Séc là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung - Đông Âu

Việt Nam và Séc hiện đang sở hữu nhiều thế mạnh bổ trợ trong phát triển kinh tế và hoàn toàn có thể tận dụng lợi thế của nhau để mở rộng, làm sâu sắc hơn hợp tác hơn nữa trong thời gian tới...

Ngày 20/11, Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc và Cục Xúc tiến Thương mại Séc tổ chức “Diễn đàn Doanh nghiệp Séc - Việt Nam 2025”.

Sự kiện diễn ra nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Ngài Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc (từ ngày 18/11 - 22/11). Diễn đàn có sự tham dự của Đại sứ Cộng hòa Séc tại Việt Nam Zbyněk Stanjura, đại diện Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

VIỆT NAM LÀ CẦU NỐI GIÚP DOANH NGHIỆP SÉC VÀO THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Phát biểu tại diễn đàn, ngài Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao luôn được duy trì và phát triển rất tốt đẹp. Dù khoảng cách địa lý khá xa, hợp tác Việt Nam – Séc vẫn luôn bền chặt và liên tục được củng cố.

Cộng hòa Séc là được xem “cánh cổng” để hàng hóa Việt Nam bước vào thị trường châu Âu, trong khi Việt Nam đóng vai trò là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Séc tiếp cận khu vực Châu Á.

Hiện nay, hai quốc gia sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ lẫn nhau khi Séc có nền công nghiệp và công nghệ phát triển, còn Việt Nam là thị trường có nền kinh tế phát triển rất năng động. Sự bổ trợ này mở ra không gian hợp tác rộng lớn trong thương mại, đầu tư và trao đổi tri thức, đặc biệt ở các lĩnh vực năng lượng, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và nhiều ngành kinh tế mũi nhọn khác.

Ngài Miloš Vystrčil, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc, nhấn mạnh sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Séc luôn duy trì và phát triển tốt đẹp.

“Năm nay là năm kỷ niệm 75 năm Việt Nam và Séc thiết lập quan hệ ngoại giao, tôi mong muốn mối quan hệ của hai quốc gia có thể tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp này trong tương lai”, Ngài Miloš Vystrčil bày tỏ.

Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cũng đánh giá quan hệ Việt Nam – Séc là một mối quan hệ bền chặt, có tính gắn kết lâu dài. Séc là một trong mười quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên tại EU ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) với Việt Nam.

Về đầu tư, tính đến 31/10/2025, Séc có 46 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 91,5 triệu USD, xếp thứ 52 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam hiện có 4 dự án đầu tư sang Séc với tổng vốn hơn 1,5 triệu USD.

“Đặc biệt, Séc là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong hợp tác về việc làm, hợp tác kinh tế với cả khu vực Trung - Đông Âu, và đồng thời Việt Nam cũng là quốc gia số một của Séc trong hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư với khu vực ASEAN”, ông Tuấn nhấn mạnh.

HỢP TÁC ĐẦU TƯ CHƯA TƯƠNG XỨNG TIỀM NĂNG

Mặc dù quan hệ hai quốc gia đã được bồi đắp qua nhiều thập kỷ và có nhiều nền tảng tốt đẹp, kết quả hợp tác đầu tư hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Việt Nam và Séc. Do đó, hai bên cần chủ động thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên những lĩnh vực mà mỗi nước có lợi thế.

Theo ông Tuấn, các doanh nghiệp Séc sở hữu thế mạnh nổi bật trong nhiều lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế tạo (cơ khí, ô tô, máy móc, thiết bị điện tử), công nghiệp hóa chất – dược phẩm, công nghệ cao, năng lượng xanh, ngân hàng, công nghệ thông tin – viễn thông và du lịch. Đây cũng chính là những ngành mà Việt Nam đang ưu tiên thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, cho rằng hai quốc gia cần tận dụng hơn nữa thế mạnh của nhau trong hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Vì vậy, tăng cường hợp tác và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư giữa hai nước không chỉ giúp doanh nghiệp Séc khai thác hiệu quả thị trường giàu tiềm năng như Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại và các chuẩn mực phát triển xanh – bền vững.

“Tôi mong rằng doanh nghiệp hai nước sẽ cùng tăng cường thúc đẩy xúc tiến đầu tư hơn nữa để có thể khai thác tối đa những thế mạnh của nhau trong thời gian tới”, ông Tuấn đề xuất.

Tương tự, bà Trần Thị Lan Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn phát triển mới và đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Việt Nam xác định ba trụ cột chiến lược gồm khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người toàn diện.

“Do đó, chúng tôi mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với Cộng hòa Séc – quốc gia có nền công nghiệp tiên tiến, đặc biệt trong công nghệ cao, tự động hóa, đào tạo nguồn nhân lực và các lĩnh vực xanh – bền vững”, bà Lan Anh cho hay.