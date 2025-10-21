Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Ngổn ngang thách thức, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 1 năm

An Huy

21/10/2025, 07:00

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng một năm trở lại đây trong quý 3 vừa qua, với mức tăng chỉ đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước - theo số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 20/10...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Không nằm ngoài dự báo của các nhà phân tích, sự giảm tốc này phản ánh những thách thức lớn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Trước đó, Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 5,2% trong quý 2.

Báo cáo thống kê cho thấy một trong những yếu tố chính dẫn tới tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc trong quý 3 là sự suy giảm đầu tư tài sản cố định, bao gồm cả đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Trong 9 tháng đầu năm, đầu tư tài sản cố định ghi nhận mức giảm 0,5%, trái ngược với dự báo tăng trưởng 0,1% mà các nhà phân tích đưa ra trước khi báo cáo được công bố.

Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, bởi lần gần đây nhất Trung Quốc ghi nhận sự suy giảm trong đầu tư tài sản cố định là vào năm 2020, trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành. Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang của công ty Pinpoint Asset Management nhận định với sự suy giảm của đầu tư tài sản cố định, tăng trưởng GDP quý 4 của Trung Quốc đối mặt sức ép giảm không nhỏ.

Đầu tư vào bất động sản tiếp tục giảm mạnh, với mức giảm 13,9% trong thời gian 1 năm tính đến tháng 9, sâu hơn mức giảm 12,9% trong 8 tháng đầu năm.

Theo nhiều nhà phân tích, tình trạng yếu kém trong đầu tư bất động sản ở Trung Quốc có thể kéo dài hơn dự kiến, và có thể mang tính đại diện cho một cuộc tái cấu trúc cơ cấu. Điều này đặt ra câu hỏi về cách Trung Quốc có thể tận dụng đầu tư từ các lĩnh vực khác để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Sản xuất công nghiệp đã tăng 6,5% trong tháng 9 vượt qua kỳ vọng là tăng 5%, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, đầu tư của khu vực tư nhân ngoài bất động sản cũng chỉ tăng 2,1% trong kỳ 1 năm tính đến tháng 9, chậm hơn so với mức tăng 3% ghi nhận vào tháng 8. Sự ảm đạm trong đầu tư cho thấy niềm tin còn ở mức thấp đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng như các chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ.

Một vấn đề gây lo ngại khác là tiêu dùng của người dân cũng chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn. Doanh số bán lẻ tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích. Doanh thu từ các thiết bị gia dụng chỉ tăng 3,3% trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức tăng 25,3% trong 3 quý đầu năm - dấu hiệu cho thấy tác dụng hỗ trợ từ chương trình trợ cấp mua sắm hàng tiêu dùng của Chính phủ Trung Quốc đang giảm dần.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đã giảm nhẹ xuống 5,2% trong tháng 9 từ mức 5,3% của tháng trước đó.

Các số liệu chính thức gần đây cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định, bất chấp căng thẳng với Mỹ. Ngoài ra, số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo không bao gồm thực phẩm và năng lượng - đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2024. Tuy nhiên, CPI toàn phần của tháng 9 vẫn giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái do áp lực giảm phát vẫn dai dẳng.

Đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 6 liên tiếp, với lãi suất cho vay của kỳ 1 năm ở mức 3% và lãi suất của kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%.

Tuần này, tại Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của nước này sẽ thảo luận về các chính sách và mục tiêu phát triển cho năm năm tới. Kỳ họp quan trọng này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách chuyển hướng nền kinh tế sang dựa nhiều hơn tiêu dùng nội địa để tăng trưởng, đồng thời phát triển công nghệ nội địa để ứng phó với những hạn chế ngày càng tăng từ Mỹ.

Giới phân tích cho rằng trước những thách thức hiện tại, Trung Quốc cần tăng cường nỗ lực phát triển lĩnh vực công nghệ, nhưng cũng cần duy trì nền kinh tế cũ như một trụ cột chính trong tương lai gần. Bên cạnh đó, việc giải quyết vấn đề của ngành bất động sản trong giai đoạn 2026-2030 là cấp thiết, vì bất động sản vẫn đóng góp lớn vào GDP của Trung Quốc và chiếm khoảng 18% thu ngân sách của chính quyền các địa phương.

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sụt giảm

10:30, 20/10/2025

Xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc sụt giảm

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

09:31, 15/10/2025

Thương chiến leo thang, kinh tế Trung Quốc càng bấp bênh

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

22:36, 07/10/2025

WB nâng mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Từ khóa:

GDP thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Cuộc khủng hoảng kế nhiệm ở các công ty gia đình Nhật Bản

Nhật Bản đang đương đầu với tình trạng dân số lão hóa nghiêm trọng, và một hệ quả là các chủ doanh nghiệp gia đình ngày càng già đi mà không có người kế nhiệm...

Cổ phiếu đất hiếm

Cổ phiếu đất hiếm "lên cơn sốt" giữa căng thẳng Mỹ - Trung

Giá cổ phiếu của các công ty đất hiếm đang trong xu hướng tăng mạnh, cùng với sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc...

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Hàn Quốc lo ngại hiện tượng thanh niên “không học, không làm”

Năm 2024, nhóm NEET chiếm 5,2% dân số từ 15–29 tuổi tại Hàn Quốc - mức cao kỷ lục từ trước đến nay...

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc gặp khó khi đầu tư vào châu Âu

Sự kết hợp giữa căng thẳng thương mại, áp lực chính trị liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Nga, cùng với nhu cầu xe điện tại châu Âu thấp hơn dự báo, đã làm giảm dòng đầu tư của Trung Quốc vào EU...

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ muốn thúc đẩy thanh toán thương mại bằng đồng rupee

Ấn Độ đang thực hiện những bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy việc sử dụng đồng rupee trong giao dịch thương mại quốc tế, một hướng đi có thể giúp tăng cường giá trị của đồng tiền này theo thời gian...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy