Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.500 tỷ, chủ yếu qua thỏa thuận

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/05/2026, chỉ số VN-Index giảm 0,52%, đóng cửa tại 1.874,43 điểm với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 17.875,3 tỷ đồng, tăng 17,1% và chiếm 73,7% tổng giá trị giao dịch.

Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 25.541,2 tỷ đồng, tăng 15,6% so với phiên liền trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 18.852,2 tỷ đồng, tăng 11,0% so với phiên trước, nhưng giảm 8,1% so với trung bình 5 phiên và giảm 15,9% so với trung bình 20 phiên.

Xét theo nhóm ngành, giá và thanh khoản cùng tăng đáng chú ý ở các nhóm Ngân hàng, Điện, Thiết bị điện và Bán lẻ. Ngược lại, nhóm Chứng khoán, Xây dựng và Thép ghi nhận cả giá và thanh khoản cùng giảm. Trong khi đó, nhóm Bất động sản và Phần mềm ghi nhận giá giảm nhưng thanh khoản tăng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 791,4 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 853,5 tỷ đồng.

Nhóm được khối ngoại mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ và Ngân hàng. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: MSB, MWG, VPB, LPB, PDR, SSB, HDB, VCB, BCM và TPB.

Ở chiều ngược lại, nhóm Bất động sản bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng đáng chú ý gồm: VHM, HPG, VIC, FPT, BSR, SHB, GMD, TCB và VNM.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 1.526,7 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 754,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu tập trung ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua ròng mạnh gồm: STB, VIB, VIC, ACB, VIX, HDB, HPG, BSR, VND và FPT.

Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu thuộc nhóm Du lịch và Giải trí, Thực phẩm và Đồ uống. Các mã bị bán ròng gồm: TCB, VJC, GEE, DXG, MSN, VCB, LPB, NVL và DGW.

Khối tự doanh mua ròng 457,2 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 158,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 8/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm Thực phẩm và Đồ uống, Công nghệ Thông tin. Các mã được mua ròng nổi bật gồm: MSN, FPT, TCB, CTG, VHM, SSI, HAH, VCI, KDH và STB.

Ở chiều bán ròng, nhóm Ngân hàng bị bán mạnh nhất. Các mã bị bán ròng gồm: VIB, ACB, VPB, MWG, VNM, HDG, HHV, LPB, MSB và TV2.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1.888,2 tỷ đồng; riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 59,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, mạnh nhất ở nhóm Ngân hàng. Các mã bị bán ròng gồm: STB, MSB, VIX, HDB, ACB, MWG, SSI, VPB, MSN và GEL.

Ở chiều mua ròng, nhóm Bất động sản dẫn đầu. Các mã được mua ròng đáng chú ý gồm: VHM, HPG, VJC, GEE, DXG, TCB, VNM, MBB, GMD và VIB.

Riêng giao dịch thỏa thuận đạt 6.689,0 tỷ đồng, tăng 31,2% và chiếm 26,2% tổng giá trị giao dịch.

Trong phiên, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra ở VIC với hơn 7,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1.597,5 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước bán cho tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, VJC tiếp tục ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 572,9 tỷ đồng, tương đương 3,37 triệu cổ phiếu được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Bất động sản, Thiết bị điện, Điện, Phần mềm, Bán lẻ và Kho bãi; trong khi giảm ở các nhóm Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Dầu khí, Khai khoáng và Hàng không.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.