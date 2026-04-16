Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục lớn hơn lượng cung...

Theo báo cáo World Silver Survey do công ty tư vấn Metals Focus và tổ chức Silver Institute vừa công bố, thị trường bạc toàn cầu đang hội tụ các điều kiện cho một giai đoạn nguồn cung thắt chặt mới có thể đẩy giá tăng vọt, trong bối cảnh lượng tồn kho ở mức thấp và thị trường sắp ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Giá bạc đã liên tiếp lập đỉnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, lên mức cao nhất 121 USD/oz vào tháng 1. Tuy nhiên, kim loại quý này cũng trải qua nhiều nhịp giảm sâu do biến động giao dịch mạnh.

Theo báo cáo, thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục vượt nguồn cung.

"Những điều kiện có thể dẫn tới giai đoạn căng thẳng nguồn cung mới đang khá rõ. Chưa thể biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có thể thấy rủi ro nguồn cung vẫn chưa hoàn toàn biến mất”, ông Philip Newman, CEO của Metals Focus, nhận định trong báo cáo.

Theo tờ báo Financial Times, tháng 10 năm ngoái, nhu cầu bạc của Ấn Độ tăng mạnh trong mùa lễ hội đã làm thị trường bạc London - trung tâm giao dịch và lưu trữ bạc vật chất lớn của thế giới - rơi vào tình trạng khan hàng, đẩy giá bạc vượt 50 USD/oz, mức cao kỷ lục vào thời điểm đó.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới biến động này là lượng bạc sẵn sàng giao dịch tại các kho ở London đã xuống mức thấp sau nhiều năm thị trường thiếu hụt. Bên cạnh đó, lực mua mạnh từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào bạc tiếp tục làm giảm lượng kim loại lưu thông tự do trên thị trường.

Dù thường biến động cùng chiều với giá vàng, giá bạc thường lên xuống mạnh hơn do thị trường này thiếu lực đỡ từ dự trữ của các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, hơn một nửa nhu cầu bạc đến từ các ngành công nghiệp như pin mặt trời và điện tử, khiến giá bạc dễ biến động hơn khi nhu cầu từ các lĩnh vực này thay đổi.

Theo báo cáo, nhu cầu bạc toàn cầu giảm 2% trong năm ngoái do giá tăng mạnh làm suy yếu nhu cầu từ cả lĩnh vực công nghiệp lẫn trang sức. Mức giảm rõ nhất diễn ra ở ngành pin mặt trời, nơi nhu cầu giảm 6% vì giá bạc quá cao khiến các nhà sản xuất chuyển sang dùng các kim loại khác.

Báo cáo cũng cho thấy dù nhu cầu đầu tư vào bạc tăng lên, mức tăng này không đủ bù cho sự sụt giảm nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp. Trong năm ngoái, lượng mua bạc thỏi và tiền xu tăng 14%, còn dòng vốn ròng vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào bạc tăng gấp 3 lần.

Trong khi đó, nguồn cung bạc tăng 7% nhờ cả sản lượng khai thác lẫn tái chế đều đi lên. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ đáp ứng nhu cầu, khiến tồn kho bạc toàn cầu tiếp tục giảm, dù mức thiếu hụt đã thu hẹp so với những năm trước.

“Trong thời gian tới, căng thẳng nguồn cung có thể không diễn ra liên tục, nhưng thanh khoản trên thị trường nhìn chung sẽ kém hơn, lãi suất cho thuê bạc sẽ biến động mạnh hơn và giá bạc nhiều khả năng sẽ tăng giảm với biên độ lớn hơn so với những năm gần đây”, báo cáo nhận định.

Báo cáo nhận định biến động giá mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu bạc trong năm nay. Trong đó, nhu cầu từ ngành pin mặt trời có thể giảm 19%, còn nhu cầu từ ngành trang sức giảm 16%.

“Mặt bằng giá cao trong năm 2026 có thể làm nhu cầu suy yếu, qua đó phần nào gây sức ép ngược trở lại lên thị trường. Dù vậy, thị trường bạc có thể sẽ thiếu hụt khoảng 46 triệu oz trong năm nay”, báo cáo chỉ ra.