5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...

Ngày 25/2, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết lưu lượng phương tiện trên 5 tuyến cao tốc do đơn vị làm chủ đầu tư tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết.

Cụ thể, tổng lưu lượng đạt khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai tuyến Cầu Giẽ – Ninh Bình và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây ghi nhận mức tăng đột biến vào ngày 14/2 (27 Tết).

Tuyến Cầu Giẽ – Ninh Bình đạt 129.141 lượt phương tiện/ngày đêm. Tuyến TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đạt trung bình 81.879 xe/ngày đêm – mức cao nhất kể từ khi đưa vào khai thác.

Tuyến Nội Bài – Lào Cai và Đà Nẵng – Quảng Ngãi cũng xác lập các mốc lưu lượng kỷ lục. Riêng ngày mùng 5 Tết Bính Ngọ, tuyến Nội Bài – Lào Cai đạt 110.427 xe/ngày đêm. Đáng chú ý, tuyến Bến Lức – Long Thành bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51, với lưu lượng trung bình 25.882 xe/ngày đêm.

Theo VEC, trong các dịp lễ lớn, lưu lượng phương tiện tăng cao là xu hướng tất yếu. Dịp Tết vừa qua, một số tuyến xuất hiện ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm, nhất là trên các tuyến có mật độ phương tiện lớn như Cầu Giẽ – Ninh Bình, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Nội Bài – Lào Cai. Một số vụ va chạm giao thông xảy ra trên các tuyến Nội Bài – Lào Cai, Cầu Giẽ – Ninh Bình và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, song không ghi nhận sự cố đặc biệt nghiêm trọng.

VEC cho biết công tác trực vận hành, tuần tra, cứu hộ cứu nạn được duy trì 24/24 giờ. Các đơn vị khai thác tăng cường nhân sự, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh; đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (C08) và lực lượng CSGT địa phương phân luồng từ sớm, từ xa; điều tiết giao thông linh hoạt tại các nút giao, trạm thu phí.

Trước áp lực lưu lượng ngày càng lớn, VEC đang triển khai các dự án mở rộng tuyến Nội Bài – Lào Cai và TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Nhiều hạng mục được tổ chức thi công xuyên Tết nhằm sớm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, nâng cao năng lực thông hành.

Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu phương án mở rộng các tuyến cao tốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hệ thống giao thông thông minh (ITS) và chuyển đổi số trong quản lý, vận hành, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.