Thứ Tư, 26/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Tăng tới gần 300%, vốn tài trợ mạo hiểm cho lĩnh vực tiền điện tử quý 3/2026 đạt 4,6 tỷ USD

Bạch Dương

26/11/2025, 08:31

47% dòng vốn đầu tư mạo hiểm chảy vào các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, cao hơn nhiều so với Anh (28%) hay Singapore (3,8%)...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo Galaxy Digital, trong quý 3, dòng vốn đầu tư mạo hiểm đổ vào lĩnh vực tiền điện tử ghi nhận 4,65 tỷ USD - mức cao thứ hai kể từ sau cú sập của sàn giao dịch FTX vào cuối năm 2022, thời điểm đã khiến dòng vốn mạo hiểm gần như “đóng băng” và nhà đầu tư e dè đối với tài sản số.

Ông Alex Thorn, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital, cho biết trong báo cáo rằng lượng vốn rót vào các thương vụ trong quý 3 đã tăng tới 290% so với quý trước. Đây cũng là quý ghi nhận các quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động sôi nổi nhất trong lĩnh vực tiền điện tử kể từ đầu năm.

Theo ông Alex Thorn, dù dòng vốn chưa thể trở lại mức bùng nổ của giai đoạn 2021–2022, thị trường đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực tiền mã hóa vẫn đang vận hành tích cực.

Những mảng như stablecoin, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng blockchain và các nền tảng giao dịch tiếp tục là điểm đến của cả số lượng thương vụ lẫn giá trị vốn. Đặc biệt, các vòng đầu tư ở giai đoạn rất sớm (pre-seed) vẫn diễn ra đều đặn, cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì niềm tin vào các dự án mới.

Đà tăng trưởng của dòng vốn xuất hiện trong bối cảnh thị trường đang trải qua giai đoạn trầm lắng.

Tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử - Nguồn: Galaxy Digital.
Tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử - Nguồn: Galaxy Digital.

Từ sau bê bối gian lận của FTX bị phanh phui tháng 11/2022, phá sản lan rộng, vốn mạo hiểm cũng rời bỏ thị trường. Việc dòng tiền quay trở lại với quy mô lớn hơn trong năm nay cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần ổn định và niềm tin dài hạn vào ngành blockchain đang được củng cố trở lại.

Trong quý 3, thị trường ghi nhận 414 thương vụ đầu tư mạo hiểm, nhưng chỉ 7 thương vụ đã chiếm tới một nửa tổng số vốn huy động.

Nổi bật trong số đó là Revolut với khoản đầu tư 1 tỷ USD, sàn giao dịch Kraken nhận 500 triệu USD, và ngân hàng tài sản số Erebor gọi được 250 triệu USD.

Một điểm đáng chú ý khác là những doanh nghiệp được thành lập từ khoảng năm 2018 tiếp tục hút phần lớn lượng vốn rót vào thị trường, trong khi các công ty mới ra đời trong năm 2024 lại dẫn đầu về số lượng thương vụ.

Alex Thorn nhận định: “Tỷ lệ các thương vụ đầu tư tiền-hạt-giống (pre-seed) đang giảm dần khi ngành tiền mã hoá ngày càng trưởng thành. Có lẽ thời kỳ hoàng kim của đầu tư 'tiền hạt giốn' trong crypto đã trôi qua”.

Trong các chu kỳ tăng giá trước đây, đặc biệt vào năm 2017 và 2021, hoạt động đầu tư mạo hiểm thường tăng song hành với giá tiền mã hóa. Nhưng hai năm gần đây, mô hình này không còn đúng: giá tăng, nhưng vốn VC lại giảm mạnh.

Theo chuyên gia, điều này xuất phát từ nhiều lý do nhiều mảng từng thu hút nhiều sự chú ý như như game blockchain, NFT hay Web3 đã hạ nhiệt.

Trong khi, lĩnh vực AI bùng nổ, thu hút phần lớn nguồn vốn toàn cầu, tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với crypto.

Ngoài ra, lãi suất cao khiến các quỹ đầu tư hạn chế giải ngân ở các thương vụ rủi ro.

Một xu hướng mới nổi lên là dòng vốn đang chuyển dịch sang các sản phẩm tài sản số có tính thanh khoản cao, đặc biệt là ETF Bitcoin giao ngay. Các quỹ lớn như quỹ hưu trí hay quỹ phòng hộ có xu hướng ưu tiên các kênh đầu tư an toàn, dễ rút vốn, thay vì rót tiền vào các công ty khởi nghiệp vẫn ở giai đoạn đầu.

Ông Alex Thorn cho rằng: “Một số nhà đầu tư có lẽ đang tiếp cận thị trường crypto thông qua các sản phẩm thanh khoản cao như ETF, thay vì đầu tư trực tiếp vào các công ty khởi nghiệp”.

Dù vậy, ông tin rằng nếu môi trường pháp lý cải thiện, dòng vốn mạo hiểm có thể sớm hồi phục trong những quý tới.

Trong quý 3, 47% tổng vốn đầu tư chảy vào các công ty hoạt động tại Hoa Kỳ, cao hơn nhiều so với Anh (28%) hay Singapore (3,8%). Về số lượng thương vụ, Mỹ chiếm 40%, theo sau là Singapore (7,3%) và Anh (6,8%).

Ông Alex Thorn nhận định: “Chúng tôi tin rằng vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục được củng cố, nhất là khi Đạo luật GENIUS đã được thông qua. Nếu Quốc hội Mỹ tiếp tục phê duyệt dự luật về cấu trúc thị trường tài sản số, điều đó sẽ khuyến khích các tổ chức tài chính truyền thống của Mỹ tham gia sâu hơn vào ngành”.

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

09:22, 21/11/2025

Ấn Độ “hết sức thận trọng” với stablecoin và tiền điện tử

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

09:56, 19/11/2025

Công nghệ lượng tử chưa thể đe doạ tiền điện tử ít nhất trong 20 năm tới

Một công ty “đào” Bitcoin hàng đầu sắp rút lui khỏi lĩnh vực tiền điện tử, để chuyển sang AI

09:20, 17/11/2025

Một công ty “đào” Bitcoin hàng đầu sắp rút lui khỏi lĩnh vực tiền điện tử, để chuyển sang AI

Từ khóa:

đạo luật GENIUS đầu tư mạo hiểm tiền điện tử ETF Bitcoin kinh tế số thị trường tài sản số tiền điện tử

Đọc thêm

Giá iPhone gập của Apple có thể lên tới 63 triệu đồng

Giá iPhone gập của Apple có thể lên tới 63 triệu đồng

Theo Fubon Research, iPhone gập không chỉ là chiếc iPhone đầu tiên có thể gập mà còn có khả năng thiết lập kỷ lục về giá bán, vượt qua các mẫu điện thoại gập của các hãng khác hiện tại...

Alibaba sau 5 năm: Từ kế hoạch IPO đổ bể đến “gã khổng lồ“ AI

Alibaba sau 5 năm: Từ kế hoạch IPO đổ bể đến “gã khổng lồ“ AI

Vào một buổi tối tháng 11/2020 tại Thượng Hải, kế hoạch IPO lớn nhất thế giới đã bị các cơ quan quản lý Trung Quốc đột ngột hủy bỏ...

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

Cần giải pháp đột phá để phát triển thị trường ứng dụng UAV nội địa

Việt Nam đặt mục tiêu sáng tạo và từng bước tự chủ công nghệ, sớm hình thành ngành công nghiệp UAV phục vụ kinh tế, xã hội và quốc phòng, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh để trở thành trung tâm sáng tạo, sản xuất UAV hàng đầu khu vực, góp phần phát triển kinh tế...

Phát triển công nghiệp công nghệ số: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng

Phát triển công nghiệp công nghệ số: Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng

Tại Hội thảo “Phát triển công nghiệp công nghệ số: Thực thi chính sách và tạo động lực tăng trưởng mới” diễn ra ngày 25/11 tại Đà Nẵng, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành công nghiệp này trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới mô hình quản trị thành phố.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Sáng ngày 25/11/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số báo chí”, dành cho phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan Trung ương có văn phòng tại Đà Nẵng và phóng viên thường trú.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí

Kinh tế số

2

Việt Nam – Singapore hợp tác đưa hàng hóa Việt vươn xa trên bản đồ thương mại điện tử toàn cầu

Thị trường

3

Tăng cường hợp tác địa phương Việt – Nhật, kiến tạo tương lai phát triển bền vững

Tiêu điểm

4

Phát triển kinh tế số: Khi dữ liệu là “tài sản” và cơ chế sandbox là “bệ phóng”

Đầu tư

5

“Bắt bệnh” để cải thiện chất lượng không khí các đô thị

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy