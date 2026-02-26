Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, không để xảy ra sai sót

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25/3/2026.

Sáng 26/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỊP THỜI, BÀI BẢN

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ghi nhận công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được thực hiện kịp thời, bài bản, chu đáo.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến nay cơ bản đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chú trọng chất lượng; ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khiếu nại, tố cáo giảm, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ còn một số vấn đề đặt ra như một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định...

Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021, Chủ tịch Quốc hội nêu ra 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý thực hiện.

Thứ nhất, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, bảo đảm cho thành công của cuộc bầu cử.

Thứ hai, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cuộc bầu cử; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan, tạo sự thống nhất, thông suốt.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sâu, rộng, có trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân, hình thức đa dạng. Bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thứ tư, thực hiện tốt quy trình nhân sự; từ việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định.

Thứ năm, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở; chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế để an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử; kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

RÀ SOÁT DANH SÁCH CỬ TRI, KHÔNG ĐỂ XẢY RA SAI SÓT QUYỀN BẦU CỬ

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 22/2/2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Cùng với đó là tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để sai sót quyền bầu cử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 25/3/2026 theo luật định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, sau đó Hội đồng nhân dân các địa phương sẽ tiến hành kỳ họp thứ nhất. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất về công tác nhân sự và các nội dung thông qua ở kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành tổng kết, xác nhận tư cách người trúng cử theo quy định.