Người hưởng lương hưu đi làm thêm không phải đóng bảo hiểm xã hội

Phúc Minh

12/05/2026, 13:55

Theo quy định hiện hành, khi một người đã nghỉ hưu và đang nhận tiền lương hưu hằng tháng mà ký kết hợp đồng lao động mới, cả người lao động và người sử dụng lao động đều không phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Ảnh minh họa.

Hiện nay, nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi làm để tăng thu nhập, đồng thời phát huy kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Vì vậy, nhiều người băn khoăn là đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động mới có phải tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội hay không.

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vấn đề này đã được quy định rõ trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2025) và Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Như vậy, khi một người đã nghỉ hưu và đang nhận tiền lương hưu hằng tháng mà ký kết hợp đồng lao động mới, cả người lao động và người sử dụng lao động đều không phải đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc (bao gồm hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho quãng thời gian làm việc thêm này.

Mặc dù không phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng người lao động đang hưởng lương hưu vẫn được pháp luật đảm bảo quyền lợi về tài chính đối với các khoản bảo hiểm này.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc, thay vì phải trích nộp vào quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, người lao động sẽ được nhận trực tiếp khoản tiền tương ứng vào thu nhập hằng tháng, giúp gia tăng thu nhập.

Ngoài ra, người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu khi tiếp tục làm việc còn được hưởng đồng thời nhiều quyền lợi như: vẫn nhận lương hưu hằng tháng theo chế độ hưu trí; được trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi theo hợp đồng lao động mới; tiếp tục sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp, mà không phải đóng thêm tại nơi làm việc mới.

Đồng thời, có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian phù hợp với sức khỏe.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định người sử dụng lao động không được bố trí người lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, trừ trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc an toàn theo quy định.

Lưu ý quan trọng về ủy quyền nhận lương hưu từ 1/7/2026

Lao động phi chính thức cũng có cơ hội hưởng lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Vẫn còn tình trạng gây phiền hà khi làm thủ tục hành chính

Phát hiện hơn 14 nghìn mỹ phẩm hết hạn và hàng tiêu dùng giả nhãn hiệu sắp đưa ra thị trường

Cơ chế hỗ trợ duy trì kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bộ Y tế cập nhật năng lực xét nghiệm virus Hanta tại Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

