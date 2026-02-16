Doanh thu bán dầu của Venezuela đạt 1 tỷ USD

Doanh thu từ việc bán dầu lửa của Venezuela dưới sự quản lý của Mỹ đã đạt mốc 1 tỷ USD, và chính quyền của Tổng thống Donald Trump dự kiến hoạt động bán dầu này sẽ mang về thêm 5 tỷ USD trong vài tháng tới...

Theo hãng tin CNBC, thông tin trên được Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đưa ra cách đây ít ngày. Ông cũng cho biết doanh thu này không còn được gửi vào một tài khoản đặt tại Qatar mà đã chuyển sang một tài khoản đặt tại Bộ Tài chính Mỹ.

Chính phủ Mỹ đã nắm quyền kiểm soát việc bán dầu của Venezuela kể từ sau chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1 vừa qua.

“Ban đầu, một tài khoản đã được lập ở Qatar, do Chính phủ Mỹ kiểm soát, để chuyển số tiền bán dầu Venezuela tới đó. Sau đó, số tiền sẽ được chuyển trở lại Venezuela”, CNBC dẫn lời ông Wright hôm 12/1.

“Bây giờ, chúng tôi đã có một tài khoản tại Bộ Tài chính Mỹ. Tiền bán dầu Venezuela sẽ không được chuyển vào tài khoản ở Qatar nữa”, vị Bộ trưởng Mỹ nói.

Tuần vừa rồi, ông Wright đã có chuyến thăm Caracas, gặp Tổng thống lâm thời của Venezuela là bà Delcy Rodriguez. Với chuyến thăm này, ông Wright là quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Venezuela trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Theo ông Wright, việc chuyển tiền bán dầu của Venezuela vào tài khoản tại Qatar là nhằm đảm bảo rằng số tiền thu được từ việc bán dầu sẽ được chuyển về Venezuela một cách an toàn, tránh sự can thiệp từ các chủ nợ của quốc gia này. Venezuela hiện đang đối mặt với hàng chục tỷ USD nợ chưa thanh toán, chủ yếu do việc vỡ nợ trái phiếu chính phủ và quốc hữu hóa tài sản của các công ty dầu khí lớn như Exxon Mobil và ConocoPhillips.

Quyết định chuyển tiền về Mỹ cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong nội bộ chính trị Mỹ. Một số thành viên Đảng Dân chủ, bao gồm Thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Adam Schiff, đã yêu cầu một cuộc kiểm toán độc lập đối với tài khoản tại Qatar để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp của các giao dịch này. Bộ trưởng Wright giải thích rằng việc gửi tiền vào Qatar ban đầu là để tránh rủi ro các chủ nợ của Venezuela có thể đóng băng số tiền nếu tiền được gửi vào một tài khoản ngân hàng tại Mỹ.

“Do Venezuela có quá nhiều chủ nợ và nước này nợ một số tiền lớn, chúng tôi sẽ đối mặt với rủi ro nếu chuyển số tiền bán dầu đó vào một tài khoản ngân hàng Mỹ được thiết lập vội vã, bởi các chủ nợ có thể đóng băng số tiền đó. Chúng tôi muốn các chủ nợ cuối cùng sẽ lấy lại được tiền, nhưng số tiền bán dầu bây giờ cần được chuyển về cho Venezuela”, ông Wright phát biểu.

Một thách thức khác mà Mỹ phải đối mặt là vấn đề công nhận chính phủ hợp pháp của Venezuela. Hiện tại, Mỹ không công nhận chính phủ do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo mà thay vào đó công nhận Quốc hội do phe đối lập lãnh đạo từ năm 2015. Điều này đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ là người kiểm soát số tiền có được từ việc dầu lửa khi số tiền được gửi vào tài khoản tại Mỹ. Theo chuyên gia luật quốc tế Scott Anderson, về lý thuyết, số tiền này nên thuộc quyền kiểm soát của Quốc hội đối lập được chính quyền ông Trump công nhận.

Việc Mỹ quản lý doanh thu dầu lửa của Venezuela có những tác động kinh tế đáng kể. Hiện tại, Mỹ đã ký các thỏa thuận ngắn hạn để bán thêm 5 tỷ USD dầu thô của Venezuela trong vài tháng tới, với các lô hàng đã được chuyển đến các nhà máy lọc dầu ở Mỹ và châu Âu. Hoạt động bán dầu này không chỉ giúp tăng cường nguồn cung dầu cho thị trường mà còn tạo ra nguồn thu cần thiết cho Venezuela trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Tuy nhiên, việc Mỹ can thiệp sâu vào ngành dầu khí của Venezuela cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai chính trị của quốc gia này. Bộ trưởng Wright cho biết có khả năng sẽ có một cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực tại Venezuela trong nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự giám sát của chính phủ Mỹ đối với các vấn đề nội bộ của Venezuela sẽ kết thúc khi quá trình chuyển giao quyền lực hoàn tất.