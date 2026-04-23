Đề xuất tăng lương hưu 8% từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với mọi nhóm thụ hưởng, thay vì hai phương án tăng như lần đề xuất trước. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm tăng lương cơ sở...

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Hồ sơ hiện đã được gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo dự thảo mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với mọi nhóm đối tượng thụ hưởng. Thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm thực hiện điều chỉnh tăng lương cơ sở.

Mức điều chỉnh này đảm bảo bù đắp mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong năm 2026 (dự kiến mức tăng của CPI năm 2026 từ 4 – 4,5%), và năm 2025 (mức tăng CPI năm 2025 là 3,31%).

Sau khi thực hiện điều chỉnh theo mức điều chỉnh nêu trên, riêng đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, và trợ cấp hằng tháng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì tiếp tục được điều chỉnh thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng, thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Theo Bộ Nội vụ, nội dung này phù hợp với quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 về việc quan tâm điều chỉnh đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Bộ Nội vụ tính toán, với phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng nêu trên, tổng kinh phí tăng thêm so với năm 2025 ước trên 10.700 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước khoảng 2.000 tỷ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội đảm bảo ước trên 8.700 tỷ đồng.

Như vậy, so với hai phương án đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đưa ra hồi tháng 3, đến nay, cơ quan soạn thảo đã rút ngắn còn một phương án, đó là lựa chọn phương án 2, với mức tăng 8% cho mọi nhóm đối tượng.

Điều chỉnh lương hưu để cải thiện hơn đời sống cho người hưởng lương. Ảnh: N.D.

Trước đó, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng. Phương án 1, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 cho một số nhóm đối tượng.

Phương án 2, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với tất cả các nhóm thụ hưởng.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi đưa ra lấy ý kiến, Bộ này đã nhận được nhiều ý kiến của các bộ, ngành, địa phương.

Các đơn vị lựa chọn phương án 1 gồm: các Bộ: Công an; Công Thương; Dân Tộc và Tôn giáo; Khoa học và Công nghệ; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại giao; Y tế; các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh; Cao Bằng; Đắk Lắk; Hà Tĩnh; Thành phố Hồ Chí Minh; Huế; Hưng Yên; Khánh Hòa; Lạng Sơn; Ninh Bình; Phú Thọ; Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Quảng Trị; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Vĩnh Long.

Trong khi đó, các Bộ: Quốc phòng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; các địa phương: An Giang; Cà Mau; Điện Biên; Đồng Nai; Đồng Tháp; Gia Lai; Hải Phòng; Lai Châu; Lâm Đồng; Lào Cai; Nghệ An; Sơn La; Tây Ninh, lựa chọn phương án 2.

Theo Sở Nội vụ Cà Mau, phương án 2 (tăng 8%) bảo đảm phù hợp với chủ trương điều chỉnh chung, thuận lợi trong tổ chức thực hiện, dễ tính toán, chi trả và bảo đảm tính đồng bộ giữa các nhóm đối tượng. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ đối với người có mức hưởng thấp, đặc biệt là người nghỉ hưu trước năm 1995, thu hẹp chênh lệch mức hưởng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Còn Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đánh giá, phương án 2 sẽ điều chỉnh tăng đồng đều đối với tất cả các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, qua đó góp phần giảm bớt khoảng cách chênh lệch mức hưởng giữa các nhóm đối tượng, bảo đảm tính công bằng trong thụ hưởng chính sách.

Còn theo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, theo phương án 2, những người hưởng lương hưu, trợ cấp sẽ nhận được mức hưởng sau khi điều chỉnh cao hơn so với phương án 1 và đảm bảo nguyên tắc đóng bảo hiểm xã hội cao thì hưởng cao. Thời điểm thực hiện điều chỉnh từ ngày 1/7/2026, cùng thời điểm thực hiện tăng lương cơ sở là phù hợp.

Theo Sở Nội vụ Lai Châu, phương án tăng 8% nhằm đảm bảo đời sống, giảm bớt khó khăn cho người hưởng lương, trợ cấp trong điều kiện giá cả, chỉ số giá tiêu dùng tăng, đồng thời phù hợp với khả năng đảm bảo của ngân sách Nhà nước và Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Bộ Nội vụ cho biết đã ghi nhận và tổng hợp các ý kiến góp ý, tuy nhiên, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc đảm bảo bám sát tinh thần Đề án tiền lương, phụ cấp đã được Đảng ủy Chính phủ báo cáo tại Tờ trình số 06-TTr/ĐU và được Bộ Chính trị thông qua tại Kết luận 206-KL/TW, Bộ Nội vụ đề xuất trong lần điều chỉnh lương hưu lần này thực hiện theo phương án 2.

Đối với phương án 1, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá báo cáo với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.