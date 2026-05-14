Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng giả mạo này chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng...

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này vừa phát hiện một ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền điều khiển điện thoại của người dùng.

Đây là một kiểu lừa đảo mới rất nguy hiểm, nhắm vào người dùng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là giả danh cán bộ Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS…, yêu cầu cập nhật thông tin hoặc cài phiên bản VssID mới để "hưởng quyền lợi".

Sau đó, họ gửi link lạ để người dùng tải file ".apk" về điện thoại (thay vì tải từ CH Play hoặc App Store). Khi cài đặt, ứng dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng xã hội hoặc tin nhắn.

Người dân được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc gọi Tổng đài 1900.9068 để xác minh.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý người dân tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.

VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân.

Ứng dụng đang cung cấp một số tính năng, tiện ích như: Cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, quá trình tham gia (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế); thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp); lịch sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số bảo hiểm xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội; điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế…

Qua đó, giúp người tham gia chủ động quản lý thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Hiện người dùng có thể tải ứng dụng (tìm kiếm theo từ khóa “VssID”) trên kho ứng dụng Google Play (CH Play) cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, hoặc kho ứng dụng App Store cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS.