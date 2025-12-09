Khắc phục lỗi thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết hiện nay trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số, còn có trường hợp người lao động bị thiếu quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội...

Việc này xuất phát từ các nguyên nhân chính như: Dữ liệu tại đơn vị sử dụng lao động chưa được cập nhật đầy đủ; doanh nghiệp chậm đóng hoặc thực hiện báo tăng, báo giảm lao động không đúng thời điểm; hệ thống của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang trong quá trình đồng bộ dữ liệu; thông tin cá nhân của người lao động bị sai lệch khiến hệ thống không ghép đúng quá trình tham gia.

Khi gặp vấn đề này, người lao động cần phản ánh với cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương hoặc đơn vị sử dụng lao động (nơi đang làm việc) phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để cập nhật thông tin đầy đủ.

Đồng thời, khi phát hiện dữ liệu trên VssID không trùng khớp với thực tế, người lao động nên xử lý sớm để tránh ảnh hưởng đến các chế độ sau này.

Để khắc phục, người lao động có thể liên hệ tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kiểm tra và bổ sung thông tin còn thiếu. Chuyên viên tổng đài sẽ kiểm tra thông tin trên hệ thống và hướng dẫn người lao động điều chỉnh dữ liệu.

Người lao động cũng có thể đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang quản lý để được kiểm tra và cập nhật. Khi đi, cần mang theo căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội và các giấy tờ chứng minh quá trình làm việc (nếu có).

Với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, việc phản ánh qua bộ phận nhân sự hoặc cán bộ phụ trách Bảo hiểm xã hội của đơn vị là cần thiết để doanh nghiệp bổ sung hồ sơ và gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận quá trình tham gia. Ngoài ra, người dùng có thể gửi phản ánh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng cách chọn mục “Phản ánh, kiến nghị”, mô tả rõ thời gian bị thiếu và mã số bảo hiểm xã hội để được xử lý theo quy trình.

Để tự tra cứu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đăng nhập ứng dụng VssID, chọn mục “Quá trình tham gia” trong phần “Quản lý cá nhân”, sau đó xem chi tiết tại mục “BHXH”. Hệ thống sẽ hiển thị tổng thời gian tham gia, thời gian chậm đóng, đơn vị sử dụng lao động và chi tiết mức đóng từng tháng. VssID chỉ hoạt động với tài khoản đã đăng ký giao dịch điện tử và mỗi tài khoản chỉ đăng nhập trên một thiết bị tại một thời điểm.

Khi đề nghị bổ sung thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động nên chuẩn bị sẵn các thông tin và giấy tờ cần thiết để việc xác minh diễn ra nhanh chóng. Bao gồm: Ảnh chụp màn hình quá trình tham gia bảo hiểm xã hội trên VssID, đặc biệt tại các mốc thời gian bị thiếu. Bên cạnh đó, căn cước công dân, mã số bảo hiểm xã hội và các giấy tờ liên quan đến quá trình làm việc là cơ sở quan trọng để đối chiếu dữ liệu và cập nhật chính xác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động đã được số hóa, đồng bộ, lưu tại cơ sở dữ liệu của ngành và được bảo đảm quyền lợi khi hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh các giải pháp để cập nhật đầy đủ dữ liệu về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VssID cho người lao động trong thời gian sớm nhất.