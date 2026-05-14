Xu hướng nguyên liệu cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Hoài Niệm
14/05/2026, 11:27
Việt Nam hiện có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, khoảng 156,8 triệu tấn mỗi năm, nhưng phần lớn vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong tư duy sản xuất hiện đại, phụ phẩm không còn bị xem là chất thải mà trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh...
Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe toàn cầu nói chung, tại
Việt Nam nói riêng, đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới khi nhu cầu chăm
sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh và dinh dưỡng cá nhân hóa ngày càng gia tăng.
Các nghiên cứu cho thấy nhóm sản phẩm này không còn chỉ xoay quanh vitamin hay thực phẩm bổ sung truyền thống, mà đang mở rộng sang đồ uống chức năng, thực phẩm lên men, nguyên liệu sinh học, sản phẩm “clean-label” (nhãn sạch) cùng các dòng thực phẩm tích hợp nhiều công năng.
“MỎ VÀNG” PHỤ PHẨM NÔNG NGHIỆP
Hội thảo “Công nghệ, cải tiến và xu hướng nguyên liệu
cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe” nằm trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế ngành nguyên
liệu, hương liệu, phụ gia chế biến thực phẩm và đồ uống năm 2026 (Fi Vietnam
2026). Tại Hội thảo, đại diện Viện Cơ điện nông nghiệp và Công
nghệ sau thu hoạch (VIAEP) cho biết xu hướng nổi bật hiện nay là phát triển thực
phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng nguyên liệu tự nhiên, minh bạch thành phần, giảm
phụ gia tổng hợp; đồng thời, kết hợp công nghệ sinh học và dữ liệu sức khỏe để tạo
ra các sản phẩm chuyên biệt cho từng nhóm người dùng.
Một trong những thay đổi lớn nhất của ngành thực phẩm bảo vệ
sức khỏe hiện nay là sự chuyển dịch từ chế biến truyền thống sang chế biến sâu
nhằm khai thác tối đa hoạt chất sinh học từ nông sản và phụ phẩm nông nghiệp.
Theo PGS.TS. Phạm Anh Tuấn, chuyên gia từ VIAEP, Việt Nam
hiện có nguồn phụ phẩm nông nghiệp rất lớn, khoảng 156,8 triệu tấn mỗi năm,
nhưng phần lớn vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Trong khi đó, nhiều loại phụ
phẩm lại chứa các hợp chất sinh học giá trị cao có thể sử dụng trong thực phẩm
bảo vệ sức khỏe, dược phẩm và mỹ phẩm.
Theo ông Tuấn, từ vỏ nho có thể thu nhận polyphenol và
resveratrol phục vụ các sản phẩm chống oxy hóa. Phụ phẩm cá biển chứa omega-3 hỗ
trợ tim mạch và não bộ; da và xương cá có thể tạo collagen peptide. Bã cà phê
chứa chlorogenic acid và chất xơ. Vỏ tôm cua có chitin, chitosan và
astaxanthin. Còn vỏ thanh long hay gấc cung cấp các hợp chất màu sinh học và carotenoid
tự nhiên...
Xu hướng này tạo ra sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất
khi phụ phẩm không còn bị xem là chất thải mà trở thành nguồn nguyên liệu đầu
vào cho kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh.
Thống kê của Hội Khoa học và Công nghệ ương thực thực phẩm
Việt Nam (VAFoST) cho biết năm 2025, Việt Nam xuất khẩu nông sản đạt 71 tỷ USD,
lọt vào “top” 15 quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
Trong đó, đồng
bằng sông Cửu Long đóng góp một tỷ trọng chi phối tuyệt đối với 90% sản lượng gạo
xuất khẩu, giữ vững an ninh lương thực và vị thế toàn cầu. Cũng trong thành tựu
đó, vùng này đã đóng góp từ 65 - 70% kim ngạch thủy sản, nhất là cá tra và tôm;
cung ứng trên 60% giá trị xuất khẩu trái cây chủ lực.
GS.TS. Ngô Xuân Bình, Phó chủ tịch VAFoST, nêu bài toán: Làm thế nào để đưa những nguồn nguyên liệu thô dồi dào này bước vào chuỗi giá
trị toàn cầu thông qua chế biến sâu và công nghệ tiên tiến?
Các phân tích cho rằng để khai thác hiệu quả các hoạt chất
sinh học, hàng loạt công nghệ tiên tiến đang được ứng dụng trong chế biến sâu:
Công nghệ enzyme giúp tăng hiệu suất phản ứng sinh học, giảm phát sinh phế phẩm
và tối ưu hóa quá trình sản xuất; công nghệ lên men hiện đại không chỉ phục vụ
bảo quản thực phẩm mà còn tạo ra probiotic, peptide sinh học, acid hữu cơ và
các hợp chất chống oxy hóa…
ĐỒ UỐNG CHỨC NĂNG VÀ
VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Nếu công nghệ chế biến sâu tạo nền tảng sản xuất thì xu hướng
tiêu dùng đang định hình cấu trúc mới của thị trường thực phẩm bảo vệ sức khỏe
toàn cầu.
Theo khảo sát của GlobalData, người tiêu dùng hiện không chỉ
quan tâm đến việc giảm đường, mà còn muốn biết đồ uống hay thực phẩm mang lại lợi
ích cụ thể nào cho cơ thể. Có tới 42% người được khảo sát cho biết đang tìm
cách cải thiện sức khỏe đường ruột, tinh thần và mức năng lượng thông qua thực
phẩm, đồ uống hàng ngày.
Điều này thúc đẩy sự bùng nổ của nhóm đồ uống chức năng với
probiotic, prebiotic, protein, vitamin, adaptogen hay các hoạt chất hỗ trợ nhận
thức. Các thương hiệu đang chuyển từ thông điệp “giải khát” sang “đồ uống có lợi
cho sức khỏe”.
Trong đó, một xu hướng nổi bật là đồ uống hỗ trợ hệ vi sinh đường
ruột, các loại soda prebiotic và probiotic đang tăng trưởng nhanh nhờ nhận thức
ngày càng cao về vai trò của hệ vi sinh đối với miễn dịch, tiêu hóa và sức khỏe
tổng thể.
Hiện trên mạng xã hội,
xu hướng pha soda với protein shake đã thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển các
dòng nước uống protein đóng chai, ít đường và giàu axit amin. Các nghiên cứu
cũng cho thấy người tiêu dùng trẻ, đặc biệt thế hệ Z và Millennials, đang dẫn dắt
xu hướng này khi ưu tiên các sản phẩm hỗ trợ tinh thần, sức khỏe não bộ, tiêu
hóa và cân bằng cảm xúc.
Tuy nhiên, chất lượng của nhiều sản phẩm cũng như vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người dùng như thế
nào, đang là vấn đề gai góc, không chỉ đối với các cơ quan quản lý nhà nước mà
còn đối với chính người tiêu dùng.
Phát biểu tại phiên khai mạc Fi Vietnam 2026, bà Phạm Khánh
Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: “Trong xu
hướng tiêu dùng hiện nay, an toàn thực phẩm ngày càng không chỉ là yêu cầu bắt
buộc, mà còn là yếu tố tạo dựng niềm tin và giá trị bền vững cho doanh nghiệp”.
Theo bà Phong Lan, Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh
nghiệp trong việc bảo đảm an toàn và chất lượng thực phẩm, tiếp tục hoàn thiện
công tác quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành, đồng thời
bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bà Phong Lan nhấn mạnh rằng phương châm của Thành phố
là phát triển thị trường thực phẩm sạch luôn song hành cùng chống thực phẩm bẩn.
Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan an toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
cũng đặt ra vấn đề về các công nghệ thực phẩm mới trên thế giới khi đưa về Việt
Nam cần có sự thích nghi được với khí hậu và cách làm của người Việt Nam. “Không
có thực phẩm ‘ngon - bổ - rẻ’. Những thực phẩm tuân thủ đúng chuẩn sẽ có giá
không rẻ,” Bà Phong Lan khẳng định.
Liên hệ về trường hợp mới đây cơ quan công an phát hiện đường
dây dùng phụ gia để biến thịt heo thành thịt bò giả, lãnh đạo Sở An toàn thực
phẩm TP. Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có doanh nghiệp đàng hoàng nào lại đi sản
xuất ra một phụ gia để biến thịt heo thành thịt bò (giả) cả”.
Bên cạnh cơ hội tăng trưởng, ngành thực phẩm bảo vệ sức khỏe
vẫn đối diện nhiều thách thức như chi phí đầu tư công nghệ cao, phụ thuộc thiết
bị nhập khẩu, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị), cũng như việc chứng
minh hoạt tính sinh học ngày càng khắt khe.
Trong bối cảnh đó, đổi mới công nghệ chế biến sâu, khai thác
phụ phẩm nông nghiệp và phát triển nguyên liệu tự nhiên đang trở thành hướng đi
then chốt để nâng giá trị nông sản, đồng thời hình thành thế hệ thực phẩm bảo vệ
sức khỏe mới gắn với xu hướng “nhãn sạch”, kinh tế tuần hoàn và tiêu dùng bền vững.
Virus Hanta ghi nhận 11 ca bệnh, ảnh hưởng tới 13 quốc gia
Con tàu MV Hondius hiện là tâm điểm của điều tra y tế quốc tế. Không chỉ Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp ghi nhận các ca bệnh liên quan đến hành trình của con tàu, mà hiện các hàng khách đã tỏa về 13 quốc gia…
Tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành Việt Nam khoảng 25 - 30%
Ngày 17/5 hằng năm được chọn là Ngày Thế giới phòng, chống tăng huyết áp. Năm 2026, chủ đề được đưa ra là "Cùng nhau kiểm soát tăng huyết áp". Đây là bệnh dễ phát hiện nhất, nhưng nhiều người vẫn không biết mình mắc bệnh…
Việt Nam ghi nhận 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ mỗi năm
Thời gian gần đây, các phương pháp làm đẹp không xâm lấn ngày càng được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy, nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo, người dân có thể gặp nhiều nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe...
Mô hình dưỡng lão mới lan rộng tại châu Á
Theo dự báo quốc tế, số người từ 65 tuổi trở lên trên thế giới sẽ tăng từ 761 triệu người năm 2021 lên 1,6 tỷ người vào năm 2050. Đến năm 2030, quy mô nhóm người cao tuổi toàn cầu có thể lớn gấp đôi nhóm trẻ em dưới 5 tuổi...
