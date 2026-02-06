Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi tại tỉnh Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, Lạng Sơn do Công ty Hoàng Dân thực hiện, khiến nhà nước thiệt hại hơn 251 tỷ đồng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác.

Bị can Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Có 5 bị can thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cũ bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Văn Thắng- cựu Thứ trưởng, Trần Tố Nghị (nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Có 14 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Tạ Văn Thuyết – nguyên giám đốc và Nguyễn Văn Thuật – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1; Phạm Đông Phương- nguyên giám đốc Ban 2; Hoàng Xuân Thịnh – nguyên giám đốc, Nguyễn Vinh Hoàng – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định và Dương Chí Thành – cựu cán bộ Ban 4; Mai Quang Vượng – nguyên giám đốc và Trần Văn Nhì – Trưởng phòng kế hoạch thẩm định, Ban 8;

Nguyễn Đắc Điệp – nguyên Phó Tổng giám đốc và Vũ Văn Hòa – Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5; Lê Vũ Hùng – nguyên Tổng giám đốc và Lê Quang Thế - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4; Võ Duy Minh - Giám đốc chi nhánh Miền Trung – Tổng công ty Thủy lợi 4; Vũ Đình Thịnh – Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân

3 bị can bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng: Bùi Cao Nguyên – phụ trách tài chính và Vũ Thị Kim Liên – kế toán trưởng đều thuộc Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp – nguyên giám đốc Công ty Sao Vàng HG.

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi do Công ty Hoàng Dân thực hiện gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cũ để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Qua đó, các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu tại 4 dự án nêu trên, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị can Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ để được trúng thầu là hơn 40,2 tỷ đồng. Trong đó, bị can Dân đưa cho bị can Hoàng Văn Thắng hơn 4,5 tỷ đồng; Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh hơn 6,2 tỷ đồng; Trần Văn Lăng hơn 13,4 tỷ đồng và Lê Văn Hiến 3 tỷ đồng.

Ngoài hành vi đưa tiền hối lộ, bị can Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo cấp dưới là Vũ Đình Thịnh đưa hợp đồng khống để kê khai năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ dự thầu; liên hệ với các cá nhân thuộc các ban quản lý để được cung cấp thông tin, file dự toán được duyệt làm căn cứ hồ sơ đề xuất tài chính.