“Năm cùng tháng tận”, thị trường lình xình

Thanh khoản nhích nhẹ trong phiên chiều nay nhưng cũng vẫn không đủ để thị trường thay đổi trạng thái. Tâm lý nghỉ ngơi khiến giá cổ phiếu tiếp tục luẩn quẩn biên độ hẹp một cách chán nản.

VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,04% (-0,67 điểm) cũng không khác nhiều mức chốt buổi sáng. Độ rộng duy trì phân hóa với 151 mã tăng/175 mã giảm, xét về tỷ lệ thì khá hơn một chút so với phiên sáng (129 mã tăng/162 mã giảm).

Thêm khá nhiều cổ phiếu midcap xuất hiện dòng tiền mua tích cực hơn, giúp thanh khoản có cải thiện. Gần chục mã nhóm này giao dịch sôi động với quy mô khớp lệnh vượt trăm tỷ đồng như PNJ tăng 3,67%, GEL tăng 1,3%, DCM tăng 2,84%, PVD tăng 3,5%, KDH tăng 4,53%, DXG tăng 4,9%, DPM tăng 2,63%, DIG tăng 1,31%... Các cổ phiếu này từ sáng đã nổi bật, chỉ là thanh khoản chưa cao.

Trong 151 cổ phiếu xanh của VN-Index cuối ngày, có 57 mã tăng hơn 1% (phiên sáng 42 mã). Về số lượng thì không thay đổi gì nhiều nhưng tỷ trọng thanh khoản thì tốt hơn, chiếm 25% sàn HoSE (phiên sáng 15,5%). Ít nhất điều này cũng cho thấy dòng tiền nâng giá mua vẫn xuất hiện cục bộ và không phải tất cả các nhà đầu tư đều lo ngại về rủi ro thị trường trong kỳ nghỉ kéo dài.

Thực vậy, nếu gia nhập thị trường ở thời điểm này thì hầu hết nhà đầu tư đều không nghĩ đến chuyện lướt sóng T+ trước Tết. Thời gian quá ngắn trong khi dòng tiền tổng thể là thấp, nên cơ hội ngắn hạn rất khó đoán. Mua lúc này phần lớn là đặt cược vào một diễn biến tích cực hơn sau Tết. Thêm nữa nhịp điều chỉnh vừa rồi phần lớn là do chịu sức ép từ hoạt động cắt giảm danh mục và giảm margin. Áp lực này đã nhẹ đi rất nhiều sau hai phiên cuối tuần trước bán hạ giá tương đối lớn.

VN-Index gần như đứng im hôm nay là do các cổ phiếu lớn cân bằng với nhau khá hiệu quả. VHM giảm 2,56% và VIC tăng 0,99% về mặt điểm số là gần như nhau. BID giảm 1,56% thì cũng có FPT tăng 1,43%, HDB tăng 1,13%, MWG tăng 1,02%, SAB tăng 1,44% bù lại. Tổng thể rổ VN30 vẫn đang cân bằng với 12 mã tăng/14 mã giảm và chỉ số đại diện tăng 0,21%.

Thị trường đang phân hóa rõ nét.

Giao dịch chán nản hôm nay chỉ là cái nhìn tổng thể khi mức thanh khoản chung hai sàn giảm mạnh 53,1% so với phiên trước, chỉ đạt 16.096 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Nhìn lại tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ngoái thì trung bình hai sàn chỉ khớp lệnh 10.399 tỷ đồng/phiên, còn kém xa hôm nay. Hay như tuần cuối năm âm lịch 2024 – thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh – giao dịch cũng chỉ khoảng 16.347 tỷ đồng/phiên. Các thống kê này cho thấy mức giao dịch thấp hiện tại mang tính thời điểm.

Điểm tốt là dòng tiền mua kém nhưng áp lực bán cũng yếu. Chiều nay số lượng cổ phiếu giảm sâu cũng không gia tăng, sàn HoSE đóng cửa với 79 mã giảm quá 1% (phiên sáng 73 mã). Thanh khoản có gia tăng ở một số cổ phiếu, tính chung nhóm này chiếm khoảng 20,4% tổng giá trị khớp lệnh sàn (phiên sáng chiếm 11,8%). Nguyên nhân là các cổ phiếu thanh khoản cao, cổ phiếu blue-chips bị bán tích cực hơn: VIX khớp 439,2 tỷ đồng, giá giảm 1,65%; SSI khớp 437,7 tỷ, giá giảm 1%; VHM khớp 424,2 tỷ, giá giảm 2,56%; STB khớp 342,8 tỷ, giá tăng 1,95%; GEX khớp 266,8 tỷ, giá tăng 3,65%; DBC khớp 174,8 tỷ, giá tăng 1,47%... Phần lớn các cổ phiếu này đều đóng cửa bằng hoặc sát giá thấp nhất phiên, xác nhận áp lực bán thực sự kiềm chế giá đến phút cuối.

Tuy nhiên tổng thể thị trường thì không đến nỗi xấu như vậy: Thống kê chỉ có một phần tư số cổ phiếu giá đỏ vẫn chốt ở mức thấp nhất hoặc sát mức thấp nhất 1 bước giá mà không có dư mua. Phần lớn số này giảm giá dưới 1%, tức là chỉ nằm trong trạng thái dao động thông thường.

Một chút tích cực chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài đã tăng mua 155% so với buổi sáng, đảo ngược vị thế giao dịch thành +350,8 tỷ so với -606,2 tỷ của phiên sáng. Khối này mua tốt MBB +198,7 tỷ, DCM +114,2 tỷ, GEL +75,4 tỷ, DPM +71,5 tỷ, KDH +67 tỷ, VNM +57,2 tỷ, DXG +45,3 tỷ. Phía bán ròng có VCB -166,5 tỷ, VIC -125,7 tỷ, HPG -114,8 tỷ, VHM -102,4 tỷ, VPB -74,2 tỷ, SSI -65,9 tỷ…