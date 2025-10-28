Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp FDI ngày 30/10/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
H. Vinh
28/10/2025, 11:10
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 với chủ đề “Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”.
Sự kiện nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, củng cố niềm tin và tăng cường đối thoại giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong giai đoạn phát triển mới.
Hội nghị sẽ cập nhật định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trong khu vực.
Chương trình hội nghị gồm hai phần chính. Hội nghị gặp gỡ chính thức sẽ tập trung giới thiệu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, tài chính và hệ thống đường sắt đô thị; sau đó là phần trao đổi, chia sẻ giữa lãnh đạo Thành phố và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia, châu Âu...
Bên cạnh đó, không gian triển lãm bên lề trưng bày các thông tin, hình ảnh về quy hoạch chung, giao thông, khu công nghiệp và định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Thành phố.
UBND Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) chịu trách nhiệm chính công tác tổ chức chương trình; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.
Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp FDI sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30/10 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Dự kiến, có khoảng 400 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao.
Cùng với nỗ lực của Chính phủ và các địa phương trong việc xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, việc tăng cường hợp tác với các quốc gia có kinh nghiệm và thành công trên thế giới trong lĩnh vực này cũng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam...
Với kinh nghiệm tích lũy trong phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI), Quảng Tây (Trung Quốc) bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác cùng Hà Nội trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số, đồng thời đề xuất thành lập nhóm công tác chung về phát triển kinh tế số và AI...
Chiều 27/10, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương để trao đổi về cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và khu công nghiệp.
Từ năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu áp dụng loạt quy định xanh mới, ảnh hưởng sâu rộng đến các doanh nghiệp xuất khẩu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam…
Ngày 27/10, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến với Phó Tổng thống Cộng hòa Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, nhân dịp bà dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Ecuador tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) tại Thủ đô Hà Nội...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: