Chuyên gia Đào Phúc Tường: "Thị trường chứng khoán sẽ đi ngang và khó kỳ vọng một con sóng lớn 2026"

"Thị trường chứng khoán sẽ đi ngang và khó để kỳ vọng một con sóng lớn như nhiều người đang kỳ vọng", ông Đào Phúc Tường nhấn mạnh.

Tại sự kiện "MoneyGain Next 2026: Nâng tầm hành trình đầu tư bền vững" ngày 11/4 do MoneyGain tổ chức ngày 11/4, chuyên gia Đào Phúc tường, nguyên Giám đốc Đầu tư tại APS Asset Management (Singapore) nhận định: Diễn biến thị trường chứng khoán trong những tháng còn lại của năm 2026 là khá thách thức.

THỊ TRƯỜNG ĐI NGANG VÀ KHÓ TĂNG MẠNH

Năm 2026 mục tiêu tăng trưởng 10% GDP và lạm phát từ giờ tới cuối năm cũng sẽ cao vì phụ thuộc vào giá dầu.

Tuy vậy, trước khi nhắc đến giá dầu, cấu phần lạm phát có hai yếu tố đều đã tăng mạnh: thứ nhất là vật liệu xây dựng tăng suốt 10 tháng nay; thứ hai là giá thực phẩm cũng tăng vọt do tác động từ thuế. Giá dầu chỉ là yếu tố thúc đẩy thêm, còn lạm phát đã tích tụ từ trước. Do đó lạm phát sẽ ở vùng cao trong năm nay dù không dự đoán được cao là bao nhiêu.

Câu hỏi đặt ra là lạm phát có ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ không? Chúng ta không có dư địa để thắt chặt cũng như nới lỏng chính sách tiền tệ. Hiện chỉ còn chính sách tài khóa, mà chính sách tài khóa thì cần thời gian.

Nếu Chính phủ buộc phải đẩy mạnh chính sách tài khóa thì sẽ kéo theo dòng tiền đầu tư. Dòng tiền đó đi vào đâu, ai hưởng lợi, doanh nghiệp nào trên thị trường hưởng lợi? Đây là những câu hỏi nhà đầu tư phải đặt ra.

"Trong nền kinh tế như vậy thì thị trường sẽ có sự phân hóa. Thị trường chứng khoán sẽ đi ngang và khó để kỳ vọng một con sóng lớn như nhiều người đang kỳ vọng", ông Tường nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Khôi - Trưởng phòng Phân tích MoneyGain nhận định, thị trường hiện nay đang đứng giữa ranh giới của cơ hội và rủi ro. Sau khi nâng hạng thị trường thành công, tâm lý nhà đầu tư đã cởi mở hơn với xu hướng tăng điểm. Tuy nhiên, cơ hội không dành cho số đông nếu thiếu khả năng quản trị rủi ro.

Lịch sử từ năm 2018 đến 2026 cho thấy thị trường luôn có những nhịp điều chỉnh, và những nhà đầu tư chủ động hạ tỷ trọng ở vùng định giá cao sẽ có lợi thế về tâm lý để tìm kiếm cơ hội khi thị trường giảm.

Ngược lại, việc duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao hoặc sử dụng đòn bẩy trong các nhịp điều chỉnh có thể dẫn đến thua lỗ lớn, gây áp lực tâm lý và khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội.

Ở góc độ vĩ mô, bức tranh kinh tế đang đặt ra những yêu cầu chuyển dịch rõ rệt. Việt Nam hướng tới mục tiêu GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD vào năm 2030, tăng trưởng GDP bình quân khoảng 10% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ tín dụng/GDP đã tiệm cận 150%, khiến dư địa tăng trưởng tín dụng ngày càng hạn hẹp.

Điều này buộc nền kinh tế phải chuyển dịch mạnh sang thị trường vốn, với các kênh như FDI, trái phiếu và đặc biệt là thị trường cổ phiếu. Dù năm 2025 ghi nhận làn sóng IPO quy mô lớn với 37.000 tỷ đồng, nhưng con số này mới chỉ chiếm 3,6% tổng vốn đầu tư toàn xã hội, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

KHÔNG PHẢI CỔ PHIẾU CỨ RƠI 50% LÀ ĐÃ RẺ

Chia sẻ thêm về kinh nghiệm đầu tư, ông Đào Phúc Tường nhấn mạnh: Khi cổ phiếu đang rơi thì đừng nhìn nó đã rơi bao nhiêu từ đỉnh xuống. Đa phần mọi người thấy rơi 40–50% thì cho là rẻ. Nhưng thực tế cổ phiếu tạo đỉnh thường nó đã ở vùng định giá quá đắt. Do đó dù đã rơi 50% có khi chỉ rơi từ vùng rất đắt về vùng đắt chứ chưa rẻ để rồi lao vào bắt đáy.

Ngược lại, khi cổ phiếu tăng thì cũng đừng chỉ nhìn tăng bao nhiêu để chốt lời. Khi cổ phiếu đã rơi sâu, đi lên từ vùng định giá rất rẻ, thì tăng 50% mới chỉ về mức hợp lý, vẫn còn dư địa để lên vùng đắt hơn, giá tốt hơn.

Cùng với định giá, phải nhìn thêm môi trường kinh doanh phía trước của doanh nghiệp như thế nào.

Ví dụ, phân tích ngàn ngân hàng hiện tại có định giá rất thấp so với trung bình 5 năm. Nhưng phía trước còn gì? Tăng trưởng tín dụng năm nay bị hạn chế, ngân hàng nào không huy động được vốn thì dù được cấp hạn mức 15–20% cũng không thể cho vay hơn.

Về quản lý danh mục, ông Tường cho rằng nguyên tắc là phải thực tế và phụ thuộc vào năng lực mỗi người. Trong đầu tư có một số yếu tố: thứ nhất là phân bổ tài sản – giai đoạn thị trường nào thì phân bổ bao nhiêu vào cổ phiếu và tiền.

Thứ hai là khẩu vị rủi ro, phụ thuộc vào độ tuổi và cá tính. Đa phần nhà đầu tư châu Á và Việt Nam thích rủi ro cao, mang tính đầu cơ nên hơn 90% là nhà đầu tư cá nhân, ít người muốn giao tiền cho quỹ.

Tiếp theo là danh mục có bao nhiêu cổ phiếu. Nhiều người nhìn máy móc cho rằng có 20 cổ phiếu là quá nhiều nhưng không hẳn như vậy. Có những cổ phiếu thanh khoản thấp nên có thể đầu tư 5–6 cổ phiếu trong cùng một ngành để hưởng lợi tối đa theo chu kỳ nhóm ngành.

Cuối cùng là giải ngân như thế nào. Điều này phụ thuộc vào năng lực của mỗi nhà đầu tư. Nếu không có nhiều niềm tin vào một ý tưởng đầu tư thì tốt nhất nên giữ tỷ trọng thấp.