Bộ Y tế cập nhật thông tin mới nhất về bệnh do virus Hanta

Cục Phòng bệnh dẫn thông công khai mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về
sự kiện này, cho biết tính
đến ngày 8/5/2026, chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius đã ghi nhận 8 trường hợp,
trong đó có 3 trường hợp tử vong; 6 trường hợp được xét nghiệm xác định nhiễm
virus Hanta, đều được
xác định là chủng virus
Andes (ANDV).
WHO đánh giá mức độ nguy cơ đối với
hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu là ở mức trung bình, trong khi mức độ nguy
cơ đối với dân số toàn cầu là ở mức thấp. WHO cũng nhấn mạnh hình thức lây truyền
của virus Hanta khác với
Covid-19, thêm rằng cơ quan này tiếp
tục theo dõi diễn biến dịch tễ và cập nhật đánh giá nguy cơ.
Về nguồn lây, WHO cho biết hiện vẫn
đang tiếp tục điều tra. Các chuyên gia của WHO hướng đến giả thuyết hiện nay là
ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột nhiễm virus thông qua hoạt động du lịch
ngoài trời, trước khi lên tàu; sau đó việc lây truyền hạn chế từ người sang người
có thể đã diễn ra trên tàu qua quá trình tiếp xúc gần và kéo dài.
Do chưa có kết luận điều tra cuối
cùng, người dân không nên suy diễn nguồn lây từ tàu, thực phẩm, nước uống hoặc
các yếu tố khác khi chưa có thông tin chính thức.
Theo WHO, trong bối cảnh chùm ca
bệnh hiện nay, những người có mặt trên tàu và các chuyến bay liên quan được
khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong 42 ngày sau lần có nguy cơ phơi nhiễm cuối
cùng.
Cần theo dõi các triệu chứng ban
đầu, bao gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các vấn đề về đường
tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng, và thường xuyên vệ sinh
tay.
Đối với người tiếp xúc nguy cơ
cao, WHO khuyến cáo theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp
trong 42 ngày sau lần phơi nhiễm cuối cùng; không khuyến cáo cách ly đối với
người tiếp xúc nguy cơ thấp, nhóm này cần tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi
xuất hiện triệu chứng.
Theo Cục Phòng bệnh, đến nay, chưa ghi
nhận công dân Việt Nam có liên quan đến chùm ca bệnh nêu trên. Cục đã có văn bản
đề nghị các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, giám sát tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh; vệ sinh, khử khuẩn phương tiện; và chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh phù hợp.
Đối với Việt Nam, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề
hoàn toàn mới trong giám sát dịch tễ. Tuy nhiên, qua rà soát thông tin khoa học
hiện có, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do chủng virus Andes.
Một số nghiên cứu trước đây tại
Việt Nam chủ yếu ghi nhận bằng chứng liên quan đến một số chủng virus Hanta khác, như virus Seoul hoặc các virus Hanta phát hiện trên động
vật. Vì vậy, người dân không hoang mang, lo lắng, cần theo dõi thông tin chính
thống, không suy diễn chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế thành nguy cơ dịch
lan rộng trong cộng đồng tại Việt Nam.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến
cáo người dân tiếp tục thực hiện vệ sinh môi trường, phòng chống chuột để phòng
mắc các bệnh lây truyền từ chuột sang người, theo khuyến cáo đã được Bộ Y tế
thông tin trước đó.
Trường hợp sau khi tiếp xúc với
chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết chuột mà xuất hiện các biểu
hiện như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở,
người dân cần đến cơ sở y tế kịp thời và thông báo tiền sử tiếp xúc để được tư
vấn, khám, chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với
WHO và các cơ quan liên quan để cập nhật diễn biến tình hình, đánh giá nguy cơ
và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp, kịp thời thông tin cho người dân
khi có diễn biến mới.