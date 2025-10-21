Ngổn ngang thách thức, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 1 năm

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất trong vòng một năm trở lại đây trong quý 3 vừa qua, với mức tăng chỉ đạt 4,8% so với cùng kỳ năm trước - theo số liệu được Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 20/10...

Không nằm ngoài dự báo của các nhà phân tích, sự giảm tốc này phản ánh những thách thức lớn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt là cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài. Trước đó, Trung Quốc đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 5,2% trong quý 2.

Báo cáo thống kê cho thấy một trong những yếu tố chính dẫn tới tình trạng giảm tốc của kinh tế Trung Quốc trong quý 3 là sự suy giảm đầu tư tài sản cố định, bao gồm cả đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Trong 9 tháng đầu năm, đầu tư tài sản cố định ghi nhận mức giảm 0,5%, trái ngược với dự báo tăng trưởng 0,1% mà các nhà phân tích đưa ra trước khi báo cáo được công bố.

Đây là một dấu hiệu đáng lo ngại, bởi lần gần đây nhất Trung Quốc ghi nhận sự suy giảm trong đầu tư tài sản cố định là vào năm 2020, trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hoành hành. Nhà kinh tế trưởng Zhiwei Zhang của công ty Pinpoint Asset Management nhận định với sự suy giảm của đầu tư tài sản cố định, tăng trưởng GDP quý 4 của Trung Quốc đối mặt sức ép giảm không nhỏ.

Đầu tư vào bất động sản tiếp tục giảm mạnh, với mức giảm 13,9% trong thời gian 1 năm tính đến tháng 9, sâu hơn mức giảm 12,9% trong 8 tháng đầu năm.

Theo nhiều nhà phân tích, tình trạng yếu kém trong đầu tư bất động sản ở Trung Quốc có thể kéo dài hơn dự kiến, và có thể mang tính đại diện cho một cuộc tái cấu trúc cơ cấu. Điều này đặt ra câu hỏi về cách Trung Quốc có thể tận dụng đầu tư từ các lĩnh vực khác để bù đắp cho sự thiếu hụt này. Sản xuất công nghiệp đã tăng 6,5% trong tháng 9 vượt qua kỳ vọng là tăng 5%, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản.

Ngoài ra, đầu tư của khu vực tư nhân ngoài bất động sản cũng chỉ tăng 2,1% trong kỳ 1 năm tính đến tháng 9, chậm hơn so với mức tăng 3% ghi nhận vào tháng 8. Sự ảm đạm trong đầu tư cho thấy niềm tin còn ở mức thấp đối với triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng như các chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ.

Một vấn đề gây lo ngại khác là tiêu dùng của người dân cũng chỉ tăng trưởng ở mức khiêm tốn. Doanh số bán lẻ tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích. Doanh thu từ các thiết bị gia dụng chỉ tăng 3,3% trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với mức tăng 25,3% trong 3 quý đầu năm - dấu hiệu cho thấy tác dụng hỗ trợ từ chương trình trợ cấp mua sắm hàng tiêu dùng của Chính phủ Trung Quốc đang giảm dần.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đã giảm nhẹ xuống 5,2% trong tháng 9 từ mức 5,3% của tháng trước đó.

Các số liệu chính thức gần đây cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn duy trì được sự ổn định, bất chấp căng thẳng với Mỹ. Ngoài ra, số giá tiêu dùng (CPI) lõi - thước đo không bao gồm thực phẩm và năng lượng - đã tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2/2024. Tuy nhiên, CPI toàn phần của tháng 9 vẫn giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái do áp lực giảm phát vẫn dai dẳng.

Đến nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản tháng thứ 6 liên tiếp, với lãi suất cho vay của kỳ 1 năm ở mức 3% và lãi suất của kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%.

Tuần này, tại Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của nước này sẽ thảo luận về các chính sách và mục tiêu phát triển cho năm năm tới. Kỳ họp quan trọng này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang tìm cách chuyển hướng nền kinh tế sang dựa nhiều hơn tiêu dùng nội địa để tăng trưởng, đồng thời phát triển công nghệ nội địa để ứng phó với những hạn chế ngày càng tăng từ Mỹ.

Giới phân tích cho rằng trước những thách thức hiện tại, Trung Quốc cần tăng cường nỗ lực phát triển lĩnh vực công nghệ, nhưng cũng cần duy trì nền kinh tế cũ như một trụ cột chính trong tương lai gần. Bên cạnh đó, việc giải quyết vấn đề của ngành bất động sản trong giai đoạn 2026-2030 là cấp thiết, vì bất động sản vẫn đóng góp lớn vào GDP của Trung Quốc và chiếm khoảng 18% thu ngân sách của chính quyền các địa phương.