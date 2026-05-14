Xây dựng lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế

Phúc Minh

14/05/2026, 11:45

Bộ Y tế được giao phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027, theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế. Trong đó, tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế...

Nội dung được đề cập tại Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới.

Nhằm đạt được mục tiêu Chỉ thị số 52-CT/TW đề ra, Thủ tướng yêu cầu bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần tăng cường công chỉ đạo tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đáp ứng mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Thủ tướng giao Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng các văn bản như: Nghị quyết về thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân, tăng cường liên kết, hợp tác giữa bảo hiểm y tế với bảo hiểm sức khỏe do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp để tránh trùng lặp thanh toán chi phí y tế, hoàn thành trong quý 2/2028.

Nghị định về tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế.

Trong đó, tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế, hoàn thành trong tháng 3/2027.

Nghị quyết về thí điểm huy động, đa dạng, mở rộng các nguồn thu để bảo đảm bền vững và phát triển Quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, có cơ chế sử dụng một phần kinh phí từ thuế đối với các sản phẩm thuốc lá, thuế rượu, bia, đồ uống có đường... để chi trả cho một số dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán và phát hiện sớm một số bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm, hoàn thành trong quý 4/2028. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, hoàn thành trong quý 1/2029.

Kế hoạch cũng nêu rõ từ tháng 5/2026, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trình cấp có thẩm quyền triển khai xây dựng giá phê duyệt giá dịch vụ y tế mới có cấu phần chi phí quản lý.

Từ quý 1/2027, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ trì nghiên cứu cơ chế, bảo đảm điều kiện, tiêu chí chuyên môn để triển khai cho người bệnh ra viện vào thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ, ngày lễ.

Từ quý 2/2027, từng bước triển khai phân luồng người bệnh giữa các cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh để giảm điều trị các bệnh lý nhẹ, bệnh thông thường ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Về nhiệm vụ đa dạng hóa nguồn lực và phát triển bền vững Quỹ bảo hiểm y tế để mở rộng phạm vi quyền lợi, giảm gánh nặng tài chính cho người tham gia bảo hiểm y tế, Chính phủ yêu cầu tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đẩy mạnh bao phủ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để đạt mục tiêu tới năm 2026 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% dân số, đến năm 2030 đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Từ năm 2026, từng bước thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán, chi cho phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên, phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Trong đó, mở rộng phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế đối với một số dịch vụ phòng bệnh, dinh dưỡng, quản lý bệnh mãn tính, khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn.

Bên cạnh đó, xây dựng phương thức hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế khi sử dụng dịch vụ y tế, triển khai thí điểm chương trình hỗ trợ người bệnh để giảm chi phí cùng chi trả của người tham. Ưu tiên người bệnh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về danh mục, tỷ lệ, mức thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế.

Kiến nghị không

Kiến nghị không "hình sự hóa” các tội danh liên quan đến định giá, giám định

Góp ý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ Tài chính cho rằng hoạt động định giá, giám định… là các hoạt động mang tính chuyên môn cao. Nếu không phân định rõ giữa hành vi cố ý vi phạm và sai sót chuyên môn, việc bổ sung tội danh này sẽ đồng nhất rủi ro nghề nghiệp với hành vi phạm tội...

Lừa đảo

Lừa đảo "bán thuốc lá giá rẻ, chiết khấu cao" chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng

Bị cáo hứa hẹn chiết khấu bán hàng với giá cao hơn nhiều lần so với giá bán trên thị trường và nhận ký gửi hàng khiến nhiều người tin tưởng, đưa số tiền hơn 76 tỷ đồng...

Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc

Nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản khi cài app giả mạo "VSSID.apk" chứa mã độc

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hiện một ứng dụng giả mạo nhắm vào người dùng VssID - Bảo hiểm xã hội số. Ứng dụng giả mạo này chứa mã độc nhằm chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng...

VCCI: Rất bất cập nếu mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

VCCI: Rất bất cập nếu mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Dự thảo đề xuất hoàn thiện quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với một số tội thuộc nhóm tội về thuế, lao động, tài chính, bảo hiểm, các tội về tài sản như cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các tội về sử dụng đất đai...

Dễ kiếm việc làm nếu có kỹ năng đa nhiệm

Dễ kiếm việc làm nếu có kỹ năng đa nhiệm

Trước bối cảnh các doanh nghiệp Thủ đô đang phải thắt chặt quản trị để ứng phó với chi phí đầu vào biến động, những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm, và biết ứng dụng AI/công nghệ sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội...

