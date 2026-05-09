Lưu ý quan trọng về ủy quyền nhận lương hưu từ 1/7/2026

Từ quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng và các giấy ủy quyền cũ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2026. Vì vậy, nếu vẫn có nhu cầu ủy quyền, người dân cần làm lại giấy ủy quyền có chứng thực để tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống chủ động rà soát, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định mới để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đối với văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp còn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 30/6/2026.

Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 để tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Để tổ chức thực hiện thống nhất quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu đang quản lý và dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, để kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro trong quá trình chi trả.

Đồng thời, ngành Bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giúp người hưởng chủ động nhận chế độ hằng tháng, giảm phụ thuộc vào người nhận thay, nhất là đối với các trường hợp đang ủy quyền do điều kiện đi lại khó khăn.