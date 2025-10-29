Nghệ An: Thêm một dự án công nghiệp công nghệ cao đi vào hoạt động

Với tổng vốn đầu tư 145 triệu USD, Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An vừa chính thức đi vào hoạt động, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài vào Nghệ An...

Ngày 28/10, tại Khu công nghiệp VSIP (xã Hưng Nguyên), diễn ra Lễ khánh thành Nhà máy Radiant Opto - Electronics Việt Nam Nghệ An. Đây là dự án của Tập đoàn Radiant Opto - Electronics (Đài Loan).

Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 7 ha, chuyên sản xuất các linh kiện điện tử quang học cao cấp như mô-đun đèn nền (BLU), tấm dẫn hướng ánh sáng (LGP), phim tăng cường độ sáng (BEF), đúc khung nhựa (M/F forming)... Những sản phẩm này là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử toàn cầu, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghệ cao của Nghệ An.

Tính đến nay, dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 của khu vực sản xuất cùng Giai đoạn 4.1 của khu lưu trú công nhân và chuyên gia. Tiến độ triển khai nhanh, hiện đại của dự án thể hiện quyết tâm của nhà đầu tư cũng như sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền Nghệ An. Chỉ trong 9 ngày kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất (từ 12 đến 21/12/2023), dự án đã được tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Vương Dục Siêu, Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto - Electronics Corporation phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Vương Dục Siêu, Chủ tịch Tập đoàn Radiant Opto – Electronics, cho biết Tập đoàn lựa chọn Nghệ An vì tin tưởng vào tiềm năng của địa phương với nguồn nhân lực trẻ, môi trường đầu tư ổn định, vị trí địa lý thuận lợi và khả năng kết nối tốt với khu vực Đông Nam Á cũng như các thị trường quốc tế.

Theo ông Vương Dục Siêu, nhà máy tại Nghệ An sẽ là trung tâm sản xuất trọng điểm của Tập đoàn tại Đông Nam Á, tiên phong áp dụng các mô hình sản xuất thông minh, tiết kiệm năng lượng và quản trị bền vững. Ông nhấn mạnh Radiant Opto - Electronics cam kết tạo ra giá trị cho khách hàng toàn cầu, thực hiện trách nhiệm xã hội và môi trường, hướng tới phát triển bền vững và lâu dài tại Việt Nam.

Đại diện chủ đầu tư hạ tầng, ông Teng Wei Hong, Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An, cho biết VSIP tự hào được đồng hành cùng một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về linh kiện quang học. Ông Teng Wei Hong mong muốn Radiant Opto - Electronics tiếp tục mở rộng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nhân lực địa phương và tiến tới nội địa hóa chuỗi cung ứng, góp phần đưa ngành công nghiệp bán dẫn đến với Nghệ An.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khánh thành. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, tin tưởng khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng trong lĩnh vực điện tử quang học, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam và các sở, ngành đã tích cực hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án. Ông An khẳng định Nghệ An luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất và gắn bó lâu dài với địa phương.