Trang chủ Thế giới

Nguồn cung thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, giá bạc có thể tăng mạnh

Đức Anh

16/04/2026, 12:15

Thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục lớn hơn lượng cung...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty Images

Theo báo cáo World Silver Survey do công ty tư vấn Metals Focus và tổ chức Silver Institute vừa công bố, thị trường bạc toàn cầu đang hội tụ các điều kiện cho một giai đoạn nguồn cung thắt chặt mới có thể đẩy giá tăng vọt, trong bối cảnh lượng tồn kho ở mức thấp và thị trường sắp ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Giá bạc đã liên tiếp lập đỉnh vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, lên mức cao nhất 121 USD/oz vào tháng 1. Tuy nhiên, kim loại quý này cũng trải qua nhiều nhịp giảm sâu do biến động giao dịch mạnh.

Theo báo cáo, thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu tiếp tục vượt nguồn cung.

"Những điều kiện có thể dẫn tới giai đoạn căng thẳng nguồn cung mới đang khá rõ. Chưa thể biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có thể thấy rủi ro nguồn cung vẫn chưa hoàn toàn biến mất”, ông Philip Newman, CEO của Metals Focus, nhận định trong báo cáo.

Theo tờ báo Financial Times, tháng 10 năm ngoái, nhu cầu bạc của Ấn Độ tăng mạnh trong mùa lễ hội đã làm thị trường bạc London - trung tâm giao dịch và lưu trữ bạc vật chất lớn của thế giới - rơi vào tình trạng khan hàng, đẩy giá bạc vượt 50 USD/oz, mức cao kỷ lục vào thời điểm đó.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới biến động này là lượng bạc sẵn sàng giao dịch tại các kho ở London đã xuống mức thấp sau nhiều năm thị trường thiếu hụt. Bên cạnh đó, lực mua mạnh từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào bạc tiếp tục làm giảm lượng kim loại lưu thông tự do trên thị trường.

Dù thường biến động cùng chiều với giá vàng, giá bạc thường lên xuống mạnh hơn do thị trường này thiếu lực đỡ từ dự trữ của các ngân hàng trung ương. Ngoài ra, hơn một nửa nhu cầu bạc đến từ các ngành công nghiệp như pin mặt trời và điện tử, khiến giá bạc dễ biến động hơn khi nhu cầu từ các lĩnh vực này thay đổi.

Theo báo cáo, nhu cầu bạc toàn cầu giảm 2% trong năm ngoái do giá tăng mạnh làm suy yếu nhu cầu từ cả lĩnh vực công nghiệp lẫn trang sức. Mức giảm rõ nhất diễn ra ở ngành pin mặt trời, nơi nhu cầu giảm 6% vì giá bạc quá cao khiến các nhà sản xuất chuyển sang dùng các kim loại khác.

Báo cáo cũng cho thấy dù nhu cầu đầu tư vào bạc tăng lên, mức tăng này không đủ bù cho sự sụt giảm nhu cầu trong lĩnh vực công nghiệp. Trong năm ngoái, lượng mua bạc thỏi và tiền xu tăng 14%, còn dòng vốn ròng vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đầu tư vào bạc tăng gấp 3 lần.

Trong khi đó, nguồn cung bạc tăng 7% nhờ cả sản lượng khai thác lẫn tái chế đều đi lên. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ đáp ứng nhu cầu, khiến tồn kho bạc toàn cầu tiếp tục giảm, dù mức thiếu hụt đã thu hẹp so với những năm trước.

“Trong thời gian tới, căng thẳng nguồn cung có thể không diễn ra liên tục, nhưng thanh khoản trên thị trường nhìn chung sẽ kém hơn, lãi suất cho thuê bạc sẽ biến động mạnh hơn và giá bạc nhiều khả năng sẽ tăng giảm với biên độ lớn hơn so với những năm gần đây”, báo cáo nhận định.

Báo cáo nhận định biến động giá mạnh sẽ tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu bạc trong năm nay. Trong đó, nhu cầu từ ngành pin mặt trời có thể giảm 19%, còn nhu cầu từ ngành trang sức giảm 16%.

“Mặt bằng giá cao trong năm 2026 có thể làm nhu cầu suy yếu, qua đó phần nào gây sức ép ngược trở lại lên thị trường. Dù vậy, thị trường bạc có thể sẽ thiếu hụt khoảng 46 triệu oz trong năm nay”, báo cáo chỉ ra.

Nhật Bản dự định chi 10 tỷ USD giúp các nước châu Á vượt cú sốc năng lượng

Chính phủ Nhật Bản ngày 15/4 tuyên bố sẽ thiết lập một khuôn khổ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD để giúp các nước châu Á đảm bảo nguồn cung tăng lượng và tăng dự trữ năng lượng...

GDP Trung Quốc tăng tốc mạnh trong quý 1/2026

Tuy nhiên, cú sốc năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh đang đe dọa nhu cầu toàn cầu, phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới...

Tham vọng điện mặt trời giữa sa mạc Sahara

Nhà máy điện mặt trời Noor tại rìa sa mạc Sahara được xem là biểu tượng cho tham vọng năng lượng sạch của Morocco. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, chi phí điện cao và hạn chế hạ tầng lưới điện đang khiến quá trình chuyển đổi diễn ra chậm hơn kỳ vọng…

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ lập kỷ lục

Theo dữ liệu Chính phủ Mỹ công bố ngày thứ Tư (15/4), xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tuần trước tăng vọt lên mức cao kỷ lục...

Tổng thống Trump dọa hủy thỏa thuận thương mại đã ký với Anh

Theo Sky News, trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể thay đổi, thậm chí hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã ký với Anh...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

