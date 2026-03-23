Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nhà đầu tư châu Âu duy trì cam kết dài hạn tại Việt Nam

Phương Nhi

23/03/2026, 13:50

Việt Nam đã khẳng định vị thế là một thị trường trọng điểm và trung tâm sản xuất chiến lược đối với nhiều doanh nghiệp châu Âu nhờ vào môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch, ổn định và thuận lợi, cùng với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong các ngành công nghiệp then chốt...

Ảnh minh họa.

Các doanh nghiệp châu Âu từ lâu đã coi Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu trong khu vực, không chỉ nhờ quy mô thị trường ngày càng mở rộng mà còn bởi tiềm năng nổi bật của quốc gia này trong việc trở thành trung tâm sản xuất và logistics quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đặc biệt, Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) cùng với các sáng kiến như chiến lược “Cửa ngõ toàn cầu” (Global Gateway) của Liên minh châu Âu đã đóng vai trò như những chất xúc tác quan trọng, góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư châu Âu hiện tập trung đầu tư chủ yếu vào những lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, sản xuất, năng lượng, logistics và dược phẩm…, qua đó phản ánh sự tương thích rõ nét với định hướng phát triển công nghiệp cũng như tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Môi trường đầu tư ngày càng thuận lợi đã giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn từ châu Âu, qua đó từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm chiến lược trong khu vực. Với quy mô dân số hơn 102 triệu người, cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và số lượng người dùng số, người dùng di động, Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội để các nhà đầu tư châu Âu mở rộng hoạt động, đổi mới mô hình kinh doanh và khai thác hiệu quả nhu cầu nội địa đang gia tăng.

Dưới góc nhìn của các nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam, ông Bernardo Bautista, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc quốc gia DHL Express Việt Nam, cho rằng một trong những yếu tố then chốt giúp Việt Nam trở nên hấp dẫn là mạng lưới các hiệp định thương mại tự do đa dạng mà quốc gia này tham gia.

Là thành viên của những hiệp định lớn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP)Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam đang dần trở thành một nền kinh tế có mức độ hội nhập cao, dễ dàng kết nối với thị trường toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, Việt Nam cũng đang tích cực phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, từng bước chuyển dịch từ các khâu lắp ráp, kiểm tra truyền thống sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế chip, qua đó củng cố vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ông Johan Van Den Ban, Tổng giám đốc De Heus tại Việt Nam và châu Á, cho biết Việt Nam hiện là thị trường đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp này trên toàn cầu và sẽ tiếp tục giữ vai trò chiến lược trong thời gian tới.

Về triển vọng dài hạn, Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển mạnh các lĩnh vực tiềm năng, đặc biệt là ngành nông nghiệp – thực phẩm theo hướng bền vững và có khả năng chống chịu cao. Điều này có thể đạt được thông qua việc hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả về môi trường – xã hội và thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, độc lập và giá trị gia tăng cao....

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 23/03/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-12-2026.html

VnEconomy

Từ khóa:

châu Âu đầu tư đầu tư nước ngoài doanh nghiệp châu Âu Global Gateway Hợp tác Việt Nam - Châu Âu Nhà đầu tư Châu Âu

Chủ đề:

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Đọc thêm

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026 đánh dấu một bước chuyển mình từ đối thoại sang hành động cụ thể. Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, ông Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong ASEAN và việc nâng cấp quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ mở ra cơ hội đột phá trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo và giao thông bền vững.

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Nhân dịp Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam - chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy xin giới thiệu những chia sẻ cũng như góc nhìn của các Đại sứ châu Âu về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác và triển vọng của kinh tế Việt Nam...

Quảng Trị đạt mức tăng GRDP 7,75% trong quý 1/2026, vượt kịch bản đề ra

Quý 1/2026, Quảng Trị ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với tăng trưởng GRDP đạt 7,75%, cao hơn kịch bản đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn về chi phí đầu vào, giải phóng mặt bằng và tiến độ đầu tư công đang đặt ra yêu cầu tăng tốc, quyết liệt hơn trong quý 2 để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 12-2026 phát hành ngày 24/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy