Người Việt có thói quen “lướt vô thức”

Theo Báo cáo Connected Consumer quý 1/2025 của Decision Lab, hành vi “lướt vô thức”, tức sử dụng mạng xã hội mà không có mục đích, đang trở thành thói quen phổ biến của người Việt, đặc biệt trong thời gian thư giãn...
Facebook vẫn là nền tảng được nhiều người chọn nhất để “lướt không chủ đích”, với 72% những người tham gia khảo sát cho biết họ có thói quen lướt vô thức Facebook. Tuy nhiên, những cái tên như TikTok, Zalo và Instagram cũng là những nền tảng được người Việt ưu thích trong thời gian này.
Ông Thue Quist Thomasen, CEO Decision Lab, nhận định: “TikTok, Zalo và Instagram đang dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong những khoảnh khắc giải trí ngẫu hứng. Sự thay đổi này mở ra cơ hội cho các thương hiệu tiếp cận người dùng ngay cả khi họ không chủ đích tìm kiếm, miễn là nội dung phù hợp với từng nền tảng, dễ tiêu hóa và đánh trúng cảm xúc của người xem”.
Ngoài ra, không gian mạng xã hội ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân mảnh rõ rệt. Facebook và Zalo vẫn là hai cái tên được nhiều người dùng nhất, nhất là với các thói quen giao tiếp, liên lạc hàng ngày. Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của TikTok – đặc biệt trong nhóm Gen Z và Gen Y – đang khiến bản đồ mạng xã hội thay đổi từng ngày.
Các nền tảng thiên về video như YouTube và TikTok cũng ghi nhận mức sử dụng ổn định và ngày càng phổ biến. Điều từng chỉ phổ biến ở giới trẻ nay đã lan dần sang nhóm người dùng lớn tuổi hơn. Xu hướng tiêu thụ nội dung đa nền tảng, linh hoạt và mang tính giải trí cao đang dần trở thành thói quen chung của người Việt trên môi trường số.
Báo cáo cũng cho thấy, AI đã không còn là công nghệ “thời thượng” xa lạ mà đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống số của người Việt.
Tính đến quý I/2025, phần lớn người dùng đã từng sử dụng ít nhất một công cụ AI, và ChatGPT là cái tên được nhắc đến nhiều nhất – với người dùng trải đều ở mọi độ tuổi.
Đặc biệt, người Việt ưu tiên những công cụ có khả năng trò chuyện tự nhiên và có thể hoạt động như một “trợ lý ảo” – giúp họ làm việc, tìm kiếm thông tin, giải đáp thắc mắc, hoặc đơn giản là hỗ trợ ra quyết định hàng ngày. Trong đó, Gen Z là nhóm dùng AI nhiều nhất, dẫn đầu xu hướng, nhưng Gen Y và Gen X cũng nhanh chóng bắt nhịp và sử dụng thành thạo.
Huế đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử 20% mỗi năm
Thành phố Huế đặt mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành lĩnh vực tiên phong, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của thành phố.
Nhu cầu về chip H20 của Nvidia bắt đầu "ảm đạm" ở Trung Quốc
Chip trí tuệ nhân tạo (AI) H20 của Nvidia, phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc nhằm đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được cho là đang đối mặt với sức mua giảm sút tại Trung Quốc, sau cảnh báo bất lợi với Nvidia từ cơ quan quản lý Trung Quốc…
Vì sao giới triệu phú tiền điện tử đang đổ về UAE?
Không đánh thuế lợi nhuận, khung pháp lý minh bạch và đặc quyền về cư trú, đã khiến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thỏi nam châm hút giới siêu giàu tiền điện tử toàn cầu…
Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân, thu giữ gần tỉ đồng
Chiều 13/8, TAND TP. Huế đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước…
Nghị định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia dự kiến sẽ trình Chính phủ trong quý 3/2025
Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Huế gửi tới trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương sử dụng ngân sách nhà nước…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: