tập trung ưu tiên bố trí cho các dự án khác nên dự án đường kết nối Đông – Tây được đề xuất đầu tư theo hình thức xây dựng – chuyển giao (BT)…
Với tổng chiều dài khoảng 25 km, tuyến đường dự kiến sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch...
TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Đến nay, khối lượng đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 89%...
Ngoài việc đẩy mạnh và mở rộng hợp tác đầu tư, Thái Lan cũng đang duy trì và phát triển quan hệ thương mại với Việt Nam trong khu vực ASEAN, hướng tới nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2026, đồng thời tăng cường vai trò của hai nước trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...
TP. Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển các khu chế xuất, khu công nghiệp và dự án năng lượng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, song thành phố vẫn đối mặt với thách thức về hạ tầng, nhân lực…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chuyển động xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: