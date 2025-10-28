Thứ Ba, 28/10/2025

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp FDI ngày 30/10/2025

H. Vinh

28/10/2025, 11:10

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025 với chủ đề “Siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh: Phát triển bền vững cùng vận hội mới”.

TP. Hồ Chí Minh và TP. Incheon (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghiệp giải trí, ngày 27/10 - Ảnh: Minh Dung.
TP. Hồ Chí Minh và TP. Incheon (Hàn Quốc) thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, công nghiệp giải trí, ngày 27/10 - Ảnh: Minh Dung.

Sự kiện nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, củng cố niềm tin và tăng cường đối thoại giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp FDI trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị sẽ cập nhật định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và thu hút đầu tư giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của TP. Hồ Chí Minh trong khu vực.

Chương trình hội nghị gồm hai phần chính. Hội nghị gặp gỡ chính thức sẽ tập trung giới thiệu định hướng phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị, tài chính và hệ thống đường sắt đô thị; sau đó là phần trao đổi, chia sẻ giữa lãnh đạo Thành phố và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia, châu Âu...

Bên cạnh đó, không gian triển lãm bên lề trưng bày các thông tin, hình ảnh về quy hoạch chung, giao thông, khu công nghiệp và định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế của Thành phố.

UBND Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) chịu trách nhiệm chính công tác tổ chức chương trình; chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp FDI sẽ diễn ra từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 30/10 tại Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Dự kiến, có khoảng 400 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan ngoại giao.

“Kiềng ba chân” tạo đột phá cho TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 – 2030

14:56, 16/10/2025

“Kiềng ba chân” tạo đột phá cho TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2025 – 2030

TP. Hồ Chí Minh thi tuyển kiến trúc cầu vượt 6,62km trên trục Bắc – Nam

16:37, 02/10/2025

TP. Hồ Chí Minh thi tuyển kiến trúc cầu vượt 6,62km trên trục Bắc – Nam

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

13:19, 18/09/2025

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

doanh nghiệp FDI đối thoại chính quyền hội nghị doanh nghiệp phát triển kinh tế quy hoạch đô thị TP. Hồ Chí Minh Vneconomy xúc tiến đầu tư

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

