Trang chủ Kinh tế số

Người Việt có thói quen “lướt vô thức”

Khánh Huyền

10/08/2025, 09:13

Theo Báo cáo Connected Consumer quý 1/2025 của Decision Lab, hành vi “lướt vô thức”, tức sử dụng mạng xã hội mà không có mục đích, đang trở thành thói quen phổ biến của người Việt, đặc biệt trong thời gian thư giãn...

Ảnh minh hoạ.

Facebook vẫn là nền tảng được nhiều người chọn nhất để “lướt không chủ đích”, với 72% những người tham gia khảo sát cho biết họ có thói quen lướt vô thức Facebook. Tuy nhiên, những cái tên như TikTok, Zalo và Instagram cũng là những nền tảng được người Việt ưu thích trong thời gian này. 

Ông Thue Quist Thomasen, CEO Decision Lab, nhận định: “TikTok, Zalo và Instagram đang dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong những khoảnh khắc giải trí ngẫu hứng. Sự thay đổi này mở ra cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận người dùng ngay cả khi họ không chủ đích tìm kiếm, miễn là nội dung phù hợp với từng nền tảng, dễ tiêu hóa và đánh trúng cảm xúc của người xem”. 

Xếp hạng ứng dụng người Việt lướt vô thức nhiều nhất - Nguồn: Decision Lab. 

Ngoài ra, không gian mạng xã hội ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân mảnh rõ rệt. Facebook và Zalo vẫn là hai cái tên được nhiều người dùng nhất, nhất là với các thói quen giao tiếp, liên lạc hàng ngày. Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của TikTok – đặc biệt trong nhóm Gen Z và Gen Y – đang khiến bản đồ mạng xã hội thay đổi từng ngày.

Phân loạt các nền tảng được người Việt sử dụng nhiều nhất - Nguồn: Decision Lab.

Các nền tảng thiên về video như YouTube và TikTok cũng ghi nhận mức sử dụng ổn định và ngày càng phổ biến. Điều từng chỉ phổ biến ở giới trẻ nay đã lan dần sang nhóm người dùng lớn tuổi hơn. Xu hướng tiêu thụ nội dung đa nền tảng, linh hoạt và mang tính giải trí cao đang dần trở thành thói quen chung của người Việt trên môi trường số.

Báo cáo cũng cho thấy, AI đã không còn là công nghệ “thời thượng” xa lạ mà đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống số của người Việt.

Tính đến quý I/2025, phần lớn người dùng đã từng sử dụng ít nhất một công cụ AI, và ChatGPT là cái tên được nhắc đến nhiều nhất – với người dùng trải đều ở mọi độ tuổi.

Đặc biệt, người Việt ưu tiên những công cụ có khả năng trò chuyện tự nhiên và có thể hoạt động như một “trợ lý ảo” – giúp họ làm việc, tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc, hoặc đơn giản là hỗ trợ ra quyết định hàng ngày. Trong đó, Gen Z là nhóm dùng AI nhiều nhất, dẫn đầu xu hướng, nhưng Gen Y và Gen X cũng nhanh chóng bắt nhịp và sử dụng thành thạo.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: