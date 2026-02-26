Hà Nội điều chỉnh danh mục hạ tầng kỹ thuật do Thành phố quản lý

Thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục đường, hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước do Thành phố quản lý theo Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, nhiều hạng mục đã được rà soát, cập nhật và phân cấp cho phù hợp với thực tế quản lý…

Cụ thể, danh mục các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường trên cao bàn giao cho UBND các phường/xã là đường Đền Sóc và đường Vân Trì.

Ngoài ra, 18 tuyến đường, phố, Thành phố đặt tên bàn giao cho UBND các phường, xã gồm: Phố Gia Ngư, Hàng Trống, Hàng Mành, Hàng Chai, Hàng Cá, Hành Hành, Ô Quan Chưởng, Hàng Bồ, Đào Duy Từ, Hàng Hòm, Hồ Văn Chương, Hồ Linh Quang, Đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh, đường Võ Chí Công, Nút giao Phú Thượng, đường Lê Hữu Tựu, ngõ Tràng Tiền, đường Hồ Đề.

Đồng thời, bổ sung vào danh mục do thành phố quản lý phố Bùi Huy Bích; điều chỉnh danh mục 6 tuyến đường do Thành phố quản lý theo Quyết định số 5904/QĐ-UBND ngày 26/11/2025 là: phố Trần Bình Trọng, đường Tả Thanh Oai, đường Nguyễn Thực, đường Dương Viết Điển, đường Phùng Xá, đường Lê Công Hành.

Đáng chú ý, danh mục 4 tuyến đường đi qua 2 đơn vị hành chính cấp xã cũng được cập nhật là: đường Đìa Muỗi; đường Nguyễn Văn Trỗi; đường trục huyện từ xã An Mỹ cũ đi xã Đồng Tâm cũ; đường Nam Hà.

Đối với hệ thống trong các khu đô thị, Hà Nội bổ sung vào danh mục do Thành phố quản lý khu Tân Tây Đô các tuyến đường từ 1-22, 24, 26; tuyến CQ1-CQ5; tuyến 1A – 5A. Cùng với đó, bỏ ra khỏi danh mục do Thành phố quản lý tuyến 1 (A1-A5) KĐT Mễ Trì Hạ; tuyến 8 KĐT Mỹ Đình I; tuyến 3-7, tuyến 11 KĐT Mỹ Đình II, do trùng với các tuyến đã có trong gói thầu và đã quản lý.

Bên cạnh đó, danh mục các tuyến đường giao thông quan trọng, trục hướng tâm trên địa bàn các phường, xã: Tuyến đường Hồng Hà – Tiên Tân, Thành phố bàn giao cho UBND phường, xã; bổ sung vào danh mục do Thành phố quản lý tuyến đường TĐC Thanh Hà - đường 35 – Vĩnh Hà – hồ Đồng Quan, Quốc lộ 3-TT sát hạch lái xe – UB Đức Hòa- Đê sông Cà Lồ, đường Bắc Sơn – Minh Trí, đường Quốc lộ 3 – Hồng Kỳ- Đô Tân. Mặt khác, điều chỉnh danh mục các tuyến đường do Thành phố quản lý, gồm đường từ ao cá Bác Hồ (Hợp Thanh) đi ngã tư giao đường Hồ Chí Minh, đường K2 nối tiếp đường Nguyễn Văn Giáp, tuyến đường kết nối cầu vượt Sông Cầu đến nút giao Bắc Phú của tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội- Thái Nguyên.

Trong lĩnh vực công trình cầu đường, Thành phố bổ sung vào danh mục do thành phố quản lý cầu Sông Nhuệ (trên đường Bạch Thành Phong), cầu Sông Hang, cầu Văn Quang, Cầu Hòa Thạch, cầu Đồng Hoi, cầu Đồng Mô, cầu không tên (trên đường Vân Nội), cầu Cẩm Hà và cầu Chiếc.

Liên quan đến hệ thống mương, sông, trạm bơm, hồ điều hòa, trục thoát nước chính, nhà máy/trạm xử lý nước thải, Thành phố bàn giao cho UBND các xã, phường 7 trục thoát nước chính: hệ thống thoát nước thành phố qua ngõ 28 Thanh Đàm; tuyến thoát nước qua ngõ 194 Đội Cấn; ngõ 374 đường Âu Cơ; ngõ 6 phố Vĩnh Phúc; tuyến thoát nước đường Tô Ngọc Vân (qua ngõ 96 Tô Ngọc Vân); tuyến thoát nước qua ngõ 88 Khuyến Lương; tuyến thoát nước qua ngõ 88/46 và 22/163 Khuyến Lương.

Bổ sung vào danh mục do Thành phố quản lý 13 mương, sông: kênh tiêu Hà Nội, mương Nguyễn Hoàng Tôn, mương Xuân La – Xuân Đỉnh, mương Quyết Thắng – Tân Trào, mương Đông Ngạc – Xuân Đỉnh, mương Liên cơ Nông Lâm (nhánh 1), mương Xuân La – Nghĩa Đô, mương Cơ điện, mương Mai Dịch, mương N4 Thụy Phương (nhánh 2), mương Đồng Xốm, mương Đồng Tráng; 7 trạm bơm và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác: trạm bơm Resco, hồ CV Hòa Bình, Phan Văn Trường, Đồng Bông 1 cũ, Đồng Bông 1 mới, trạm bơm chống ngập khu A Geleximco An Khánh, Phúc Đồng; 24 trục thoát nước chính như: khu nhà ở Đầm Trấu, ngõ 245 Mai Dịch, cống trắng mới, đường dẫn phía Nam cầu Nhật Tân, cống trên mương Hoàng Cầu, khu N Trung Hòa Nhân Chính…

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan thực hiện quản lý, duy tu, bảo trì và quản lý tài sản theo danh mục trên; chịu trách nhiệm về danh mục, số liệu trình duyệt kèm theo.