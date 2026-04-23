Trang chủ Dân sinh

Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Thu Hằng

23/04/2026, 18:57

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...

Người hưởng lương hưu nhận chi trả tại Hà Nội. Ảnh: T.H.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Hồ sơ hiện đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với mọi nhóm đối tượng thụ hưởng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở.

Mức điều chỉnh này đảm bảo bù đắp mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2026 (dự kiến mức tăng của CPI năm 2026 từ 4 – 4,5%), và năm 2025 (mức tăng CPI năm 2025 là 3,31%).

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh nêu trên, riêng đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Theo Bộ Nội vụ, nội dung này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về việc quan tâm điều chỉnh đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Bộ Nội vụ tính toán, với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng nêu trên, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 ước trên 10.700 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước khoảng 2.000 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo ước trên 8.700 tỷ đồng.

Như vậy, so với hai phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đưa ra hồi tháng 3, đến nay, cơ quan soạn thảo đã rút ngắn còn một phương án, đó là lựa chọn phương án 2, với mức tăng 8% cho mọi nhóm đối tượng.

Điều chỉnh lương hưu để cải thiện hơn đời sống cho người hưởng lương. Ảnh: N.D. 

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng. Phương án 1, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 cho một số nhóm đối tượng.

Phương án 2, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với tất cả các nhóm thụ hưởng.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi đưa ra lấy ý kiến, Bộ này đã nhận được nhiều ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị lựa chọn phương án 1 gồm: các Bộ: Công an; Công Thương; Dân Tộc và Tôn giáo; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại giao; Y tế; các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh; Cao Bằng; Đắk Lắk; Hà Tĩnh; Thành phố Hồ Chí Minh; Huế; Hưng Yên; Khánh Hòa; Lạng Sơn; Ninh Bình; Phú Thọ; Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Vĩnh Long.

Trong khi đó, các Bộ: Quốc phòng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; các địa phương: An Giang; Cà Mau; Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hải Phòng; Lai Châu; Lâm Đồng; Lào Cai; Nghệ An; Sơn La; Tây Ninh, lựa chọn phương án 2.

Theo Sở Nội vụ Cà Mau, phương án 2 (tăng 8%) bảo đảm phù hợp với chủ trương điều chỉnh chung, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, dễ tính toán, chi trả và bảo đảm tính đồng bộ giữa các nhóm đối tượng. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp, đặc biệt là người nghỉ hưu trước năm 1995, thu hẹp chênh lệch mức hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Còn Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đánh giá, phương án 2 sẽ điều chỉnh tăng đồng đều đối với tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, qua đó góp phần giảm bớt khoảng cách chênh lệch mức hưởng giữa các nhóm đối tượng, bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách.

Còn theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, theo phương án 2, những người hưởng lương hưu, trợ cấp sẽ nhận được mức hưởng sau khi điều chỉnh cao hơn so với phương án 1 và đảm bảo nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội cao thì hưởng cao. Thời điểm thực hiện điều chỉnh từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở là phù hợp.

Theo Sở Nội vụ Lai Châu, phương án tăng 8% nhằm đảm bảo đời sống, giảm bớt khó khăn cho người hưởng lương, trợ cấp trong điều kiện giá cả, chỉ số giá tiêu dùng tăng, đồng thời phù hợp với khả năng đảm bảo của ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến góp ý, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo bám sát tinh thần Đề án tiền lương, phụ cấp đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại Tờ trình số 06-TTr/ĐU và được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận 206-KL/TW, Bộ Nội vụ đề xuất trong lần điều chỉnh lương hưu lần này thực hiện theo phương án 2.

Đối với phương án 1, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá báo cáo với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Lương hưu tháng 5 sẽ được chi trả sau kỳ nghỉ lễ 30/4

11:17, 16/04/2026

Người có lương hưu thấp sẽ được tăng lên 3,8 triệu đồng/tháng

14:50, 15/04/2026

TP.HCM lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5 do nghỉ lễ

18:09, 17/04/2026

Đọc thêm

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Ngày 23/4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Mỗi năm, toàn thế giới có hơn 840.000 người tử vong vì căng thẳng trong công việc

Những biến đổi lớn trong thế giới việc làm, bao gồm số hóa, trí tuệ nhân tạo, làm việc từ xa và các hình thức việc làm mới, đang định hình lại môi trường làm việc tâm lý - xã hội...

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Thủ tướng Chính phủ đề nghị huy động sự tham gia của toàn xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú...

Hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý 1/2026

Bộ Nội vụ thống kê trong quý 1/2026, cả nước ghi nhận hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ. Số người có quyết định hưởng lên tới hơn 120.000 người...

Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng

Lừa đảo bảo hành ảo, VIDA Group khiến hàng trăm khách hàng "sập bẫy"

Các bị cáo thuộc VIDA Group tư vấn gian dối cho khách hàng về việc trung tâm/công ty có gói bảo hành nhận sản phẩm miễn phí trong thời gian từ 1 đến 10 năm. Bù lại, phía khách hàng phải trả các khoản phí nhất định. Với cách thức trên, có 399 bị hại đã sập bẫy lừa đảo...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

1

Mở rộng thanh toán QR Việt Nam – Hàn Quốc: Xóa bỏ rào cản tiền tệ và tỷ giá

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Xoay trụ?

Chứng khoán

3

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), trao thêm thẩm quyền đặc thù cho Hà Nội

Tiêu điểm

4

Các hộ kinh doanh “sợ lớn”, né tránh tăng trưởng

Thị trường

5

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

Dân sinh

