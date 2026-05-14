Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt
Nam, cơ quan này vừa phát
hiện một ứng dụng giả mạo có tên "VSSID.apk" chứa mã độc có khả năng chiếm quyền
điều khiển điện thoại của người dùng.
Đây là một kiểu lừa đảo mới rất
nguy hiểm, nhắm vào người dùng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số.
Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là giả danh
cán bộ Bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS…, yêu cầu cập
nhật thông tin hoặc cài phiên bản VssID mới để "hưởng quyền lợi".
Sau đó, họ gửi link lạ để người dùng tải file ".apk" về điện thoại (thay vì tải từ CH Play hoặc App Store). Khi cài đặt, ứng
dụng giả mạo yêu cầu quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, hình ảnh và dữ liệu cá
nhân.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, cơ quan
này không gửi file cài đặt, đường link hay yêu cầu cài ứng dụng VssID qua mạng
xã hội hoặc tin nhắn.
Người dân được khuyến cáo chỉ tải ứng dụng
VssID trên các kho ứng dụng chính thức như CH Play hoặc App Store. Nếu nhận được
cuộc gọi hoặc tin nhắn đáng ngờ, cần liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc gọi
Tổng đài 1900.9068 để xác minh.
Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng lưu ý người dân
tuyệt đối không bấm vào link lạ, không cài file ".apk" không rõ nguồn gốc. Đồng
thời, cần bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng, không cung cấp
các thông tin này cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội.
VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng dịch vụ
thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực
hiện dịch vụ công cho cá nhân.
Ứng dụng đang cung cấp một số tính năng, tiện ích
như: Cung cấp thông tin
thẻ bảo hiểm y tế,
quá trình tham gia (bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp,
bảo hiểm y tế); thông
tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động
- bệnh nghề nghiệp); lịch
sử khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...
Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã
số bảo hiểm xã hội; cơ quan Bảo hiểm xã hội; cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy
nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội;
điểm thu, đại lý thu bảo
hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế…
Qua đó, giúp người tham gia chủ động quản lý
thông tin, trực tiếp giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách để đảm bảo quyền
lợi của bản thân.
Hiện người dùng có thể tải ứng dụng (tìm kiếm
theo từ khóa “VssID”) trên kho ứng dụng Google Play (CH Play) cho thiết bị sử dụng
hệ điều hành Android, hoặc kho ứng dụng App Store cho thiết bị sử dụng hệ điều
hành IOS.