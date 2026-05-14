Trang chủ Dân sinh

Dễ kiếm việc làm nếu có kỹ năng đa nhiệm

Thu Hằng

14/05/2026, 10:20

Trước bối cảnh các doanh nghiệp Thủ đô đang phải thắt chặt quản trị để ứng phó với chi phí đầu vào biến động, những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm, và biết ứng dụng AI/công nghệ sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội...

Bộ phận tuyển dụng của doanh nghiệp trao đổi với người lao động khi tuyển dụng. Ảnh: T.H.

Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), bức tranh việc làm trong tháng 5 tại thị trường Hà Nội được dự báo tiếp tục sôi động, nhưng có sự phân hóa và đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng nguồn nhân lực.

Nhóm dịch vụ - du lịch sẽ bùng nổ tuyển dụng nhưng ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.

Khi ngành du lịch chính thức bước vào chu kỳ tăng tốc đón mùa cao điểm hè, nhóm ngành thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành sẽ tiếp tục dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng.

Tuy nhiên, thay vì tuyển ồ ạt, các doanh nghiệp sẽ ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại ngữ và khả năng xử lý tình huống linh hoạt để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, khối sản xuất sẽ chuyển dịch giảm lao động phổ thông, tăng tuyển kỹ thuật viên tự động hóa và nhân sự chuỗi cung ứng. Sự dịch chuyển một phần dây chuyền sản xuất ra các tỉnh lân cận của một số doanh nghiệp lớn, cho thấy thị trường nội đô sẽ giảm dần nhu cầu về lao động phổ thông giản đơn.

Ngược lại, để duy trì lợi thế xuất khẩu ở các nhóm ngành công nghệ cao (điện tử, linh kiện, thiết bị điện), các doanh nghiệp đang khát kỹ thuật viên có kỹ năng vận hành tự động hóa, đọc hiểu dữ liệu sản xuất và nhân sự chuỗi cung ứng có năng lực tìm kiếm nguồn hàng thay thế, quản trị rủi ro.

Đặc biệt, nhóm người lao động có kỹ năng đa nhiệm và biết ứng dụng AI/công nghệ sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội. Trước bối cảnh các doanh nghiệp Thủ đô đang phải thắt chặt quản trị để ứng phó với chi phí đầu vào biến động, những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm, biết ứng dụng công cụ công nghệ và AI vào việc tối ưu hóa quy trình quản lý đơn hàng, kho bãi sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường việc làm.

Thị trường ngày càng đỏi hỏi khắt khe hơn về chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: T.H. 

Trong tháng 5, một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh của Hà Nội hiện nay là hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, thành phố đang quyết liệt giải quyết các “điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng hành cùng nhịp độ tăng tốc của nền kinh tế Thủ đô, công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn nữa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã và đang đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề, kết nối cung - cầu để giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt với nhóm lao động đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trong bối cảnh Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ 1/1/2026, đơn vị này đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong tháng 4/2026, đơn vị này đã tiếp nhận 5.126 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 1.013 trường hợp so với tháng trước và giảm 865 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 4.044 trường hợp (tăng 1.081 hồ sơ so với tháng trước, và giảm 2.131 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025), với số tiền hỗ trợ 161,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 2,5 nghìn người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 105 người, với số tiền 428 triệu đồng.

Trong tháng, toàn TP. Hà Nội đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho khoảng 18,5 nghìn người lao động thông qua vay vốn, xuất khẩu lao động và các phiên giao dịch việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm. Có 431 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng số 8.725 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. 1.294 lượt người lao động được phỏng vấn tại các phiên giao dịch việc làm, qua đó 570 lao động được nhận hồ sơ, tuyển dụng thông qua các phiên này.

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường công tác định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động thất nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trên hệ thống Sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố... Qua đó hỗ trợ công tác giải quyết việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp.

Công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên địa bàn các xã/phường cũng sẽ được mở rộng trong thời gian tới, từng bước nâng cao chất lượng thông tin thu thập và cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc, góp phần chuẩn hóa dữ liệu thị trường lao động trên địa bàn thành phố.

