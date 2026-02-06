Hà Nội cơ bản hoàn thành chi gộp lương hưu và quà Tết 2026

TP. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác chi trả gộp 2 tháng lương hưu (tháng 2 và tháng 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2, chi quà Tết của thành phố cho người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động trên địa bàn…

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2, tháng 3/2026), Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết đến nay đã cơ bản hoàn thành chi trả số tiền của tháng 2 cho 607.462 người; chi trả tháng 3 đợt 1 cho 607.443 trường hợp. Số người nhận qua tài khoản cá nhân ATM chiếm tỷ lệ 99,55%.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với chính sách này, cả nước có hơn 3,5 triệu người sẽ được nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 2, tháng 3/2026 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thông qua các hình thức chi trả linh hoạt như: chi trả tiền mặt tại các điểm chi trả; chi trả tại nhà; chi trả qua tài khoản cá nhân.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.

Ngoài chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã chi quà Tết đợt 1 cho 568.003 người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng cùng kỳ chi lương tháng 2. Trong đó, chi qua tài khoản cá nhân ATM là 565.987 người, chi tiền mặt là 2.016 người.

Như vậy, trong kỳ chi trả lương tháng 2, người dân Thủ đô nhận đồng thời lương hưu tháng 2, tháng 3 và quà Tết. Việc chi trả qua tài khoản cá nhân ATM đã cơ bản hoàn thành, còn chi tiền mặt thực hiện từ ngày 5/2 tại các điểm chi trả.

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, mức quà tặng cho mỗi người là 300.000 đồng. Nguồn kinh phí tặng quà được Ủy ban nhân dân các phường, xã chuyển vào tài khoản của cơ quan Bảo hiểm xã hội các cơ sở mở tại các ngân hàng thương mại để tổ chức thực hiện việc tặng quà.