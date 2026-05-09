Lưu ý quan trọng về ủy quyền nhận lương hưu từ 1/7/2026

Phúc Minh

09/05/2026, 08:32

Từ quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng và các giấy ủy quyền cũ sẽ hết hiệu lực vào ngày 30/6/2026. Vì vậy, nếu vẫn có nhu cầu ủy quyền, người dân cần làm lại giấy ủy quyền có chứng thực để tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội...

Hiện nay, tại Hà Nội đã triển khai các điểm hỗ trợ người hưởng ngay tại khu dân cư. Ảnh: BHXH Hà Nội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống chủ động rà soát, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục theo quy định mới để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này, thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Đối với văn bản ủy quyền được lập theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, trường hợp còn hiệu lực thì được tiếp tục sử dụng nhưng không quá ngày 30/6/2026.

Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền nhận thay, cần lập lại văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 để tránh gián đoạn việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Để tổ chức thực hiện thống nhất quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương chủ động rà soát, đối chiếu thông tin, dữ liệu đang quản lý và dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp, để kịp thời nhận diện, xử lý các rủi ro trong quá trình chi trả.

Đồng thời, ngành Bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Đây là phương thức chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giúp người hưởng chủ động nhận chế độ hằng tháng, giảm phụ thuộc vào người nhận thay, nhất là đối với các trường hợp đang ủy quyền do điều kiện đi lại khó khăn.

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Thế giới

Thế giới

Thế giới

