Dễ kiếm việc làm nếu có kỹ năng đa nhiệm

Trước bối cảnh các doanh nghiệp Thủ đô đang phải thắt chặt quản trị để ứng phó với chi phí đầu vào biến động, những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm, và biết ứng dụng AI/công nghệ sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt trội...
Theo nhận định của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ), bức tranh việc làm trong tháng 5 tại thị trường Hà Nội được dự báo tiếp tục sôi động, nhưng có sự phân hóa và đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng nguồn nhân lực.
Nhóm dịch vụ - du lịch sẽ bùng nổ tuyển dụng nhưng ưu
tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.
Khi ngành du lịch chính thức bước
vào chu kỳ tăng tốc đón mùa cao điểm hè, nhóm ngành thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành sẽ tiếp tục dẫn dắt
nhu cầu tuyển dụng.
Tuy nhiên, thay vì tuyển ồ ạt,
các doanh nghiệp sẽ ưu tiên nhân sự có kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại ngữ và khả
năng xử lý tình huống linh hoạt để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Trong khi đó, khối sản xuất sẽ chuyển dịch giảm lao động phổ
thông, tăng tuyển kỹ thuật viên tự động hóa và nhân sự chuỗi cung ứng. Sự dịch
chuyển một phần dây chuyền sản xuất ra các tỉnh lân cận của một số doanh nghiệp
lớn, cho thấy thị trường nội đô sẽ giảm dần nhu cầu về lao động phổ thông giản
đơn.
Ngược lại, để duy trì lợi thế xuất
khẩu ở các nhóm ngành công nghệ cao (điện tử, linh kiện, thiết bị điện), các
doanh nghiệp đang khát kỹ thuật viên có kỹ năng vận hành tự động hóa, đọc hiểu
dữ liệu sản xuất và nhân sự chuỗi cung ứng có năng lực tìm kiếm nguồn hàng thay
thế, quản trị rủi ro.
Đặc biệt, nhóm người lao động có
kỹ năng đa nhiệm và biết ứng dụng AI/công nghệ sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh vượt
trội. Trước bối cảnh các doanh
nghiệp Thủ đô đang phải thắt chặt quản trị để ứng phó với chi phí đầu vào biến
động, những lao động sở hữu kỹ năng đa nhiệm, biết ứng dụng công cụ công nghệ
và AI vào việc tối ưu hóa quy trình quản lý đơn hàng, kho bãi sẽ nắm giữ lợi thế
cạnh tranh vượt trội trên thị trường việc làm.
Trong tháng 5, một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh của Hà
Nội hiện nay là hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định nhân sự và
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.
Cùng với đó, thành phố đang quyết liệt giải quyết các
“điểm nghẽn” về thủ tục hành chính, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và mở rộng
thị trường tiêu thụ. Đồng hành cùng nhịp độ tăng tốc của nền kinh tế Thủ đô,
công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã
hội đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và kịp thời hơn nữa.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
Nội đã và đang đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề, kết nối cung - cầu để giới
thiệu việc làm cho người
lao động, đặc biệt với nhóm
lao động đang hưởng bảo hiểm thất
nghiệp.
Trong bối cảnh Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực
từ 1/1/2026, đơn vị này đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo
hiểm thất nghiệp.
Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà
Nội, trong tháng 4/2026,
đơn vị này đã tiếp nhận
5.126 hồ sơ đề nghị hưởng bảo
hiểm thất nghiệp (tăng 1.013 trường hợp so với tháng trước và giảm 865
trường hợp so với cùng kỳ năm trước).
Thẩm định và ra quyết định hưởng
trợ cấp thất nghiệp cho 4.044 trường hợp (tăng 1.081 hồ sơ so với tháng trước, và giảm 2.131 hồ sơ so với
cùng kỳ năm 2025), với
số tiền hỗ trợ 161,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm
việc làm cho trên 2,5 nghìn người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 105
người, với số tiền 428
triệu đồng.
Trong tháng, toàn TP. Hà Nội đã hỗ trợ giải quyết việc
làm cho khoảng 18,5 nghìn người lao động thông qua vay vốn, xuất khẩu lao động
và các phiên giao dịch việc làm.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm. Có
431 lượt đơn vị tham gia tuyển dụng với tổng số 8.725 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. 1.294 lượt người lao động được
phỏng vấn tại các phiên giao dịch
việc làm, qua đó 570 lao động được nhận hồ sơ, tuyển dụng thông qua
các phiên này.
Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường
công tác định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động thất
nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm trên hệ thống Sàn
giao dịch việc làm trên địa bàn thành
phố... Qua đó hỗ trợ
công tác giải quyết việc làm,
cung ứng lao động cho
doanh nghiệp.
Công tác thu thập thông tin thị trường lao động trên địa
bàn các xã/phường cũng sẽ được
mở rộng trong thời gian tới, từng bước nâng cao chất lượng thông tin thu
thập và cơ sở dữ liệu việc tìm người, người tìm việc, góp phần chuẩn hóa dữ liệu thị trường
lao động trên địa bàn thành phố.
