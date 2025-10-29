Thứ Tư, 29/10/2025

Nhà đầu tư quốc tế gia tăng niềm tin vào triển vọng kinh tế Việt Nam

Minh Huy

29/10/2025, 08:34

Môi trường đầu tư ổn định và chính sách minh bạch đang giúp Việt Nam củng cố vị thế trong mắt nhà đầu tư toàn cầu. Dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ tiếp tục chảy mạnh vào nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng và thị trường tài chính bước vào giai đoạn phát triển mới…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị nhà đầu tư 2025 do Tập đoàn VinaCapital tổ chức đã chính thức khai mạc với sự tham dự của gần 150 khách mời là các nhà đầu tư trên thế giới. Hội nghị xoay quanh chủ đề "Việt Nam 2.0", giai đoạn phát triển mới được định hình bởi cải cách sâu rộng và tầm nhìn dài hạn của Chính phủ với động lực từ khu vực tư nhân, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NGÀY CÀNG HẤP DẪN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết với môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi và cam kết mạnh mẽ về đổi mới và tăng trưởng, tin rằng Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng, sẽ là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại khu vực châu Á.

"Chúng tôi hoan nghênh và cam kết đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm được cơ hội khác biệt, phát huy tối đa tài năng, trí tuệ, năng lực, cạnh tranh làm giàu chính đáng, xây dựng và phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững", ông Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital, chia sẻ trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn, Việt Nam đang có vị thế tốt hơn nhiều quốc gia khác để tiếp tục tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn nhờ tầm nhìn và hành động quyết đoán của Chính phủ. Với khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế và khai phá tiềm năng của đất nước, cơ hội dành cho nhà đầu tư đang trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Ngoài ra, ông Don Lam cho biết thêm hội nghị năm nay đã chào đón số lượng khách kỷ lục 150 nhà đầu tư toàn cầu, vượt con số 130 của năm ngoái, minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của Việt Nam. Đặc biệt, sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi hồi tháng 10, dòng vốn ngoại có thêm lý do để quan tâm.

Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital.
Ông Don Lam, Tổng giám đốc và Cổ đông sáng lập Tập đoàn VinaCapital.

“Các nhà đầu tư quốc tế cũng rất quan tâm đến Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và bày tỏ sau khi có thông tin rõ ràng hơn sẽ tìm kiếm cơ hội tham gia, bởi đây được kỳ vọng là nền tảng để dòng vốn quốc tế, bao gồm cả vốn đầu tư gián tiếp  chảy mạnh mẽ hơn vào Việt Nam khi trung tâm này đi vào hoạt động”.

"Vào giữa năm nay có một số người còn lo ngại về diễn biến thuế quan, song nhờ cách thích ứng linh hoạt, cùng nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, nhà đầu tư nước ngoài hiện vững tâm hơn khi đầu tư tại Việt Nam", ông Don Lam nhận định.

Với kinh nghiệm đầu tư, thúc đẩy sự tăng trưởng của nhiều doanh nghiệp như KIDO, Vinamilk, PNJ, Hòa Phát…, phía quỹ tự tin vào năng lực làm cầu nối đưa dòng vốn trong nước và quốc tế vào doanh nghiệp Việt đang niêm yết và cả chưa lên sàn nhưng có nhiều tiềm năng.

CHU KỲ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG MỚI

Theo bà Vũ Ngọc Linh, Giám đốc bộ phận Phân tích và Nghiên cứu thị trường VinaCapital, các cải cách kinh tế đang được triển khai quyết liệt, có thể giúp nâng tiềm năng tăng trưởng GDP của Việt Nam với ba động lực chính: tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và đầu tư hạ tầng.

Nếu năm 2025 được dẫn dắt bởi xuất khẩu và du lịch, thì năm 2026 được xem là "thời điểm vàng" của đầu tư hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn được khởi công và đẩy nhanh tiến độ.

Tổng đầu tư hạ tầng giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến chiếm khoảng 10% GDP, tập trung vào các công trình cảng biển, sân bay, đường sắt và đường thủy nội địa... Từ đó, giúp Việt Nam có thêm bệ phóng để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và xây dựng nền tảng tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, sự gia tăng tài sản của một bộ phận người dân sau thời gian có lãi từ đầu tư vàng, chứng khoán, bất động sản,...sự mở rộng tầng lớp trung lưu cũng đang thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Việc Chính phủ bơm thêm hàng tỷ USD cho cải cách hành chính và an sinh xã hội cũng giúp củng cố niềm tin và sức mua của người dân.

Hội nghị thu hút hơn 150 nhà đầu tư quốc tế tham dự.
Hội nghị thu hút hơn 150 nhà đầu tư quốc tế tham dự.

Về thị trường chứng khoán, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA – Phó Tổng giám đốc VinaCapital, cho biết thị trường chứng khoán đã hồi phục mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt sau khi môi trường thuế quan ổn định.

Theo bà Thu, Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững và sâu rộng hơn, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của thị trường. Dù đối mặt biến động, các quỹ do VinaCapital quản lý vẫn ghi nhận kết quả tích cực, một số quỹ cổ phiếu đạt hiệu suất trung bình hơn 170% trong 5 năm qua.

“Chứng khoán vẫn là kênh đầu tư tiềm năng nếu nhà đầu tư biết chọn lọc cơ hội dựa trên định giá hợp lý, nền tảng vững và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Sự bài bản và kiên trì là yếu tố then chốt để đạt thành công bền vững, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động vốn, mở rộng sản xuất và tăng sức cạnh tranh”, bà Thu nhận định.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 28 – 29/10 với các phiên thảo luận tập trung vào những chủ đề then chốt như triển vọng kinh tế, thị trường chứng khoán, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng — các lĩnh vực Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, đang dẫn đầu trong thu hút đầu tư.

Các phiên thảo luận có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao từ VinaCapital và các diễn giả khách mời từ nhiều cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, Sumitomo, BIDV, Warburg Pincus, A.P. Moller Capital, Vertex, Marvell Việt Nam, Synopsys, U&I Investment, Tập đoàn Masan, Broaden Economics, Orient Plastic, Gamuda Land Việt Nam, REE, PNJ, FPT Retail, Vinamilk…

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng dòng vốn quốc tế Hội nghị nhà đầu tư 2025 nhà đầu tư tăng trưởng VinaCapital vốn ngoại

