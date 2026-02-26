Đề xuất mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên 6 làn xe từ năm 2027

TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất đầu tư gần 30.000 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng lên quy mô 6 làn xe, nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ và đáp ứng nhu cầu vận tải trong giai đoạn tới...

Sau quá trình nghiên cứu và rà soát nhu cầu thực tế UBND TP. Cần Thơ và UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Theo đề xuất, tổng mức đầu tư mở rộng toàn tuyến dự kiến gần 30.000 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với các dự án thành phần 2, 3 và 4 đi qua địa bàn TP. Cần Thơ với tổng chiều dài hơn 132 km, các địa phương đề xuất nâng cấp quy mô từ 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường 17 m và làn dừng khẩn cấp không liên tục, lên quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe. Sau khi mở rộng, nền đường đạt bề rộng 32,25 m, đồng thời bố trí hai làn dừng khẩn cấp liên tục nhằm bảo đảm khai thác đồng bộ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ cho ba dự án thành phần này khoảng gần 18.600 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm gần 14.000 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng gần 1.400 tỷ đồng; chi phí dự phòng phát sinh khối lượng hơn 1.500 tỷ đồng; và chi phí dự phòng trượt giá gần 1.700 tỷ đồng.

Theo phương án đề xuất, nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, các dự án thành phần 2, 3 và 4 sẽ thực hiện các thủ tục bổ sung, điều chỉnh trong quý 2/2026 nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng bộ với toàn tuyến cao tốc.

Đối với dự án thành phần 1 đi qua địa bàn tỉnh An Giang, chiều dài hơn 57 km, địa phương cũng đề xuất mở rộng lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Phần nền và mặt đường dự kiến mở rộng thêm 15,25 m về phía trái tuyến. Đồng thời, toàn bộ 32 công trình cầu trên tuyến sẽ được mở rộng từ bề rộng 17,5 m lên 32,5 m. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho dự án thành phần này khoảng hơn 11.200 tỷ đồng.

Nếu phương án được phê duyệt, dự án mở rộng tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dự kiến khởi công vào đầu năm 2027 và hoàn thành vào cuối năm 2029.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 đã được triển khai với tổng chiều dài tuyến chính 57,014 km, trong đó đoạn qua tỉnh An Giang dài 56,434 km và đoạn qua TP. Cần Thơ dài 0,58 km. Tổng mức đầu tư giai đoạn này là 13.526 tỷ đồng.

Trong tổng chiều dài tuyến, phần đường chiếm 47,984 km, còn lại 9,029 km là chiều dài của 33 cầu trên toàn tuyến. Dự án được thiết kế với 5 nút giao gồm nút giao quốc lộ 91 tại Km0+314; nút giao ĐT945 tại Km17+312; nút giao ĐT941 tại Km28+591; nút giao tại Km38 và nút giao ĐT943 tại Km47+962.

Theo thiết kế phân kỳ giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m. Phương án mở rộng lên 6 làn xe được đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tiếp theo và bảo đảm tính đồng bộ của tuyến.