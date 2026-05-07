Nghệ an: Thúc đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án lớn

Hàng loạt dự án trọng điểm tại Nghệ An đang được tăng tốc triển khai trong bối cảnh địa phương đặt mục tiêu thu hút mạnh dòng vốn đầu tư và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, đô thị. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư...

Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm mục tiêu khởi công và thi công theo kế hoạch đề ra.

TẬP TRUNG THÁO GỠ “ĐIỂM NGHẼN” GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Đáng chú ý, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dự kiến khởi công vào ngày 18/5/2026. Đến nay, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng đạt khoảng 75%; các dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Nguồn vốn đợt 1 hiện đã giải ngân khoảng 25%.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều khó khăn. Tại xã Kim Bảng, việc đo đạc bổ sung chưa thể hoàn tất do còn 15 hộ dân chưa phối hợp. Cùng với đó, hồ sơ địa chính lâm nghiệp có sai lệch lớn so với thực tế, gây khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, tiến độ xử lý nền đất yếu hiện đạt khoảng 60%. Các đơn vị liên quan đã thống nhất phương án di dời các đài K1 và K6; riêng đài K5 đang tiếp tục nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hàng không.

Tại dự án Cảng nước sâu Cửa Lò, giai đoạn 1 cơ bản hoàn thành khi đã có 158/163 hộ dân nhận tiền bồi thường. Ủy ban nhân dân xã Hải Lộc đã bàn giao hơn 99.129 m2 đất cho dự án. Hiện địa phương đang tập trung xử lý công tác bồi thường khoảng 7,8 ha đất nông nghiệp thuộc giai đoạn 2.

Toàn cảnh cuộc họp

Theo báo cáo, tiến độ dự án vẫn bị ảnh hưởng do nhiều hộ dân có thành viên đi làm ăn xa nên chậm hoàn thiện thủ tục ủy quyền. Ngoài ra, nhiều hộ dân đề nghị được bồi thường đối với phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100 m2. Một số hộ dân nằm sát phạm vi dự án cũng kiến nghị được thu hồi đất và bố trí tái định cư do lo ngại ảnh hưởng từ bụi và tiếng ồn trong quá trình khai thác cảng.

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, lễ khởi công cũng được dự kiến tổ chức vào ngày 18/5. Hiện liên danh nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thỏa thuận cổ đông, điều lệ công ty dự án và hợp đồng đầu tư kinh doanh. Chính quyền địa phương đã hoàn thành áp giá tài sản và bàn giao mặt bằng khu vực tổ chức lễ khởi công.

TẠO ĐỘNG LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng đạt hơn 91%. Dự án VSIP Nghệ An 3 đang tập trung hoàn thiện giải phóng mặt bằng khu vực hơn 7 ha để phục vụ khởi công.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã phê duyệt mỏ đất san lấp rộng 17,9 ha tại huyện Nam Đàn nhằm cung cấp vật liệu cho các dự án VSIP.

Đối với Khu công nghiệp Hoàng Mai I, tỷ lệ giải phóng mặt bằng hiện đạt hơn 93%. Trong khi đó, Khu công nghiệp Hoàng Mai II đã thu hồi hơn 151 ha đất và đang phấn đấu hoàn thành phần diện tích còn lại trước tháng 9/2026.

Riêng dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2, hơn 73% hộ dân đã ký xác nhận kết quả đo đạc. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho các hộ bị thu hồi diện tích lớn đất nông nghiệp.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, dù đã bàn giao toàn bộ mặt bằng tuyến nhưng tiến độ thi công vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống điện, cáp viễn thông và cấp nước chưa được di dời đồng bộ. Hiện dự án mới thi công được khoảng 8,94 km, còn khoảng 1,75 km chưa thể triển khai đồng loạt.

Phát biểu tại, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận đánh giá công tác triển khai các dự án trọng điểm thời gian qua đã có chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên, một số dự án vẫn chậm tiến độ, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng và xử lý các khó khăn phát sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh, các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong thu hút đầu tư. Trong đó, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã góp phần tạo niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở; không đùn đẩy trách nhiệm, không để phát sinh tâm lý né tránh trong quá trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc và thiết bị để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời đề nghị lực lượng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và triển khai dự án.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh Nghệ An đã giao mốc thời gian cụ thể cho từng phần việc, yêu cầu tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy và Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18/5/2026.