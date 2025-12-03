Nhà đầu tư Séc cam kết đầu tư 1 tỷ Euro vào Hải Phòng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 03/12/2025
Phương Nhi
03/12/2025, 14:38
Với cam kết đầu tư mới từ một trong những doanh nghiệp hàng đầu về quản lý và phát triển bất động sản thương mại của Cộng hòa Séc, quan hệ hợp tác giữa Hải Phòng và Cộng hòa Séc nói chung, cũng như giữa Hải Phòng và thành phố Brno nói riêng, được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn…
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, ngày 1/12/2025, Đoàn công tác của Thành phố Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố Brno (Cộng hòa Séc) và đại diện Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn CTP - một trong những doanh nghiệp hàng đầu về quản lý và phát triển bất động sản thương mại tại Cộng hòa Séc và có trụ sở tại Thành phố Brno.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh việc Việt Nam và Cộng hòa Séc chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2025 đã tạo ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng và thuận lợi hơn, đặc biệt trong thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đánh giá cao vai trò của các địa phương của Séc như Thành phố Brno trong việc mở rộng hợp tác trực tiếp, hiệu quả và mang tính thực tiễn.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng cho biết địa phương đang phát huy lợi thế là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức, cảng biển nước sâu kết nối trực tiếp với châu Âu và châu Mỹ, cùng mạng lưới công nghiệp – logistics hiện đại. Trên nền tảng này, Hải Phòng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm cảng biển quốc tế, trung tâm công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Cộng hòa Séc hiện đang triển khai 46 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 91,49 triệu USD, xếp thứ 52 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, Thành phố Hải Phòng đang nằm trong top 5 địa phương thu hút FDI hàng đầu cả nước, với 2.045 dự án FDI và tổng vốn đăng ký hơn 45,5 tỷ USD.
Hiện nay, Thành phố Brno đang được xem là một trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Cộng hòa Séc và có nhiều điểm tương đồng với chiến lược phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và khu công nghiệp công nghệ cao của Hải Phòng.
Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tin tưởng hai thành phố trong thời gian tới có thể đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cũng như trao đổi chuyên gia và sinh viên. Trong đó, kinh nghiệm của Thành phố Brno trong quản lý năng lượng đô thị và chuyển đổi công nghiệp bền vững sẽ là một hướng hợp tác rất thiết thực giữa hai bên trong thời gian tới.
Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Séc tại Việt Nam nói chung cũng như tại Hải Phòng nói riêng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Tập đoàn CTP (Séc) cũng đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), thiết lập quan hệ hợp tác và cụ thể hóa định hướng của CTP trong việc phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao cung cấp dịch vụ trọn gói tại Hải Phòng.
Theo đó, CTP cam kết đầu tư 1 tỷ Euro vào Thành phố Hải Phòng trong những năm tới; đồng thời, CTP mong muốn được cấp phép và thuê đất để phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao với mô hình nhà xưởng xây sẵn (RBF) và nhà kho xây sẵn (RBW) trên địa bàn thành phố.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng hoan nghênh Tập đoàn CTP lựa chọn Hải Phòng là điểm đến đầu tư, coi đây là minh chứng cho sự tin tưởng và cam kết đồng hành của doanh nghiệp với thành phố trong giai đoạn tăng tốc phát triển. Hải Phòng luôn coi trọng hợp tác với các đối tác từ Cộng hòa Séc, đánh giá cao thế mạnh của CTP và tin tưởng hai bên sẽ sớm triển khai các lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong thời gian tới.
Lãnh đạo Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Vientiane (Lào) nhất trí sẽ đẩy mạnh kết nối trong đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, triển khai thực chất các định hướng gắn kết chiến lược được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra...
Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) của Đồng Nai đạt xấp xỉ 2,5 tỷ USD, vượt kế hoạch năm 2025 với 250 dự án đầu tư mới và tăng vốn. Cùng với đó, địa phương cũng chạy nước rút thu ngân sách đạt 100 ngàn tỷ đồng.
TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư khi tập đoàn nông sản hàng đầu đến từ Singapore dự kiến rót thêm 46 triệu USD vốn đầu tư vào Thành phố trong năm 2026…
Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào...
Việt Nam đang tìm kiếm các giải pháp truyền tải điện quy mô lớn, chi phí hợp lý và công nghệ lưới điện thông minh. Trong khi đó, Thụy Điển được xem là một trong những nhà sản xuất năng lượng sạch và đổi mới nhất trên thế giới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thế giới
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: