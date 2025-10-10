Thứ Sáu, 10/10/2025

Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với Nasdaq xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế

Minh Huy

10/10/2025, 10:46

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng Nasdaq sẽ trở thành đối tác quan trọng trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn quốc tế…

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch NASDAQ Robert H. McCooey sau buổi tiếp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch NASDAQ Robert H. McCooey sau buổi tiếp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Chiều 9/10, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã có buổi tiếp ông Robert H. McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế Nasdaq, nhân chuyến làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết TP. Hồ Chí Minh đang trong quá trình thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Thành phố kỳ vọng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành Trung tâm tài chính quốc tế, có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại và chuyên sâu.

Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp chiều 9/10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.
Lãnh đạo hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi tiếp chiều 9/10 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

“Với kinh nghiệm hợp tác giữa Nasdaq và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (năm 2008), Thành phố tin tưởng Nasdaq sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế”, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp, ông Robert H. McCooey cho biết Nasdaq là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ hai tại Hoa Kỳ, chỉ sau Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Nasdaq là sàn giao dịch điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, là nơi niêm yết cổ phiếu của các công ty công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta (Facebook), Tesla, Paypal, và Intel... Đồng thời, Nasdaq vận hành hoàn toàn trên nền tảng điện tử.

Các doanh nghiệp niêm yết tại Nasdaq gồm các lĩnh vực như công nghệ 50%; dịch vụ tiêu dùng 20%, y tế 10%; hàng tiêu dùng 7,6%; tài chính 6,6%; công nghiệp 6,0%. Nasdaq là nơi niêm yết 4.000 công ty với mức vốn hóa thị trường là 15,43 nghìn tỷ USD và hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp.

Ông Robert H. McCooey khẳng định các hoạt động của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq sẽ hỗ trợ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại TP. Hồ Chí Minh hướng đến hình thành và phát triển hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại không chỉ cho Việt Nam mà còn hướng đến Đông Nam Á và thế giới.

Trước đó, ngày 8/10, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cũng đã có buổi tiếp ông Robert H. McCooey, Phó Chủ tịch Nasdaq.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBCKNN cho biết Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý, cải cách cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán và khuyến khích doanh nghiệp niêm yết quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq. UBCKNN mong muốn Nasdaq tiếp tục hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát hành chứng chỉ lưu ký (DR).

Đáp lại, ông Robert H. McCooey chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng, khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, đồng hành cùng UBCKNN và doanh nghiệp Việt trong niêm yết, huy động vốn và giám sát giao dịch.

Từ khóa:

huy động vốn Nasdaq niêm yết quốc tế thị trường chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trung tâm tài chính quốc tế UBCKNN

