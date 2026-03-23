Nhà đầu tư châu Âu duy trì cam kết dài hạn tại Việt Nam

Việt Nam đã khẳng định vị thế là một thị trường trọng điểm và trung tâm sản xuất chiến lược đối với nhiều doanh nghiệp châu Âu nhờ vào môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi, cùng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp then chốt...

Các doanh nghiệp châu Âu từ lâu đã coi Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu trong khu vực, không chỉ nhờ quy mô thị trường ngày càng mở rộng mà còn bởi tiềm năng nổi bật của quốc gia này trong việc trở thành trung tâm sản xuất và logistics quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) cùng với các sáng kiến như chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” (Global Gateway) của Liên minh châu Âu đã đóng vai trò như những chất xúc tác quan trọng, góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư châu Âu hiện tập trung đầu tư chủ yếu vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, sản xuất, năng lượng, logistics và dược phẩm…, qua đó phản ánh sự tương thích rõ nét với định hướng phát triển công nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi đã giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn từ châu Âu, qua đó từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm chiến lược trong khu vực. Với quy mô dân số hơn 102 triệu người, cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và số lượng người dùng số, người dùng di động, Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư châu Âu mở rộng hoạt động, đổi mới mô hình kinh doanh và khai thác hiệu quả nhu cầu nội địa đang gia tăng.

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam, ông Bernardo Bautista, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc quốc gia DHL Express Việt Nam, cho rằng một trong những yếu tố then chốt giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn là mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa dạng mà quốc gia này tham gia.

Là thành viên của những hiệp định lớn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đang dần trở thành một nền kinh tế có mức độ hội nhập cao, dễ dàng kết nối với thị trường toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Việt Nam cũng đang tích cực phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, từng bước chuyển dịch từ các khâu lắp ráp, kiểm tra truyền thống sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế chip, qua đó củng cố vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc De Heus tại Việt Nam và châu Á, cho biết Việt Nam hiện là thị trường đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này trên toàn cầu và sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong thời gian tới.

Về triển vọng dài hạn, Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển mạnh các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là ngành nông nghiệp – thực phẩm theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu cao. Điều này có thể đạt được thông qua việc hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả về môi trường – xã hội và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, độc lập và giá trị gia tăng cao....

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 23/03/2026.

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-12-2026.html