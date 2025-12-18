Bitcoin "nín thở" trước tín hiệu tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản

Trước đây, mỗi lần Nhật Bản thắt chặt chính sách tiền tệ, giá Bitcoin đều ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, thường giảm từ 20% đến 30% chỉ trong vài tuần...

Bitcoin hiện dang được giao dịch quanh vùng giá 87.000 USD, rơi từ mốc 89.000 USD (khoảng 10 giờ sáng ngày 17/12), trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chính thức có quyết định điều chỉnh lãi suất mới.

Thị trường đang “nín thở” dõi theo quyết định lãi suất của BoJ vào sáng ngày mai. Giới đầu tư gần như nghiêng kịch bản BoJ sẽ nâng lãi suất lần thứ hai trong năm nay, lên mức 0,75%.

Quyết định ngày mai của BOJ có thể trở thành một trong những yếu tố vĩ mô quan trọng nhất đối với thị trường tiền điện tử trong năm 2025.

Theo dữ liệu từ Polymarket, nền tảng thị trường dự đoán dựa trên Blockchain, xác suất dự đoán BoJ sẽ điều chỉnh lãi suất đã tăng tới 98%, và chỉ 2% đặt cược BoJ giữ nguyên lãi suất. Lãi suất chính sách 0,75% dù khiêm tốn so với mặt bằng lãi suất toàn cầu, nhưng cao nhất trong gần 30 năm qua của Nhật Bản.

Quyết định của BoJ sẽ không chỉ tác động riêng tại Nhật Bản, mà sẽ còn lan tỏa ra thị trường tài chính toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Theo Economic Times, trước đây, mỗi lần Nhật Bản thắt chặt chính sách tiền tệ, giá Bitcoin đều ghi nhận những nhịp điều chỉnh mạnh, thường giảm từ 20% đến 30% chỉ trong vài tuần. Cụ thể, trong đợt điều chỉnh lãi suất của BoJ vào tháng 3/2024, giá Bitcoin đã giảm khoảng 23%. Tháng 7/2024, mức giảm lên tới khoảng 25%. Sang tháng 1/2025, Bitcoin thậm chí mất hơn 30% giá trị chỉ trong thời gian ngắn.

Điều này có nghĩa, khi Bitcoin hiện đang giao dịch quanh vùng 85.000–90.000 USD, đợt điều chỉnh của Nhật Bản có thể kéo giá đồng tiền điện tử này giảm từ 20 - 30%, lùi về vùng 65.000–70.000 USD, theo nhiều dự báo trên thị trường.

Hiện nay, không ít các tổ chức tài chính lựa chọn đi vay vốn đồng yên vì lãi suất thấp, để đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và cả tiền điện tử. Do đó, lãi suất gia tăng hiển nhiên sẽ làm lung lay mô hình đòn bẩy này.

Theo các chuyên gia, đợt điều chỉnh lãi suất của BoJ sẽ kích hoạt thêm một nhịp giảm sâu hay tạo nền tảng cho một đợt phục hồi mạnh sau biến động phụ thuộc lớn vào phản ứng của thanh khoản toàn cầu trong những tuần sau đó.

Giới phân tích cảnh báo các nhà giao dịch Bitcoin cần quản trị rủi ro và bám sát bối cảnh vĩ mô để linh hoạt ứng phó biến động thị trường.

Ông Matt Hougan, Giám đốc Đầu tư của Bitwise, cho rằng bức tranh vĩ mô toàn cầu đối với thị trường tiền điện tử hiện nay khá “lẫn lộn” và khó đoán. Việc Nhật Bản nâng lãi suất trong khi Mỹ lại hạ lãi suất đang tạo ra những lực kéo ngược chiều.

Ông Hougan kỳ vọng các yếu tố vĩ mô sẽ bớt chi phối lợi nhuận dài hạn của thị trường tiền điện tử từ năm 2026 trở đi. Tuy vậy, hiện nay, thông tin như “lãi suất Nhật Bản lên mức cao nhất trong 30 năm” đang thực sự gây áp lực giảm giá trong ngắn hạn lên thị trường.

Bên cạnh đó, cuối năm thường là thời điểm thị trường rơi vào trạng thái thanh khoản thấp. Cũng chính vì vậy, tác động từ đợt điều chỉnh ngày mai của BoJ chắc chắn sẽ "bị khuếch đại" giữa những phiên giao dịch thưa thớt, gia tăng nguy cơ xảy ra các đợt thanh lý lớn ở những vị thế sử dụng đòn bẩy.