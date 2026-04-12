Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.500 tỷ trong tuần chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng

Tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index đóng cửa tuần 15/2026 tại 1.750,00 điểm, tăng mạnh +65,96 điểm (+3,92%), kéo dài đà hồi phục sang tuần thứ ba liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó. Thanh khoản ghi nhận tín hiệu tích cực khi cải thiện nhẹ sau chuỗi 4 tuần suy giảm.

Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 20.776 tỷ đồng/phiên, tăng +1,69% so với tuần trước, dù vẫn thấp hơn đáng kể -21,72% so với trung bình 5 tuần, cho thấy dòng tiền bắt đầu quay lại nhưng chưa thực sự mạnh.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 26.523 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 22.646 tỷ đồng, tăng nhẹ +0,63% so với tuần trước nhưng vẫn thấp hơn -23,13% so với trung bình 5 tuần.

Diễn biến này cho thấy lực cầu đã có sự cải thiện rõ rệt hơn, giúp chỉ số bật tăng trở lại và lấy lại phần nào mức giảm của các tuần trước, tuy nhiên mức độ tham gia của dòng tiền vẫn còn thận trọng và chưa lan tỏa rộng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3.180,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.224,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Tài nguyên cơ bản, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, VIC, GEL, DCM, DXG, GMD, VCI, LPB, DGW, GEX.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HDB, VCB, BID, VHM, MWG, KDH, FRT, VPL.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3.508,7 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 680,5 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, HCM, MBB, SHB, HDB, VPB, VCB, VCG, VHM, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên cơ bản, Hàng và Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: HPG, GEL, VIC, VSC, PVT, SSI, DXG, GMD, ACB.

Tự doanh mua ròng 374,0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 762,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm: TCB, MSN, KBC, MBB, MWG, HPG, VHM, FPT, VIC, HCM.

Top bán ròng là nhóm Hàng và Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: STB, ACB, VSC, VIX, SSI, GEE, TCH, VPB, E1VFVN30, HHV.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 702,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 2.667,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: tổ chức trong nước bán ròng 15/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top bán ròng có: HPG, TCB, HCM, STB, SHB, NVL, VCG, FPT, MSN, VCI.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng và Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có: BID, VSC, SSI, VCB, HDB, ACB, GEL, MBB, PNJ, EVF.

Trong tuần 15/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiếp tục gia tăng ở nhóm trụ như Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, Thép, trong khi giảm về vùng đáy 10 tuần ở Bán lẻ, Hóa chất, Sản xuất dầu khí, Thiết bị và Dịch vụ dầu khí.

Tỷ trọng dòng tiền theo ngành cho thấy xu hướng củng cố rõ hơn ở nhóm dẫn dắt, đi kèm với diễn biến giá tích cực. Đáng chú ý, Ngân hàng vươn lên dẫn dắt với tỷ trọng tăng mạnh và giá tăng đồng thuận, trong khi Bất động sản tiếp tục duy trì đà thu hút dòng tiền và tăng giá, với đóng góp từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm vốn hóa trung bình. Bên cạnh đó, Chứng khoán và Thép ghi nhận tín hiệu cải thiện cả về dòng tiền và giá.

Trong khi đó, dòng tiền tiếp tục rút khỏi nhóm năng lượng và một số ngành đã tăng trước đó, cho thấy sự luân chuyển sang các nhóm có câu chuyện dẫn dắt rõ ràng hơn.

Trong tuần 15/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo nhóm vốn hóa cho thấy xu hướng tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ, đồng thời duy trì ở nhóm vốn hóa trung bình. Cụ thể, tỷ trọng vào rổ VN30 cải thiện nhẹ lên 51,4% (từ 50,6% tuần 14), trong khi gần như đi ngang ở rổ VNMID (40,2%) và rổ VNSML (4,9%), phản ánh dòng tiền vẫn ưu tiên nhóm vốn hóa lớn nhưng chưa rút khỏi nhóm vốn hóa vừa.

Xét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận sự đồng thuận tăng trên diện rộng, với VN30 tăng mạnh nhất +4,94%, theo sau là VNMID +4,70% và VNSML +1,33%.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân cải thiện nhẹ ở VN30 (+3,3%, tương ứng +337,7 tỷ đồng) và VNMID (+1,4%, +112,1 tỷ đồng), trong khi VNSML giảm nhẹ -0,3% (-3,2 tỷ đồng). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay lại thị trường theo hướng chọn lọc, tập trung vào nhóm vốn hóa lớn và một phần ở nhóm vốn hóa trung bình, trong khi mức độ tham gia ở nhóm vốn hóa nhỏ vẫn khá hạn chế.