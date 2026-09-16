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Mua iPhone 18 Pro tại Việt Nam đắt hơn khoảng 8 triệu đồng so với Mỹ

B Bạch Dương

Giá bán iPhone 18 Pro 256GB tại Việt Nam cao hơn 322 USD so với giá mua tại Mỹ...

Ảnh minh hoạ: Rest of World/Istock.
Ảnh minh hoạ: Rest of World/Istock.

Theo bảng so sánh giá bán iPhone 18 Pro 256GB tại 11 thị trường do công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research thực hiện, Mỹ là thị trường có giá bán thấp nhất. UAE đứng thứ hai, nhờ thuế giá trị gia tăng (VAT) chỉ 5% và không áp dụng thêm các loại thuế khác đối với sản phẩm.

Giá iPhone 18 Pro 256GB tại Hàn Quốc và Trung Quốc cũng thấp hơn đáng kể so với nhiều thị trường khác. Bên cạnh khác biệt về thuế suất, sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa được cho là một trong những yếu tố khiến Apple phải duy trì chính sách giá cạnh tranh hơn tại hai thị trường này.

Giá iPhone 18 Pro 256GB tại Việt Nam cũng cao hơn đáng kể so với UAE (1.377 USD), Nhật Bản (1.429 USD) và Hàn Quốc (1.473 USD). Tuy nhiên, mức giá tại Việt Nam vẫn thấp hơn các thị trường như Anh, Đức, Pháp, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro 256GB hiện được Apple niêm yết ở mức 38,99 triệu đồng trên website chính thức. Trong khi đó, bảng số liệu của Counterpoint Research sử dụng mức giá 1.521 USD, tương đương khoảng 39,5 triệu đồng theo tỷ giá ngày 16/9, cao hơn khoảng 500.000 đồng so với giá niêm yết tại Việt Nam. 

Để bảo đảm tính nhất quán khi đối chiếu giữa các thị trường, mức giá 1.521 USD của Counterpoint Research được sử dụng trong bài so sánh này. Theo đó, iPhone 18 Pro 256GB tại Việt Nam cao hơn 322 USD, tương đương cao hơn khoảng 26,9%, so với mức 1.199 USD tại Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại, chênh lệch này tương đương khoảng 8,4 triệu đồng.

Giá iPhone 18 Pro 256GB tại Việt Nam cũng cao hơn đáng kể so với UAE (1.377 USD), Nhật Bản (1.429 USD) và Hàn Quốc (1.473 USD). Tuy nhiên, mức giá tại Việt Nam vẫn thấp hơn các thị trường như Anh, Đức, Pháp, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 18 Pro Max 2TB tại Việt Nam có giá khoảng 3.159 USD. Với mức giá này, Việt Nam đứng thứ 5 trong 11 thị trường được khảo sát, nếu xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Bốn thị trường có giá thấp hơn Việt Nam gồm Mỹ, UAE, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, nếu phiên bản Pro 256GB mua tại Việt Nam đắt hơn Trung Quốc 21 USD, thì giá bán phiên bản Pro Max 2TB tại Việt Nam lại rẻ hơn Trung Quốc tới 66 USD. Điều này cho thấy chênh lệch giá giữa các thị trường không đơn thuần tỷ lệ thuận với cấu hình sản phẩm.

Biểu đồ: Rest of World/Nguồn: Counterpoint Research.
Biểu đồ: Rest of World/Nguồn: Counterpoint Research. 

Xét trên toàn bộ bảng so sánh, Việt Nam hiện nằm trong nhóm thị trường có giá iPhone trung bình. Tại các thị trường khác, chẳng hạn, tại Brazil, giá bán iPhone 18 Pro 256GB có giá lên tới 2.400 USD, gần gấp đôi mức giá 1.199 USD tại Mỹ. 

Hay Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường có mức giá cao nhất trong bảng so sánh, cả giá bán iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max gần gấp đôi  so với Mỹ. Chênh lệch lớn này chủ yếu đến từ tác động của hệ thống thuế, phí và các yếu tố liên quan đến chính sách giá tại thị trường này.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ chính thức lên kệ từ ngày 18/9, cùng thời điểm với hàng chục thị trường đầu tiên khác trên thế giới.

Theo mức giá ghi nhận tại Apple Việt Nam, iPhone 18 Pro 256GB giá 38.999.000 đồng;  iPhone 18 Pro 512GB giá 45.499.000 đồng; iPhone 18 Pro 1TB có giá 58.499.000 đồng; và iPhone 18 Pro 2TB giá 77.999.000. 

Với iPhone 18 Pro Max, bản 256GB có giá 41.999.000 đồng; bản 512GB có giá 48.499.000 đồng; bản  1TB có giá 61.499.000 đồng; 2TB có giá 80.999.000 đồng.  

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