Tăng tới gần 300%, vốn tài trợ mạo hiểm cho lĩnh vực tiền điện tử quý 3/2026 đạt 4,6 tỷ USD

47% dòng vốn đầu tư mạo hiểm chảy vào các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, cao hơn nhiều so với Anh (28%) hay Singapore (3,8%)...

Theo Galaxy Digital, trong quý 3, dòng vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào lĩnh vực tiền điện tử ghi nhận 4,65 tỷ USD - mức cao thứ hai kể từ sau cú sập của sàn giao dịch FTX vào cuối năm 2022, thời điểm đã khiến dòng vốn mạo hiểm gần như “đóng băng” và nhà đầu tư e dè đối với tài sản số.

Ông Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, cho biết trong báo cáo rằng lượng vốn rót vào các thương vụ trong quý 3 đã tăng tới 290% so với quý trước. Đây cũng là quý ghi nhận các quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động sôi nổi nhất trong lĩnh vực tiền điện tử kể từ đầu năm.

Theo ông Alex Thorn, dù dòng vốn chưa thể trở lại mức bùng nổ của giai đoạn 2021–2022, thị trường đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn đang vận hành tích cực.

Những mảng như stablecoin, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng blockchain và các nền tảng giao dịch tiếp tục là điểm đến của cả số lượng thương vụ lẫn giá trị vốn. Đặc biệt, các vòng đầu tư ở giai đoạn rất sớm (pre-seed) vẫn diễn ra đều đặn, cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào các dự án mới.

Đà tăng trưởng của dòng vốn xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang trải qua giai đoạn trầm lắng.

Tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử - Nguồn: Galaxy Digital.

Từ sau bê bối gian lận của FTX bị phanh phui tháng 11/2022, phá sản lan rộng, vốn mạo hiểm cũng rời bỏ thị trường. Việc dòng tiền quay trở lại với quy mô lớn hơn trong năm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định và niềm tin dài hạn vào ngành blockchain đang được củng cố trở lại.

Trong quý 3, thị trường ghi nhận 414 thương vụ đầu tư mạo hiểm, nhưng chỉ 7 thương vụ đã chiếm tới một nửa tổng số vốn huy động.

Nổi bật trong số đó là Revolut với khoản đầu tư 1 tỷ USD, sàn giao dịch Kraken nhận 500 triệu USD, và ngân hàng tài sản số Erebor gọi được 250 triệu USD.

Một điểm đáng chú ý khác là những doanh nghiệp được thành lập từ khoảng năm 2018 tiếp tục hút phần lớn lượng vốn rót vào thị trường, trong khi các công ty mới ra đời trong năm 2024 lại dẫn đầu về số lượng thương vụ.

Alex Thorn nhận định: “Tỷ lệ các thương vụ đầu tư tiền-hạt-giống (pre-seed) đang giảm dần khi ngành tiền mã hoá ngày càng trưởng thành. Có lẽ thời kỳ hoàng kim của đầu tư 'tiền hạt giốn' trong crypto đã trôi qua”.

Trong các chu kỳ tăng giá trước đây, đặc biệt vào năm 2017 và 2021, hoạt động đầu tư mạo hiểm thường tăng song hành với giá tiền mã hóa. Nhưng hai năm gần đây, mô hình này không còn đúng: giá tăng, nhưng vốn VC lại giảm mạnh.

Theo chuyên gia, điều này xuất phát từ nhiều lý do nhiều mảng từng thu hút nhiều sự chú ý như như game blockchain, NFT hay Web3 đã hạ nhiệt.

Trong khi, lĩnh vực AI bùng nổ, thu hút phần lớn nguồn vốn toàn cầu, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với crypto.

Ngoài ra, lãi suất cao khiến các quỹ đầu tư hạn chế giải ngân ở các thương vụ rủi ro.

Một xu hướng mới nổi lên là dòng vốn đang chuyển dịch sang các sản phẩm tài sản số có tính thanh khoản cao, đặc biệt là ETF Bitcoin giao ngay. Các quỹ lớn như quỹ hưu trí hay quỹ phòng hộ có xu hướng ưu tiên các kênh đầu tư an toàn, dễ rút vốn, thay vì rót tiền vào các công ty khởi nghiệp vẫn ở giai đoạn đầu.

Ông Alex Thorn cho rằng: “Một số nhà đầu tư có lẽ đang tiếp cận thị trường crypto thông qua các sản phẩm thanh khoản cao như ETF, thay vì đầu tư trực tiếp vào các công ty khởi nghiệp”.

Dù vậy, ông tin rằng nếu môi trường pháp lý cải thiện, dòng vốn mạo hiểm có thể sớm hồi phục trong những quý tới.

Trong quý 3, 47% tổng vốn đầu tư chảy vào các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, cao hơn nhiều so với Anh (28%) hay Singapore (3,8%). Về số lượng thương vụ, Mỹ chiếm 40%, theo sau là Singapore (7,3%) và Anh (6,8%).

Ông Alex Thorn nhận định: “Chúng tôi tin rằng vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố, nhất là khi Đạo luật GENIUS đã được thông qua. Nếu Quốc hội Mỹ tiếp tục phê duyệt dự luật về cấu trúc thị trường tài sản số, điều đó sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính truyền thống của Mỹ tham gia sâu hơn vào ngành”.